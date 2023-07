Με νέο μήνυμα από το 112 ενημερώνονται όσοι βρίσκονται στην περιοχή Γεννάδι της Ρόδου, ότι πρέπει να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς Λίνδο, καθώς οι φλόγες έχουν πλησιάσει επικίνδυνα την περιοχή.

⚠️ Attention 1️⃣1️⃣2️⃣ #Rhodes



🆘 If you are in Genadi, evacuate now to Lindos



🔥 Wildfire in the area



‼️ Follow instructions of Authorities



ℹ️ https://t.co/vWQI6uLeKA@pyrosvestiki@hellenicpolice https://t.co/Bx7rrVr6XM