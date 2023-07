Δήμαρχος Κέρκυρας στο zougla.gr: «Είχαμε πολλά μέτωπα ταυτόχρονα - Καλύτερη πλέον η εικόνα»

Γιώργος Στογιάννος

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής μαζί με εθελοντές στην Κέρκυρα, ενώ με το πρώτο φως τις ημέρας στη μάχη της πυρόσβεσης «μπήκαν» και τα εναέρια μέσα καθώς και επίγειες ενισχύσεις από την Ήπειρο.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 21 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ από αέρος δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.

#Wildfire alert on second Greek island of #Corfu

Footage from Dassia on the east coast of Corfu shows fire spreading across the hills

Evacuation orders in place for Santa, Megoula, Porta, Palia, Perithia, and Sinies



VC: @molloyspace#Greece #Rhodes #Grèce #incendie #heatwave… pic.twitter.com/qiFdlilD5q