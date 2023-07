Φωτιά στην Κέρκυρα: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες - Εκκενώθηκαν 17 οικισμοί

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής μαζί με εθελοντές στην Κέρκυρα, ενώ με το πρώτο φως τις ημέρας ξεκίνησαν να επιχειρούν και τα εναέρια μέσα.

Στην Κέρκυρα, η φωτιά μαίνεται στο βορειοανατολικό κομμάτι του νησιού και νότια της Περίθειας, αλλά σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν έχει περάσει, μέχρι στιγμής, σε κάποιο οικισμό. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 21 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ από αέρος δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.

#Corfu is now ablaze. More evacuations. The flames are engulfing this Greek island now also. The whole country is a tinderbox due to the intense heat and ongoing drought. One spark and the whole thing is up. pic.twitter.com/AfoYpuC6Ts — Peter Dynes (@PGDynes) July 23, 2023

Κατά τη διάρκεια της νύχτας εστάλη μήνυμα από το 112 για εκκένωση των περιοχών Σάντα, Μέγκουλα, Πόρτα, Παλιά Περίθεια, Σινιές, Βιγγλατούρι, Νησάκι, Ρου, Κατάβολο, Κέντρωμα, Τρίτσι, Κοκκοκύλας, Σαρακηνιάτικα, Πλαγιά, Καλάμι, Βλαχάτικα και Καβαλλέραινα.

Μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό ανθρώπων

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, το βράδυ της Κυριακής ήταν σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού ανθρώπων από την παραλία Νησάκι της Κέρκυρας. Στην επιχείρηση πήραν μέρος 6 πλωτά σκάφη του Λιμενικού, 7 ιδιωτικά σκάφη μικρής χωρητικότητας, 2 ιδιωτικά σκάφη μεγάλης χωρητικότητας και 1 ρυμουλκό.

Watch l #Greece issued evacuation orders for the northwest island of #Corfu on Sunday as wildfires begin to spread across the popular tourist destination, local media reported.



Sea evacuations have already begun across the island, the local government has said. pic.twitter.com/6TKBCK5PXW — DD India (@DDIndialive) July 24, 2023

Συνολικά, πάντα σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια συνολικά 59 άνθρωποι από 1 πλωτό σκάφος και 2 λάντζες που κατευθύνονται προς το λιμάνι της Κέρκυρας. Οι απεγκλωβισμένοι θα φιλοξενηθούν σε αίθουσα του Οργανισμού Λιμένα Κέρκυρας.