Φωτιά στην Κέρκυρα: Εντολή εκκένωσης σε Λούτσες, Ημερολιά, Σύκι, Καλαμάκι και Απραό

Αναζωπυρώσεις μαίνονται σε δύο μέτωπα στην φωτιά της Κέρκυρας. Εντολή εκκένωσης έχει δοθεί στους κατοίκους στις περιοχές Λούτσες, Ημερολιά, Απραό, Καλαμάκι, Σύκι όπου η φωτιά έχει φτάσει στα πρώτα σπίτια.

Παράλληλα η Αστυνομία με έκτακτη ανακοίνωση της αναφέρει ότι διακόπτει την κυκλοφορία σε τμήμα του δρόμου από Κασσιόπη προς Σιδάρι στην περιοχή του Απραού. «Σε συνέχεια ενημερώσεων για την πυρκαγιά στην Κέρκυρα, αυτή την ώρα έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε τμήμα της ε.ο. Κασσιόπης- Σιδαρίου στην περιοχή του Απραού. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις και πραγματοποιούνται εκτροπές κυκλοφορίας» αναφέρει η ανακοίνωση.

Αρχικά, σε εκκένωση του χωριού Λούτσες προς Αχαράβη προχώρησαν οι αρχές στην Κέρκυρα, μετά τις σημερινές αναζωπυρώσεις στην περιοχή. Η φωτιά έχει φτάσει στα πρώτα σπίτια. Σε ετοιμότητα για εκκένωση βρίσκονται και οι κάτοικοι του χωριού Λαύκι.

Εντολή εκκένωση και για Σύκι και Ημερολιά προς λιμάνι Κασσιόπης

Νέα εστία ξέσπασε πάνω από το σχολικό συγκρότημα στην Κασσιόπη. Οι κάτοικοι του χωριού Ημερολιά καλούνται να εκκενώσουν προς το λιμάνι Κασσιόπης.

Ένα τζιπ της Πυροσβεστικής με τους διοικητές της πυροσβεστικής νομού και του πρώτου πυροσβεστικού σταθμού Νεκτάριο Θεοδωράκο και Νίκο Αυλωνίτη, εγκλωβίστηκε στις Λούτσες και χρειάστηκε να επιχειρήσει πυροσβεστικό όχημα για να απεγκλωβιστούν.

Εντολή εκκένωση για Καλαμάκι και Απραό

Νέο μήνυμα του 112 ήχησε για τη φωτιά στην Κέρκυρα. Πρόκειται για την 4η ειδοποίηση, η οποία τώρα καλεί όσους βρίσκονται στο Καλαμάκι και στον Απραό να εκκενώσουν προς λιμάνι Κασσιόπης.

Οι καπνοί έχουν «πνίξει» την Κέρκυρα και οι τουρίστες που βρίσκονται στο νησί απαθανατίζουν και μεταδίδουν όλα όσα γίνονται για την κατάσβεση της φωτιάς που καίει από την περασμένη Κυριακή (23.7.2023) στους λογαριασμούς τους στο Twitter.

#corfu #wildfires Fire very much still burning in NE Corfu #skynews pic.twitter.com/lgL8RyNgeb