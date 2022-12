ΓΕΕΘΑ: Ολοκληρώθηκε η άσκηση προσομοίωσης «SEESIM - 22»

Με την Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών (Distinguished Visitors Day - DV Day) ολοκληρώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου η άσκηση προσομοίωσης με την επωνυμία «SEESIM 22» (South Eastern Europe SIMulation), που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) στο στρατόπεδο «Ζορμπά» στο Γουδί Αττικής.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το ΓΕΕΘΑ, η άσκηση είναι τύπου Command Post/Computer Assisted Exercise (CPX/CAX) και εντάσσεται στις δραστηριότητες της Southeastern Europe Defence Ministerial (SEDM).

Για το έτος 2022, η άσκηση σχεδιάστηκε και διοργανώθηκε από το ΓΕΕΘΑ σε συνεργασία με τη γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και πραγματοποιήθηκε σε πλήρως εικονικό περιβάλλον, με χρήση πλατφόρμας που αναπτύχθηκε από το Κέντρο Μηχανογράφησης (ΚΜΗ) του ΓΕΑ, καθώς και του portal της SEDM.

Σκοπός της άσκησης ήταν η επαύξηση του συντονισμού και της διαλειτουργικότητας μεταξύ των κρατών - μελών της SEDM με την πολυεθνική ταξιαρχία Νοτιοανατολικής Ευρώπης (South-Eastern Europe Brigade - SEEBRIG), καθώς και η ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητάς τους μέσω συνεκπαίδευσης σε προωθημένα σενάρια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και καταστροφών, όπως σεισμοί, πλημμύρες, ατυχήματα και κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές.

Στην άσκηση συμμετείχε προσωπικό και μέσα και από τους τρεις κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και την Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, το Πυροσβεστικό Σώμα και το Εθνικό Κέντρο 'Αμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ).

Συμμετείχαν, επίσης, με εξειδικευμένο προσωπικό η Αλβανία, η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, η Τουρκία, η Ρουμανία, η Πολυεθνική Ταξιαρχία SEEBRIG, το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Συντονισμό Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - UN OCHA) και το Κέντρο Αριστείας Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Καταστροφών του NATO (Crisis Management Disaster Response Centre of Excellence - CMDR CοE) που εδρεύει στην Βουλγαρία. Επίσης, με Παρατηρητές συμμετείχε η Δημοκρατία της Μολδαβίας.

Τα σενάρια της άσκησης περιλάμβαναν αντιμετώπιση καταστάσεων ανάγκης σε κρίσιμες υποδομές μετά από σεισμό μεγάλου μεγέθους, από τα απομακρυσμένα Κέντρα Ελέγχου (EXCON Forward) που ήταν ανεπτυγμένα στις χώρες συμμετοχής, αντιμετώπιση καταστροφών μετά από σεισμό και τσουνάμι, από το Κέντρο Ελέγχου της άσκησης (EXCON Main) στην Ελλάδα και αντιμετώπιση περιστατικών βίας στους χώρους προσωρινής φιλοξενίας των πληγέντων.

Την Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών παρακολούθησαν, ο σύμβουλος της πρεσβείας της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας Samir Ganija, ο διευθυντής Κλάδου Επιχειρήσεων του ΓΕΕΘΑ υποστράτηγος Κωνσταντίνος Γούναρης, ο γενικός διευθυντής της διεύθυνσης Πολιτικής Εθνικής 'Αμυνας και Διεθνών Σχέσεων του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας Δρ. Κωνσταντίνος Παν. Μπαλωμένος, ο διευθυντής της διεύθυνσης Ασκήσεων Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης - Προσομοίωσης του ΓΕΕΘΑ αρχιπλοίαρχος Γεώργιος Αγγουράς ΠΝ, ο ακόλουθοι 'Αμυνας της Αλβανίας, της Βουλγαρίας, της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας και της Ρουμανίας καθώς και εκπρόσωποι των συμμετεχουσών χωρών από την Αλβανία, την Τουρκία, την Ρουμανία, την Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, καθώς και εκπρόσωποι από την SEEBRIG και το CMDR CoE.