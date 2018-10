Γιατροί του Κόσμου: Παροχή υπηρεσιών υγείας σε ευάλωτες περιπτώσεις προσφύγων και μεταναστών

Σε απάντηση των αναγκών των μετακινούμενων πληθυσμών και των πληθυσμών που παραμένουν εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα, το πρόγραμμα «Bridges to context–related health and mental health services for refugees and migrants stranded in Greece» των Γιατρών του Κόσμου επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και προτεραιότητες στον τομέα της υγείας, όπως αυτές διαμορφώνονται στην παρούσα φάση τόσο για τον πληθυσμό που διαβιεί στους καταυλισμούς όσο και για εκείνους που διαμένουν σε εναλλακτικές μορφές φιλοξενίας/στέγασης, μέσα στον αστικό ιστό.



ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΙ / CAMPS: Προβλέπεται η παροχή ιατρικών υπηρεσιών ανάλογα με την ανάγκη και με τρόπο ο οποίος λαμβάνει υπόψη του την κάλυψη κενών, την παράδοση στο πρόγραμμα PHILOS και την σταδιακή αποχώρηση από τους καταυλισμούς σε ένα χρονικό διάστημα 4-5 μηνών.



Ο στόχος είναι επίσης να υποστηρίξουμε μια σταδιακή προ-ενταξιακή φάση για τους πρόσφυγες και μετανάστες που παραμένουν στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Ελληνικό Υπ. Υγείας.



ΑΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ: Προβλέπεται η παροχή κατάλληλων υπηρεσιών υγείας, ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στις πιο σύνθετες και ευάλωτες περιπτώσεις προσφύγων και μεταναστών που διαμένουν στον αστικό ιστό, με τρόπο που να διασυνδέει τις άμεσες ανάγκες τους με τις μακρόχρονες προοπτικές τους δημιουργώντας έτσι μονοπάτια και γέφυρες με τις κρατικές υπηρεσίες υγείας. Η προσέγγιση που ακολουθείται είναι αυτή της διαχείρισης περιστατικών (case management approach) η οποία ενδυναμώνει τους ωφελούμενους μειώνοντας συγχρόνως την εξάρτησή τους από την ανθρωπιστική βοήθεια και προωθώντας την διαδικασία ένταξής τους στο μέλλον.



Πλαίσιο δράσης



Σκοπός του προγράμματος είναι να συμβάλει ενεργά στην βελτίωση της ιατρικής κατάστασης των προσφύγων και των μεταναστών στην Ελλάδα μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών υγείας και της ενδυνάμωσής τους προκειμένου να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας με τις δικές τους δυνάμεις στο μέλλον.



Βασικός στόχος είναι να επιτευχθεί η μείωση της εξάρτησης των προσφύγων και των μεταναστών από την ανθρωπιστική ιατρική βοήθεια διαμέσου της διευκόλυνσης της πρόσβασής τους στις υπηρεσίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, μέσα και έξω από τους καταυλισμούς.