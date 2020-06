Greek Summer: Tο σποτ της φετινής καμπάνιας για τον τουρισμό

Η νέα καμπάνια του ελληνικού τουρισμού έχει ως βασικό της στόχο να υπενθυμίσει στο διεθνές ταξιδιωτικό κοινό την εμπειρία του Ελληνικού Καλοκαιριού που εμπεριέχει κάτι πιο βαθύ, πιο αληθινό, πιο ανθρώπινο. Και αυτό είναι το συναίσθημα της ελευθερίας, της ευτυχίας να είσαι με όσους αγαπάς και της επαφής με τη φύση. Αυτό επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση για την νέα καμπάνια επικοινωνίας της Ελλάδας στο εξωτερικό.

Με σύνεση, ενσυναίσθηση και σεβασμό, η νέα ταινία παρουσιάζει αυτή τη μοναδικότητα της Ελλάδας και φιλοδοξεί να δημιουργήσει γύρω από το όνομα της ένα νέο «brand», αυτό του Ελληνικού Καλοκαιριού. Ένα brand που στην παρούσα φάση προτρέπει το κοινό να το ζήσει όπου και αν βρίσκεται, προβάλλοντας την ανθρώπινη διάσταση της Ελλάδας, αυτής που μοιράζεται, αυτής που καταλαβαίνει, αυτής που είναι έτοιμη να σε υποδεχθεί με τις κατάλληλες συνθήκες. Πίσω από αυτή τη διάσταση και τον διαμοιρασμό της ανάγκης του ανθρώπου να ζήσει το δικό του Ελληνικό Καλοκαίρι, δημιουργούνται ταυτόχρονα οι ευκαιρίες για την επόμενη χρονιά. Για το επόμενο βήμα. Για την εξέλιξη της καμπάνιας σε επόμενο στάδιο, με στόχο τη διεύρυνση της σεζόν.

