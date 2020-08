Δένδιας από Βιέννη: Η Τουρκία είναι η μόνη υπαίτια για την κλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο

Η Τουρκία είναι η μόνη υπαίτια για την κλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο και οφείλει να αποχωρήσει άμεσα από την ελληνική υφαλοκρηπίδα, τόνισε στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ και στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο. Αυτό, κατέστησε σαφές ο κ. Δένδιας, είναι απαρέγκλιτη προϋπόθεση ώστε να μπορέσουμε να έχουμε αποκλιμάκωση της κατάστασης και σημείωσε πως αυτή τη θέση συμμερίζονται όλοι οι συνομιλητές του και επιβεβαιώθηκε από το σημερινό έκτακτο Συμβούλιο υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ.

Αναφερόμενος στη συνάντηση με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη, ο κ. Δένδιας είπε πως του ανέπτυξε την κατάσταση που επικρατεί στην Ανατολική Μεσόγειο και τόνισε: «Η σαφής τοποθέτηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν επιτρέπει την παραμικρή παρερμηνεία. Είχα την ευκαιρία να τον ευχαριστήσω γι’ αυτή τη σαφή θέση του υπουργείου του και της αμερικανικής πλευράς». Περαιτέρω επισήμανε: «ως γνωστόν, η Τουρκία κλιμακώνει την παραβατική της συμπεριφορά. Επιδιώκει έτσι την επιβολή τετελεσμένων. Η Τουρκία στρατιωτικοποιεί την κατάσταση. Εκθέτει με τον πιο προφανή τρόπο, την έλλειψη νομικών επιχειρημάτων από την πλευρά της».

I met with @SecPompeo. Talks on strong 🇬🇷🇺🇸 partnership, developments in #EasternMediterranean, Turkish illegal actions jeopardizing regional stability. #Vienna pic.twitter.com/TyElzHqgD0