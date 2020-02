Η Θεσσαλονίκη από ψηλά, όπως δεν την έχετε ξαναδεί!

Ένα εξαιρετικό βίντεο που αναδεικνύει τη Νύμφη του Βορρά γύρισε ο Στέφανος Ματσουκαλίδης (MTSKLDS aerial video), το οποίο μάλιστα διακρίθηκε με το βραβείο Best Action, σε διαγωνισμό drones που έγινε για πρώτη φορά από το The Thing About Greece και το Drone Scanner, στον θεσμό του Flow Film Festival στην Αθήνα.

