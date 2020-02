9η Φεβρουαρίου: Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικών

Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας η 9η Φεβρουαρίου (εμπίπτει με την ημέρα μνήμης του εθνικού ποιητή Διονύσιου Σολωμού), η οποία καθιερώθηκε για πρώτη φορά το 2017 με κοινή απόφαση των Υπουργείων Εσωτερικών, Εξωτερικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Στο βίντεο που ακολουθεί, διάρκειας 1,5 λεπτού, εμφανίζονται πολίτες διαφόρων χωρών, ηλικιών και επαγγελματικής απασχόλησης, που προφέρουν λέξεις στις γλώσσες τους και είναι ελληνικής προέλευσης.

Did you know you speak Greek? («Γνωρίζετε ότι μιλάτε Ελληνικά;») είναι ο τίτλος του συγκεκριμένου βίντεο:

Στόχος της καμπάνιας είναι να καταδείξει την οικουμενικότητα της ελληνικής γλώσσας μέσα από την ευρεία αντίληψη που υπάρχει σε όλον τον κόσμο. Το πρωτογενές υλικό απέστειλαν τα Γραφεία Δημόσιας Διπλωματίας που λειτουργούν στις ελληνικές διπλωματικές και προξενικές Αρχές.

Τα ελληνικά είναι η επίσημη γλώσσα της Ελλάδας και της Κύπρου, καθώς και μία από τις 23 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσης, είναι επίσημα αναγνωρισμένη ως μειονοτική γλώσσα στην Αλβανία, την Αρμενία, την Ιταλία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία, την Ουκρανία και την Τουρκία.