«Η δολοφονία που κορόιδεψε τον κόσμο»: Ντοκιμαντέρ στο Channel 5 η δολοφονία της Καρολάιν

Το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Caroline: The Murder That Fooled the World» (“Καρολάιν: Ο φόνος που κορόιδεψε τον κόσμο”) για το στυγερό έγκλημα στα Γλυκά Νερά έκανε πρεμιέρα την Πέμπτη στο Channel 5.

«Παρακολουθώντας μια φαινομενικά ειδυλλιακή ζωή και έναν τραγικό φόνο μιας γυναίκας που ζει στην Ελλάδα» είναι η περιγραφή του 90λεπτου ντοκιμαντέρ για την σοκαριστική υπόθεση της δολοφονίας της Καρολάιν στα Γλυκά Νερά τον Μάιο του 2020.

Η 20χρονη Καρολάιν Κράουτς δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, ο οποίος για 37 ημέρες έπαιζε θέατρο, παριστάνοντας τον θλιμμένο σύζυγο, πριν τελικά ομολογήσει πως εκείνος ήταν ο δράστης του στυγερού φόνου. Ο 33χρονος πιλότος ισχυρίστηκε αρχικά πως μπήκαν ληστές στο σπίτι τους και σκότωσαν την Καρολάιν και το σκυλάκι τους, μπροστά στα μάτια του.

Κατά τη διάρκεια του ντοκιμαντέρ ακούστηκαν τα ηχητικά ντοκουμέντα από τις κλήσεις του Μπάμπη στην Άμεση Δράση.

Δείτε ολόκληρο το ντοκιμαντέρ

Οι θεατές δήλωσαν συγκλονισμένοι σε αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

“Θεέ μου αυτό είναι απαίσιο. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ήταν παιδί όταν πήγε μαζί του” έγραψε κάποιος στο Twitter.

“Παρακολουθούσα τη συγκλονιστική ιστορία της δολοφονίας. Γεννήθηκε την ίδια χρονιά με την κόρη μου. Η ενδοοικογενειακή βία είναι ένα φρικτό έγκλημα που πρέπει να τιμωρείται αυστηρά” έγραψε άλλος τηλεθεατής.

“Αυτό το πρόγραμμα θα μπορούσε να διαρκέσει δύο λεπτά και όχι μία ώρα και 30 λεπτά! Ήταν απολύτως προφανές το τι θα έκανε!” σχολίασε άλλος χρήστης των social media.