Οι εντιμότατοι συνεργάτες του κ. Μαρινάκη

Όπως επισημάνθηκε στις δύο προηγούμενες αναρτήσεις από το zougla.gr, το νομίμως υποκλαπέν υλικό από τον κοριό της ΕΥΠ, που αφορά στις τηλεφωνικές συνομιλίες του εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη και συνεργατών του είτε μεταξύ τους είτε με τρίτα πρόσωπα, έχει γίνει αποδεκτό και ήδη έχει αποσταλεί στο δικαστήριο που εκδικάζει σε δεύτερο βαθμό την υπόθεση NOOR1 με τους τρεις τόνους ηρωίνη που έφθασαν στην Ελευσίνα από τον Περσικό Κόλπο.
Σημειώνεται πως οι νόμιμες υποκλοπές με εντολή Εισαγγελέα πραγματοποιήθηκαν για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων που αφορούν την υπόθεση των στημένων αγώνων στο ποδόσφαιρο, στην οποία κατηγορούμενος είναι ο εφοπλιστή Βαγγέλης Μαρινάκης. Όμως διαπιστώθηκε από τις ανακριτικές αρχές πως στις συνομιλίες αυτές εμπεριέχονται και στοιχεία που αφορούν σε άλλες υποθέσεις, επίσης σοβαρές, όπως κλοπή και διακίνηση καυσίμων, λαθρεμπορία τσιγάρων, φοροαποφυγή, διακίνηση μαύρου χρήματος κ.λπ. Παράλληλα διαπιστώθηκε από τις αρμόδιες αρχές πως στο υλικό έχουν καταχωριστεί πληροφορίες που έχουν σχέση με την υπόθεση NOOR1 .
Ενδεικτικό είναι το περιεχόμενο του διαβιβαστικού που συνοδεύει αυτό το υλικό, το οποίο εστάλη στο δικαστήριο όπου εκδικάζεται η δίκη σε 2ο βαθμό για το NOOR1. Το διαβιβαστικό επισημαίνει στην Πέμπτη παράγραφο:
«Β) Αναφορές και σχέσεις στο πλοίο "NOOR1" το οποίο εμπλέκεται στην υπόθεση μεταφοράς, στην Ελληνική επικράτεια, πλέον των δύο τόνων ηρωίνης (Φάκελοι: 4, 6, 9, 10, 13, 17, 19, 23, 24, 27, 29, 30, 34, 37, 39, 40, 57, 61, 66, 68, 78, 80, 91, 93, 103,105,111,117,121A,121B). Συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι σε μία συνομιλία που είχε ο ΚΟΤΣΩΝΗΣ Αιμίλιος με τον ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗ Μάκη γίνεται αναφορά για την ανάγκη ίδρυσης εταιρείας με έδρα το Ντουμπάι των Η.Α.Ε (Residency) (Φάκελος:111)».
Δείτε το διαβιβαστικό που συνόδευσε την αποστολή του νομίμως υποκλαπέντος υλικού με τις τηλεφωνικές συνομιλίες.
ΘΕΜΑ: «Υποβολή Εισαγγελικής Παραγγελίας»
ΣΧΕΤ: Η Α.Β.Μ.: Μ15/290/30-11-2015 Παραγγελία σας.
1.- Σας υποβάλλουμε ανωτέρω σχετική περαιωμένη και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
2.- Επιπρόσθετα αναφέρουμε ότι η Υπηρεσία μας αιτήθηκε προφορικά παράταση προθεσμίας υποβολής, λόγω του πολύ μεγάλου όγκου των διατασσομένων σε αυτή
3.- Αναλυτικά αναφέρουμε ότι από τις απομαγνητοφωνήσεις που έγιναν διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:
Α) Πιθανό ξέπλυμα χρημάτων από πωλήσεις έργων τέχνης (Φάκελος:3).
Β) Αναφορές και σχέσεις στο πλοίο «NOOR1» το οποίο εμπλέκεται στην υπόθεση μεταφοράς, στην Ελληνική επικράτεια, πλέον των δύο τόνων ηρωίνης (Φάκελοι: 4, 6, 9, 10, 13, 17, 19, 23, 24, 27, 29, 30, 34, 37, 39, 40, 57, 61, 66, 68, 78, 80, 91, 93, 103,105,111,117,121A,121B). Συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι σε μία συνομιλία που είχε ο ΚΟΤΣΩΝΗΣ Αιμίλιος με τον ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗ Μάκη γίνεται αναφορά για την ανάγκη ίδρυσης εταιρείας με έδρα το Ντουμπάι των Η.Α.Ε (Residency) (Φάκελος:111).
Γ) Πιθανή λαθρεμπορία και ξέπλυμα χρήματος προερχόμενο από κλέψιμο μεγάλων ποσοτήτων πετρελαίου από πλοία (Φάκελος:05, 73, 92). Διευκρινιστικά αναφέρουμε ότι ο «Φάκελος 92» αποτελεί συνέχεια του «Φακέλου 05».
Δ) Αγορά ποδοσφαιριστή από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, χωρίς να δηλώνονται τα πραγματικά χρηματικά ποσά πληρωμής, με απώτερο σκοπό την αποφυγή φορολογίας (Φάκελος:95).
Ε) Πιθανή λαθρεμπορία τσιγάρων (Φάκελοι:78, 121B).
Οι διάλογοι για το Noor1
Ανατρέξαμε στους συγκεκριμένους φακέλους που αναφέρονται στο διαβιβαστικό. Παραθέτουμε, λοιπόν, ενδεικτικά τους διαλόγους που αφορούν στο ταξίδι του πλοίου NOOR1 από την Ελλάδα στον Περσικό Κόλπο μέσω Ερυθράς Θάλασσας και Αραβικής Θάλασσας με τελικό προορισμό το Ντουμπάι. Στους διαλόγους αυτούς που είναι ενδεικτικοί (το σύνολο του υλικού είναι εξαιρετικά ογκώδες) παρουσιάζονται επί της ουσίας τρεις ενότητες. Η προετοιμασία για το ταξίδι αλλά και για την ειδική αποστολή του NOOR 1, η αναχώρησή του και η πορεία του μέσω Ερυθράς Θάλασσας και ο κατάπλους.
Κατά τις ανακριτικές αρχές, όπου ακούγεται η λέξη «βαπόρι» ή ομώνυμος όρος αναφέρεται στο NOOR1. Στις συνομιλίες αυτές δεν έχει καταγραφεί ο εφοπλιστής Βαγγέλης Μαρινάκης παρά μόνον βασικοί συνεργάτες του τόσο της εφοπλιστικής εταιρείας του όσο και του Ολυμπιακού.
Αιμίλιος Κοτσώνης, Νίκος Συντυχάκης, Ευθύμιος Γιαννουσάκης, Παναγιώτης Φάρος είναι τα ονόματα που εμπλέκονται στους διαλόγους και τα οποία είναι γνωστά από την ανακριτική διαδικασία για την υπόθεση, ενώ έχουν ήδη καταδικαστεί στη δίκη σε πρώτο βαθμό.
Παρακολουθώντας τους διαλόγους, κυρίως αυτούς που αφορούν στις συνομιλίες Γιαννουσάκη-Κοτσώνη, αντιλαμβάνεται ο αμύητος σε αυτές τις δουλειές την πολυπλοκότητα της «αποστολής» του NOOR1. Από «μαξιλαροθήκες» και «σεντόνια», όροι που μπορεί να αναφέρονται σε πραγματικά προβλήματα ή χρησιμοποιούνται συνθηματικά, έως αποστολή χρημάτων για πετρελαιεύσεις, προβλήματα λόγω αβαριών ή ειδικών κατασκευών στο σκαρί, κ.λπ. Το υποκλαπέν από την ΕΥΠ υλικό δίνει μια εικόνα του σκηνικού γύρω από το NOOR 1, ενώ σκιαγραφεί και αποτυπώνει τις σχέσεις μεταξύ των συμμετεχόντων σε αυτήν τη «δουλειά».
Σε κάθε συνομιλία στο πάνω μέρος του απομαγνητοφωνημένου κειμένου αναγράφεται η προέλευση της εισερχόμενης κλήσης. Οι ανακριτικές αρχές καταγράφουν τα ονειρέματα όλων των εμπλεκομένων συνομιλητών σε κάθε τηλεφωνική συνδιάλεξη.
Διαβάστε τις απομαγνητοφωνημένες συνδιαλέξεις. Ακολουθούν με την ολοκλήρωση των γραπτών κειμένων και με την ίδια ακριβώς σειρά τα ηχητικά ντοκουμέντα εκάστης κλήσεως που κατέγραψε ο κοριός της ΕΥΠ.
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗ ΜΑΚΗ:
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΕΛΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΜΕ ΑΚΟΥΣ ΤΩΡΑ?
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΝΑΙ, ΝΑΙ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΛΕΩ, ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΦΕΥΓΕΙ ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΩΡΑΙΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΧΟΥΜΕ ΠΑΡΕΙ ΑΥΤΟ.. ΓΙΑΤΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΤΟ ΨΑΧΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ.. ΘΑ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΚΑΝΑ ΤΑΤΡΑΧΙΛΙΑΡΟ.. ΘΑ ΒΑΛΟΥΝΕ ΧΗΜΙΚΑ ΠΑΝΩ Ο ΠΑΝΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ.. ΟΠΟΤΕ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝ ΠΛΩ ΝΑ ΠΛΕΝΕΙ..
ΚΟΤΣΩΝΗΣ:ΕΝΤΑΞΕΙ ΑΓΟΡΙ ΜΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΕΝΤΑΞΕΙ? ΔΕΣ ΤΟ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ..(ΑΚΑΤΑΛΗΠΤΟ).. ΚΙ ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΠΛΥΝΟΥΝ ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ.. ΕΙΔΑΛΛΩΣ ΝΑ ΔΩ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΩ..
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΕΝΤΑΞΕΙ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΕΛΑ ΓΕΙΑ
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ (TRUECALLER ID: ΧΑΧΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ):
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ.. ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΩ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΙΕΣΤΙΚΟ?
ΧΑΧΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ: ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΙΕΣΤΙΚΟ , ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΩ.. ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΘΑ ΤΟ ΧΕΙΣ..
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΠΟΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ.. ΤΟ ΠΛΟΙΟ ΘΑ ΦΥΓΕΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΧΑΧΛΑΚΗΣ: ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ… ΔΥΣΚΟΛΟ.. (ΑΚΑΤΑΛΗΠΤΟ)… ΓΙΑ ΡΩΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕ ΜΕ ΣΗΜΕΡΑ..
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΘΑ ΦΥΓΕΙ
ΧΑΧΛΑΚΗΣ: ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΛΕΙΣ?
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΝΑΙ
ΧΑΧΛΑΚΗΣ: ΠΟΣΑ ΕΙΧΑΜΕ ΠΕΙ ΘΥΜΑΣΑΙ?
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΕΣΥ ΜΟΥ ΕΙΧΕΣ ΠΕΙ.. ΕΝΑ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΕΦΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ.. ΞΕΡΩ ΓΩ, ΚΑΠΟΥ..
ΧΑΧΛΑΚΗΣ: ΛΟΙΠΟΝ ΘΑ ΣΕ ΠΑΡΩ ΕΓΩ, ΣΕ ΜΙΑ ΩΡΙΤΣΑ ΣΕ ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ. ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΝΑ ΔΩ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΕΝΤΑΞΕΙ
ΧΑΧΛΑΚΗΣ: ΖΕΣΤΟ-ΚΡΥΟ ΗΤΑΝΕ ΑΥΤΟ?
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΝΑΙ
ΧΑΧΛΑΚΗΣ: ΚΙ ΕΠΑΙΡΝΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΜΜΟΒΟΛΗ ΕΕ?
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΕΝΤΑΞΕΙ, ΔΕΝ ΜΕ ΝΟΙΑΖΕΙ Η ΑΜΜΟΒΟΛΗ.. ΖΕΣΤΟ ΚΡΥΟ ΘΕΛΩ ΕΓΩ..
ΧΑΧΛΑΚΗΣ: ΕΝΤΑΞΕΙ, ΕΝΤΑΞΕΙ, ΟΚ.. ΘΑ ΣΕ ΠΑΡΩ ΣΕ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ..
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΕΛΑ ΓΕΙΑ
(Ο διάλογος ξεκινά μετά το 2.30')
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ( ΚΑΛΕΝΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ):
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΓΙΩΡΓΑΡΑ?
ΓΙΩΡΓΟΣ:ΝΑΙ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ:Ο ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΕΙΜΑΙ
ΓΙΩΡΓΟΣ: ΕΛΑ, ΚΑΛΗ ΣΟΥ ΜΕΡΑ
..ΑΔΙΑΦΟΡΟ..
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΛΟΙΠΟΝ ΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΤΑ …(ΑΚΑΤΑΛΗΠΤΟ)… ΑΚΟΥΣ?
ΓΙΩΡΓΟΣ:ΝΑΙ?
ΚΟΤΣΩΝΗΣ:ΑΛΛΑ ΤΑ ΣΕΝΤΟΝΙΑ, ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΙΠΑ.. ΠΟΤΕ ΘΑ ΜΟΥ ΤΑ ΦΕΡΕΙΣ?
ΓΙΩΡΓΟΣ: ΕΣΥ ΠΟΤΕ ΤΑ ΘΕΛΕΙΣ ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΕΓΩ, ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΦΕΥΓΕΙ ΤΟ ΒΑΠΟΡΙ..
ΓΙΩΡΓΟΣ: ΦΕΥΓΕΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ.. ΑΡΑ ΤΑ ΘΕΛΕΙΣ ΠΕΜΠΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ:ΝΑΙ
ΓΙΩΡΓΟΣ: ΠΟΥ ΤΑ ΘΕΛΕΙΣ?
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΕΕΕΕ… ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΑΠΟΡΙ. ΑΛΛΑ ΑΜΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΡΑΔΑ..
ΓΙΩΡΓΟΣ: ΝΑΙ?
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΑΝ ΕΧΕΙ ΒΓΕΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΝ ΡΑΔΑ ΘΑ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΠΡΙΝ.. Ή ΘΑ ΜΟΥ ΤΑ ΦΕΡΕΙΣ ΕΔΩ, Ή ΘΑ ΡΘΟΥΜΕ ΝΑ ΤΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΑΠΟ ΚΕΙ.. ΕΣΥ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ?
ΓΙΩΡΓΟΣ: ΚΟΙΤΑ ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΚΙΜΩΛΟ, ΑΛΛΑ..
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΟΧΙ ΕΣΥ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ, ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ..
ΓΙΩΡΓΟΣ: ΚΟΙΤΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΕΧΩ ΠΑΝΩ..ΠΡΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΟΚΟ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΛΗ. ΑΛΛΑ ΕΓΩ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΩ ΝΑ ΤΑ ΦΕΡΟΥΝΕ ΚΑΤΩ ΡΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ, ΜΗΝ ΑΓΧΩΝΕΣΑΙ.. ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΣΤΑ ΦΕΡΩ Ή…
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: (ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ) ΕΝΤΑΞΕΙ, ΜΙΛΑΜΕ..
ΓΙΩΡΓΟΣ: Ή ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΤΑ ΦΕΡΩ Ή ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΤΑ ΦΕΡΩ ΣΤΟ ΜΑΓΑΖΙ ΣΟΥ, ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΕΝΤΑΞΕΙ, ΜΙΛΑΜΕ ΚΑΙ..
ΓΙΩΡΓΟΣ: ΟΠΟΤΕ ΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΚ ΓΙΑ ΑΥΤΟ.. ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ..
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΝΑΙ
ΓΙΩΡΓΟΣ: ΕΥΤΥΧΩΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΑ ΧΩ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ:ΝΑΙ
ΓΙΩΡΓΟΣ:ΩΡΑΙΑ, ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ. ΑΠΛΩΣ ΠΕΣ ΜΟΥ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥ..
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΚΙ ΑΥΡΙΟ ΝΑ ΜΟΥ ΤΑ ΦΕΡΕΙΣ ΕΙΜΑΙ ΜΙΑ ΧΑΡΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ: ΩΡΑΙΑ.. ΧΩΡΙΣ ΤΙΠΟΤΑ? ΑΝΕΥ?
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΑΝΕΥ.. ΚΑΙ ΘΑ ΤΑ ΣΤΕΙΛΩ ΕΓΩ ΣΤΟ ΒΑΠΟΡΙ
ΓΙΩΡΓΟΣ: ΕΝΤΑΞΕΙ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΕΝΤΑΞΕΙ?
ΓΙΩΡΓΟΣ: ΕΓΙΝΕ, ΕΓΙΝΕ, ΕΓΙΝΕ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
ΓΙΩΡΓΟΣ: ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ? ΑΥΡΙΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΙΝΑΙ?
ΚΟΤΣΩΝΗΣ:ΒΑΛΕ ΚΑΙ ΚΑΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΙΛΟ ΜΕΣΑ ΜΩΡΕ ΜΗΠΩΣ ΘΕΛΟΥΝΕ.. ΚΑΝΑ ΔΥΟ ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΙΛΑ..
ΓΙΩΡΓΟΣ:ΝΑΙ. ΕΕΕ… ΘΑ ΣΕ ΠΑΡΩ ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΠΡΩΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ:ΜΜΜ
ΓΙΩΡΓΟΣ: ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΤΙ ΩΡΑ ΘΑ ΣΤΑ ΦΕΡΩ ΑΥΡΙΟ Ή ΜΕΘΑΥΡΙΟ ΤΟ ΠΡΩΙ.. ΑΥΤΟ ΣΟΥ ΛΕΩ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΕΝΤΑΞΕΙ
ΓΙΩΡΓΟΣ: ΕΓΙΝΕ ΑΙΜΙΛΙΕ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
ΓΙΩΡΓΟΣ: ΕΛΑ ΓΕΙΑ, ΓΕΙΑ
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗ MAKH:
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΕΛΑ ΑΙΜΙΛ...
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΕΛΑ ΑΓΟΡΑΚΙ ΜΟΥ.
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ,ΓΥΡΙΣΕΣ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΟΧΙ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΘΑ ΓΥΡΙΣΩ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ Ε; ΤΙ ΩΡΑ; ΜΕ ΣΚΑΦΟΣ Ή ΜΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ; ΜΕ ΤΙ ΘΑ ΓΥΡΙΣΕΙΣ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΜΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: Α.ΟΠΟΤΕ ΘΑ ΠΑΙΞΟΥΜΕ ΜΠΙΡΙΜΠΑ Ε;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: (ΓΕΛΑΕΙ) ΓΙΑ ΠΕΣ…
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΚΑΛΑ ΕΔΩ ΠΕΡΑ ΕΙΜΑΙ ΣΤΟ (ΑΚΑΤΑΛΗΠΤΟ)ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ ΚΟΙΤΑΜΕ ΛΙΓΟ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ. (ΑΚΑΤΑΛΗΠΤΟ).ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΠΡΩΙ ΘΑ ΒΡΕΘΟΥΜΕ Ε;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΝΑΙ. ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΑΓΟΡΑΚΙ ΜΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΕΛΑ ΠΕΣ ΜΟΥ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΤΩΡΑ ΤΟ ΒΑΠΟΡΑΚΙ ΠΟΥ ΔΙΑΟΛΟ ΕΙΝΑΙ;
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΤΟ ΒΑΠΟΡΙ ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ ΠΕΡΑ (ΜΙΛΑΕΙ ΜΕ ΑΛΛΟΝ: ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΒΑΠΟΡΙ; ΣΤΗ ΣΟΜΑΛΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ;) (ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΣ ΞΑΝΑ ΣΤΟΝ ΚΟΤΣΩΝΗ) ΣΤΟ ΑΝΤΕΝ ΕΙΝΑΙ.ΜΙΑ ΧΑΡΑ ΕΙΝΑΙ.ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΙΡΟ,ΜΙΑ ΧΑΡΑ ΕΙΝΑΙ. ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΝΤΟΥΜΠΑΙ. ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΙΡΟ.ΑΠ ΤΟ ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΕΧΕΙ ΚΑΙΡΟ ΝΑΙ. Ε ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΟΠΩΣ ΠΑΕΙ ΛΟΓΙΚΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΙ.ΕΓΩ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΦΕΥΓΩ.ΤΕΛΕΙΩΤΙΚΟ ΔΗΛΑΔΗ.
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΩΡΑΙΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΕΝΤΑΞΕΙ; ΟΠΟΤΕ..ΚΑΛΑ ΠΑΡΕ ΜΕ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΑΝ ΦΤΑΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΩΡΑ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΝΑΙ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΕΝΤΑΞΕΙ; ΚΑΙ ΑΜΑ ΔΕΝ ΠΑΙΞΟΥΜΕ ΜΠΙΡΙΜΠΑ ΝΑ ΠΙΟΥΜΕ ΚΑΝΑ ΚΑΦΕ. ΘΑ ΡΘΕΙ Η ΣΟΝΙΑ ΜΑΖΙ Ή ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: Ε ΠΑΜΕ ΝΑ ΠΙΟΥΜΕ ΕΝΑ ΚΑΦΕ ΑΜΑ ΕΙΣΑΙ ΜΠΑΚΟΥΡΙ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΑΚΟΥΣ; ΔΩΣΕ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ.ΤΑ ΛΕΜΕ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΕΓΙΝΕ ΕΓΙΝΕ ΓΕΙΑ.
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΦΑΡΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ:
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΕΛΑ ΠΑΝΟΥΛΗ ΜΟΥ
ΦΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: ΚΑΛΗΜΕΡΑ,ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΙΜΙΛΙΕ; ΠΩΣ ΠΑΣ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΚΑΛΑ,ΚΑΛΑ ΑΓΟΡΙ ΜΟΥ.
ΦΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: ΩΡΑΙΑ ΜΩΡΕ.ΧΘΕΣ ΔΕ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΜΩΡΕ ΝΑ ΡΘΩ ΣΤΟ…ΓΙΑΤΙ ΗΜΟΥΝ ΧΑΛΙΑ, ΣΤΗΝ ΑΚΟΥΑ ΜΑΡΙΝΑ…ΜΟΥ ΠΕ Ο ΜΑΚΗΣ ΟΤΙ ΣΥΖΗΤΗΣΑΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΙΠΑ..ΕΕΕ ΝΑ ΣΕ ΡΩΤΗΣΩ ΚΑΤΙ ΑΙΜΙΛΙΕ. ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ ΓΥΡΩ ΣΤΙΣ ΔΥΟΜΙΣΗ ΕΔΩ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΕΝΤΑΞΕΙ ΑΜΑ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΠΙΟ ΑΡΓΑ ΜΕ ΒΟΛΕΥΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
ΦΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: ΩΡΑΙΑ ΤΙ ΩΡΑ ΘΕΣ; ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ; ΤΕΙΣΙΜΙΣΙ; ΤΙ ΩΡΑ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΝΑΙ ΟΣΟ ΠΙΟ ΑΡΓΑ ΜΠΟΡΕΙΤΑΙ ΚΙ ΕΣΕΙΣ.
…(ΑΔΙΑΦΟΡΟ)….
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: Α ΕΝΤΑΞΕΙ. ΤΕΣΣΕΡΙΣ Η ΩΡΑ ΘΑ ΚΑΤΕΒΩ ΚΑΤΩ
ΦΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: ΩΡΑΙΑ.ΤΕΣΣΕΡΙΣ Η ΩΡΑ.ΕΝΤΑΞΕΙ ΑΙΜΙΛΙΕ ΜΟΥ,ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΕΛΑ ΓΕΙΑ.
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗ ΜΑΚΗ:
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΕΛΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ: ΕΛΑ.ΤΩΡΑ ΜΕ ΠΗΡΕ Ο ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΑΤΕ,ΤΕΣΣΕΡΙΣ Η ΩΡΑ ΛΕΕΙ Ε;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΝΑΙ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ: ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΟ ΑΡΓΑ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ:…(ΑΚΑΤΑΛΗΠΤΟ)….
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ: ΝΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙ ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ.ΛΟΙΠΟΝ ΕΓΙΝΕ.ΤΕΣΣΕΡΙΣ Η ΩΡΑ ΕΚΕΙ ΠΕΡΑ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΤΩΡΑ ΕΣΥ;
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ: ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΕΙΜΑΙ.ΕΧΩ ΕΝΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΑΠΟ ΓΛΥΦΑΔΑ ΠΑΩ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑ ΚΟΛΛΗΣΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΜΕΙΣ ΑΛΛΑ ΤΩΡΑ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΘΑ ΠΑΩ ΣΠΙΤΙ ΜΕΤΑ. ΝΤΑΞΕΙ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΕΝΤΑΞΕΙ ΑΓΟΡΙ ΜΟΥ.
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ: ΕΧΕΙ ΘΕΜΑ ΑΥΤΟ ΠΑΝΤΩΣ.ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ..ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΕΦΤΑ ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΙ ΔΗΛΑΔΗ ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΕΚΕΙ.ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΡΙΚΑ ΠΟΥ ΛΕΜΕ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΕΝ ΤΑ ΕΧΕΙ.
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΜΜΜ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ: ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ…
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΕΝΤΑΞΕΙ ΑΓΟΡΙ ΜΟΥ.
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ: ΛΟΙΠΟΝ ΘΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ. ΘΕΣ ΤΙΠΟΤΑ ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΜΕ ΝΩΡΙΤΕΡΑ; ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ,ΤΑ ΠΑΜΕ ΧΘΕΣ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΕΝΤΑΞΕΙ ΑΜΑ ΣΕ ΠΑΙΡΝΕΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΛΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ: ΕΝΤΑΞΕΙ.ΑΝ ΕΙΜΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΔΩ ΘΑ ΡΘΩ ΑΝ ΟΧΙ ΘΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ ΕΚΕΙ ΠΕΡΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ Η ΩΡΑ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΝΑΙ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ: ΕΓΩ ΕΧΩ ΕΝΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΩΡΑ ΜΙΑΜΙΣΗ ΣΤΟ ΟΠΟΥΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΝΑΙ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ: ΟΤΙ ΩΡΑ ΤΕΛΕΙΩΣΩ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΗΛΑΔΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΡΕΧΩ ΣΠΙΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΡΘΩ ΕΙΔΑΛΛΩΣ ΘΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΠΑΝΟ ΤΕΣΣΕΡΙΣ Η ΩΡΑ.
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ:ΕΝΤΑΞΕΙ ΑΓΟΡΙ ΜΟΥ.
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ: ΕΝΤΑΞΕΙ; ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΠΙΟ ΝΩΡΙΣ ΝΑ ΤΣΙΜΠΗΣΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΞΕΡΩ ΓΩ…ΚΑΝΑ ΨΑΡΑΚΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΕΓΚΩΜΙΟ ΣΕ ΚΑΝΑ ΚΛΑΜΠ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΟΧΙ ΡΕ ΔΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΦΑΩ ΤΩΡΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ: ΔΕ ΜΠΟΡΕΙΣ Ε; ΝΤΑΞΕΙ; ΚΑΛΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΧΘΕΣ ΠΟΥ ΕΙΔΕΣ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΝΑΙ. ΔΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΦΑΩ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΦΑΩ ΠΟΥΤΣΑ ΤΟ ΒΡΑΔΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ: Α ΕΧΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΕΙ;
…(ΑΔΙΑΦΟΡΟ)…
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗ:
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΕΛΑ ΑΓΟΡΙ ΜΟΥ.
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ: ΕΓΩ ΤΩΡΑ ΤΕΛΕΙΩΣΑ.ΠΑΩ ΣΤΟΝ ΠΑΝΟ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΡΘΩ ΝΑ ΣΕ ΠΑΡΩ ΝΑ ΠΑΜΕ ΜΕ ΕΝΑ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΑΠΟ ΠΟΥ;
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ: ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΣΤΟ ΜΑΓΑΖΙ ΕΙΜΑΙ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ: ΔΕΝ ΕΡΧΕΣΑΙ ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΡΕ ΣΥ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ:ΤΩΡΑ ΞΕΚΙΝΑΩ ΣΕ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ ΑΠΟ ΔΩ ΣΕ ΔΥΟ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ: ΕΝΤΑΞΕΙ.ΚΑΝΟΝΙΣΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: Ε ΒΕΒΑΙΑ ΡΕ ΜΑΛΑΚΑ!
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ: (ΓΕΛΑΕΙ) ΤΟ ΜΑΛΑΚΑ..
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΜΑΛΑΚΑΣ ΕΙΣΑΙ;
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ: ΛΟΙΠΟΝ ΑΝΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΕΙΣΑΙ ΜΑΛΑΚΣ ΤΕΛΙΚΑ.ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΜΑΛΑΚΙΖΟΜΑΣΤΕ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ: ΟΤΙ ΓΑΜΙΟΜΑΣΤΕ ΤΣΑΜΠΑ (ΓΕΛΙΑ)
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΝΑΙ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ: ΑΝΤΕ ΓΕΙΑ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΓΕΙΑ
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗ:
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ: ΕΛΑ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΤΙ ΕΓΙΝΕ;
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ: ΚΑΛΑ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: Ο ΠΑΝΟΣ ΗΤΑΝ Σ ΕΝΑ ΑΥΤΟ ΜΕ ΠΗΡΕ ΤΩΡΑ.ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΕΙΧΑ ΠΑΡΕΙ ΕΓΩ ΤΟΝ ΕΙΧΕΣ ΠΑΡΕΙ ΚΙ ΕΣΥ ΜΟΥ ΛΕΕΙ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ: ΤΟΝ ΠΗΡΑ ΚΙ ΕΓΩ. ΔΕΝ ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΡΕ ΓΑΜΩΤΟ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΗΤΑΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΙ ΠΗΓΑΙΝΑΜΕ Μ ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΜΟΛΙΣ ΒΓΗΚΕ ΜΟΥ ΕΙΠΕ. ΤΩΡΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΚΑΙ ΘΑ ΜΑΣ ΠΑΡΕΙ ΠΙΣΩ. ΕΣΥ ΜΕ ΤΟ ΒΑΠΟΡΙ ΕΙΣΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ Ε;
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ: ΝΑΙ. ΕΓΩ ΤΟ ΕΞΗΣ ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ. ΟΤΙ ΕΓΩ ΟΤΑΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΜΕ ΕΙΧΑ ΒΓΑΛΕΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΔΕΚΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΗΛΑΔΗ ΘΑ ΦΕΥΓΑ ΠΡΟΧΤΕΣ ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΘΑ ΧΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΡΙΝ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΕΙ ΚΑΝ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΜΙΑ ΠΟΥΤΑΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ,ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΟΥΣΙΑ..
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΔΕΚΑΟΚΤΩ…(ΑΚΑΤΑΛΗΠΤΟ)…
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ: ΟΧΙ ΚΑΝΕΙΣ ΛΑΘΟΣ.ΤΟ ΠΡΩΤΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΤΑΝ ΔΕΚΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΑΝΑΜΕ ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ,ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΠΑΜΕ.. ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΠΛΑ ΡΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΞΕΡΩ ΓΩ…ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟ ΞΕΡΕΙΣ.ΔΗΛΑΔΗ ΑΝ ΕΓΩ ΠΑΩ ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩ ΕΤΣΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΟΝΟΥΣ ΤΟ ΔΙΜΗΝΟ ΔΕ…ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΠΑΜ,ΜΠΑΜ ΤΕΛΟΣ. ΠΑΜΕ ΤΗ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΕΛΕΙΩΣΑΜΕ.
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΝΑ ΣΕ ΡΩΤΗΣΩ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑΚΙ ΚΑΤΙ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ: ΕΛΑ ΦΙΛΕ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΑΥΤΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΡΑΜΑΖΑΝΙ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ: ΝΑΙ ΚΑΙ; ΔΕ ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΣΤΟ ΡΑΜΑΖΑΝΙ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΑΥΤΟΙ;
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΑ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: Α ΝΤΑΞΕΙ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ: ΝΑΙ,ΝΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ.
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΓΙΑΤΙ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΤΟ ΡΑΜΑΖΑΝΙ ΤΟΥΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ: ΞΕΡΩ. ΕΧΩ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΡΙΑ ΡΑΜΑΖΑΝΙΑ (ΓΕΛΙΑ) ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ.ΚΑΝΟΝΙΚΑ.ΚΟΒΕΙ ΛΙΓΟ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΔΕ ΒΓΑΙΝΟΥΝ.ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟΙ ΚΑΘΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΑΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ: ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ.ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΤΩΡΑ ΠΑΜΕ ΜΕΧΡΙ ΑΥΡΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΑΛΩ ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΘΑΥΡΙΟ ΤΟ ΡΕΤΖΕΣΤΡΙ ΝΑ ΚΑΛΕΣΟΥΜΕ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ. ΤΟ ΑΛΦΑ ΚΑΙ ΤΟ ΩΜΕΓΑ ΤΩΡΑ ΑΝ ΤΟ ΚΛΕΙΣΩ ΕΓΩ..ΕΓΩ ΤΟΥ ΠΑ ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ,ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΟΙΛΙΑ ΑΦΟΥ ΕΙΣΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΗΓΑΙΝΕ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΚΑΙ ΠΑΩ ΕΓΩ ΜΕ ΤΟΝ ΑΔΕΡΦΟ ΜΟΥ ΜΕΤΑ. ΟΥΤΩΣ Η ΑΛΛΩΣ ΕΓΩ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΥΠΟΓΡΑΦΩ.ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩ ΚΑΜΙΑ ΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ. Η ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΕΧΩ ΜΙΣΗ ΕΓΩ ΜΙΣΗ Ο ΣΤΕΛΙΟΣ.ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΑ ΝΑ ΤΟ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΡΕ ΠΟΥΣΤΗ,ΕΣΤΩ ΚΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΙΠΟΤΑ ΝΑ ΤΟ ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΜΕ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΝΑΙ Ε ΤΩΡΑ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΠΑΛΙ ΠΙΣΩ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙ
…(ΑΔΙΑΦΟΡΟ)…
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΦΑΡΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ:
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΕΛΑ ΠΑΝΟ ΜΟΥ
ΦΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: ΑΙΜΙΛΙΕ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΝΑΙ
ΦΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: ΜΙΛΑΓΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΤΩΡΑ,ΕΞΙΜΙΣΗ Η ΩΡΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΊΜΑΣΤΕ …..
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΠΟΥ;
ΦΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: ΕΞΙΜΙΣΗ Η ΩΡΑ ΛΕΩ… ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΕΝΤΑΞΕΙ.
ΦΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: ΜΠΟΡΕΙΤΑΙ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΕΝΤΑΞΕΙ
ΦΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: ΕΝΤΑΞΕΙ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΕΓΩ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ;
ΦΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: ΔΕΝ ΣΕ ΑΚΟΥΣΑ.
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΕΦΩ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΠΑΝΟ ΜΟΥ;
ΦΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: ΕΝΤΑΞΕΙ ΡΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ,ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΟΛΟΙ; ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΚΙ ΕΣΥ ΜΙΑ ΓΝΩΣΗ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: Α ΓΙΑΤΙ ΕΓΩ ΔΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΩ ΚΑΤΙ.ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΤΙ ΣΟΥ ΛΕΩ;
ΦΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑ. ΔΕ ΞΕΡΩ ΕΓΩ ΤΟ ΛΕΩ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: Ε ΚΑΙ ΘΕΣ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΚΑΤΙ;
ΦΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: ΕΛΑ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΡΕΙ ΚΑΙ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΦΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: ΝΑΙ.ΕΝΤΑΞΕΙ ΟΤΙ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ΕΓΩ ΔΕΝ ΕΧΩ ΘΕΜΑ.ΕΓΩ ΤΟ ΛΕΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΑΝ ΤΥΠΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΚΟΙΤΑΞΕ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ.ΕΓΩ ΘΕΜΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΔΕΝ ΕΧΩ
ΦΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: ΝΑΙ ΡΕ ΑΓΟΡΙ ΜΟΥ ΝΤΑΞΕΙ. ΕΓΩ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ Σ ΑΥΤΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΞΕΡΕΙΣ ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΥ…ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ OPEN,ΜΕ ΟΛΟΥΣ..(ΑΔΙΑΦΟΡΟ)…
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΕΓΩ ΟΥΤΕ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΑΙΝΟΜΑΙ.ΟΧΙ ΠΙΣΤΕΥΩ..ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΑΙΝΟΜΑΙ
ΦΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: ΝΤΑΞΕΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΕ ΦΑΙΝΕΣΑΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΑΚΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟ ΤΟΥ. ΣΤΗ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ.ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΕΓΩ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ…(ΑΚΑΤΑΛΗΠΤΟ)…ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΛΛΟ ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΟ; ΜΕΤΑ; ΑΣΧΕΤΟ ΑΝ ΘΑ ΚΑΤΕΒΕΙ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΒΑΠΟΡΙ ΕΤΣΙ; ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΚΑΤΕΒΕΙ…ΕΣΥ ΑΥΤΟ ΔΕ ΤΟ ΘΕΛΕΙΣ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΜΠΛΕΓΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ.ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΤΙ ΣΟΥ ΛΕΩ..
ΦΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: ΝΑΙ ΡΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΕΓΩ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ.ΔΗΛΑΔΗ ΔΕ ΦΑΙΝΕΣΑΙ ΠΙΑ ΟΠΩΣ ΚΙ ΕΓΩ ΔΕΝ ΦΑΙΝΟΜΑΙ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΝΑΙ
ΦΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΙΠΟΤΑ. ΣΤΟ ΛΕΩ ΓΙΑΤΙ ΞΕΡΕΙΣ..ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΞΕΙ..ΑΥΡΙΟ ΞΕΡΩ ΓΩ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ. ΜΑΛΑΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΩ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΕΝΤΑΞΕΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΝΑ ΤΙΣ ΕΧΕΙΣ ΕΣΥ;
ΦΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: ΝΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙ ΕΓΩ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΘΑ ΤΙΣ ΕΧΩ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΥ ΠΩ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΝΑΙ
ΦΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: ΕΓΩ ΘΑ ΕΛΕΓΑ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΠΑΡΩΝ ΑΙΜΙΛΙΕ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ:Ε ΔΕ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΕ ΔΕΙ ΚΑΙ Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ.ΕΓΩ ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΩΡΑΣ
ΦΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: ΝΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑ,ΚΑΤΑΛΑΒΑ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Ο ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ ΠΟΥ ΣΤ ΑΡΧΙΔΙΑ ΜΟΥ ΤΑ ΞΕΡΕΙ ΟΛΑ
ΦΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: ΜΠΡΑΒΟ ΝΑΙ.ΕΝΤΑΞΕΙ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: Ο ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΤΑ ΞΕΡΕΙ ΟΛΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ;
ΦΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: ΕΝΤΑΞΕΙ ΜΩΡΕ ΑΛΛΑ ΚΙ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ.ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΟΥ ΦΙΛΟΣ.ΔΗΛΑΔΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΕΧΕΜΥΘΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΟ ΑΤΟΜΟ. Μ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟ ΛΕΩ.ΤΩΡΑ ΑΝ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΕΧΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΑΜΙΚΡΟ..NO PROBLEM.
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΡΕ ΠΑΝΟ ΜΟΥ, ΕΕ….
ΦΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: ΕΝΤΑΞΕΙ ΕΓΩ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΣ. ΕΓΙΝΕ ΑΙΜΙΛΙΕ ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΜΑ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΤΙ ΣΟΥ ΛΕΩ ΤΩΡΑ..
ΦΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: ΝΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΜΕΝΩ ΠΡΟΣ ΘΕΟΥ. ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΤΟΝ ΜΑΛΑΚΑ…..ΤΙΠΟΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΤΣΙ ΑΙΜΙΛΙΕ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΘΑ ΤΟΝ ΞΑΝΑΠΑΡΩ ΕΓΩ ΒΕΒΑΙΑ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΜΑΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΙΣΟΣ
ΦΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: ΝΑΙ ΤΟΝ ΠΗΡΑΜΕ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ ΜΟΥ ΛΕΕΙ ΞΕΡΕΙΣ ΜΟΥ ΛΕΕΙ ΤΡΙΤΗ ΜΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΑΜΕ.ΛΕΩ ΚΑΛΑ ΕΝΤΑΞΕΙ
…(ΑΔΙΑΦΟΡΟ)…
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΦΑΡΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
«ΕΤΟΙΜΑΣΕ ΜΟΥ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΑ ΠΛΑΝΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΤΟ ΠΡΩΙ ΝΑ ΤΑ ΠΑΡΩ»
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗ ΜΑΚΗ:
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΕΛΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ: ΕΛΑ Μ ΑΚΟΥΣ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ:ΝΑΙ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ: ΔΕ ΠΗΡΑΜΕ REGESTRY ΟΥΤΕ ΣΗΜΕΡΑ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΤΙ;
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ: ΔΕ ΠΗΡΑΜΕ REGESTRY ΣΤΟ ΚΑΡΑΒΙ.ΟΥΤΕ ΣΗΜΕΡΑ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ ΑΥΤΟ;
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ: Ε ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΡΕ ΣΥ ΑΙΜΙΛΙΕ ΔΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΩ ΕΤΣΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΟΥ ΛΕΩ ΔΗΛΑΔΗ ΣΗΜΕΡΑ ΞΕΧΕΙΛΙΣΑ.ΠΑΛΙ ΜΙΣΑ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΟΛΑ. ΜΕ ΠΗΡΕ Ο ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΑΙΑ ΜΟΥ ΛΕΕΙ ΡΕ ΠΟΥΣΤΗ ΔΟΥΛΕΥΩ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΠΟΤΕ ΤΙΠΟΤΑ. ΤΟΥ ΣΤΈΛΝΩ E MAIL ΚΑΙ ΔΕ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΑΕΙ ΟΥΤΕ ΤΑ E MAIL. ΚΙ ΟΤΑΝ ΜΟΥ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΜΟΥ ΤΑ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΜΙΣΑ ΜΟΥ ΛΕΕΙ. ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΥ ΛΕΕΙ…
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ:ΕΡΧΟΣΑΝΤΕ ΑΠΟ ΚΕΙ ΠΕΡΑ ΚΑΙ ΜΟΥ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΠΗΡΑΝΕ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ: ΠΑΠΑΡΙΑ ΠΗΡΑΝΕ. ΚΑΙ ΠΗΡΑ ΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟ ΠΑ. ΔΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΩ ΕΤΣΙ ΕΓΩ. ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑ ΑΝΑΛΑΒΑΝΕ ΡΕ ΓΑΜΩ ΤΗ ΠΟΥΤΑΝΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΝΑΝΕ ΜΟΥΝΙ ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΙΑ. ΕΓΩ ΠΗΡΑ ΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΩ…ΔΗΛΑΔΗ Ο ΜΟΝΟΣ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ.ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟ.ΑΜΑ ΔΟΥΛΕΥΑ ΜΕ ΤΟ ΡΥΘΜΟ ΤΟΥ ΘΑ ΚΑΝΑΜΕ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΟΝΟΥΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΑΙΜΙΛΙΕ. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΟΥ ΜΙΛΑΩ.ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΟΝΟΥΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΑ ΚΑΝΑΜΕ….(ΑΔΙΑΦΟΡΟ)…. ΑΥΡΙΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΟΥ ΛΕΕΙ ..(ΑΚΑΤΑΛΗΠΤΟ)…ΔΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΟΥ ΠΑΡΩ REGESTRY, ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΛΕΣΤΕΙ ΜΟΝΟ ΔΕΥΤΕΡΑ,ΤΕΤΑΡΤΗ…ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ…ΕΣΚΑΣΑ ΤΩΡΑ ΘΑ ΜΕ ΠΑΡΕΙ Ο ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ….ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ.ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΣ ΠΟΥΜΕ. Ή ΔΕ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ Ή….
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΦΤΑΙΕΙ ΓΙ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Ε;
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ: ΝΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟ.ΓΙΑΤΙ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΙΠΕ ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΟΛΟ ΠΑΝΩ ΜΟΥ ΝΑ ΚΟΥΜΠΩΣΩ ΕΓΩ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΡΙΓΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ.ΕΙΧΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΣΕ 48 ΩΡΕΣ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΝ ΟΛΑ ΚΑΙ ΜΙΣΗ ΤΙΜΗ ΑΠ ΑΥΤΟΝΑ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΚΑΛΑ,ΕΓΩ ΔΕΝ ΕΙΧΑ….
….(ΑΔΙΑΦΟΡΟ)….
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ: ΠΡΟΣΕΧΕ ΤΩΡΑ.ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΠΟΣΟ ΠΟΛΥ ΑΠΕΧΟΥΝΕ ΑΠ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ. ΣΟΥ ΛΕΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣΑΜΕ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΙΛΗΣΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ.ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΤΙ ΣΟΥ ΛΕΩ; ΕΓΩ ΞΥΠΝΑΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΜΟΥ ΥΠΝΟ ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΣΤΗ ΣΗΜΑΙΑ,ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ,ΤΟΝ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟ,ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΡΑΓΜΑ ΚΑΝΩ…..(ΑΔΙΑΦΟΡΟ)…..ΜΙΛΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΟ.ΠΕΣ ΤΟΥ, ΠΑΝΟ ΔΕΝ ΠΗΡΑΜΕ REGESTRY ΝΑ ΞΕΡΕΙ.ΔΕ ΠΗΡΑΜΕ REGESTRY.ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ,ΣΤΟ ΛΕΩ ΕΣΕΝΑ.ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ Η ΑΥΡΙΟ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΙΠΟΤΑ.ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΘΑ ΚΑΛΕΣΤΕΙ ΔΕΥΤΕΡΑ.ΜΟΝΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΛΕΣΤΕΙ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: Ε ΤΟΤΕ ΜΙΚΡΟ ΤΟ ΚΑΚΟ ΑΛΛΑ ΑΥΡΙΟ ΘΑ ΠΑΡΕΙ;
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ: ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΑΝ ΤΟ ΠΡΩΙ ΑΥΡΙΟ ΤΟΥΣ ΠΑΩ ΟΛΑ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ
…(ΑΔΙΑΦΟΡΟ)…
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΦΑΡΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ:
ΦΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: ΠΑΡΑΚΑΛΩ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΠΑΝΟΥΛΗ ΜΟΥ ΤΙ ΕΓΙΝΕ;
ΦΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΡΕ ΑΙΜΙΛΙΕ,ΑΚΟΜΑ ΕΔΩ ΕΙΜΑΣΤΕ.ΕΧΕΙ ΕΡΘΕΙ Ο ΝΙΚΟΣ Ο ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΑΙΑ. ΕΕ ΦΕΡΝΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΧΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΦΕΥΓΟΥΜΕ,ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΣΕ ΠΑΡΟΥΜΕ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: Α ΘΑ ΠΑΜΕ ΚΑΤΩ Ε;
ΦΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: ΝΑΙ,ΝΑΙ ΘΑ ΠΑΜΕ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΕΝΤΑΞΕΙ.
…(ΑΔΙΑΦΟΡΟ)…
ΦΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: ΝΑΙ ΟΧΙ ΤΩΡΑ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΑΠΛΩΣ..ΤΙ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ,ΣΗΜΕΡΑ ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΜΕΡΑ…ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΕΡΓΗ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ:ΤΕΛΕΙΩΣΑΜΕ;
ΦΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Ε ΚΟΙΤΑΞΕ…ΟΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ REGESTRY,ΣΗΜΕΡΑ ΘΑ ΤΟ ΧΟΥΜΕ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ.
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΩΡΑΙΑ.
ΦΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Ε ΟΛΑ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΛΕΣΟΥΜΕ ΚΟΣΜΟ…
ΦΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Ε ΑΥΤΟ ΣΥΖΗΤΑΜΕ ΕΔΩ ΛΙΓΟ ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΞΕΡΕΙΣ..ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΝΑΙ
ΦΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΕΠΕΙ Ν ΑΝΕΒΕΙ.Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ Ν ΑΝΕΒΕΙ. ..ΜΑΣ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΦΥΓΕΙ ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΚΑΤΩ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΝΑΙ
ΦΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΕΒΑΣΟΥΜΕ ΔΗΛΑΔΗ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΕΝΤΑΞΕΙ.
ΦΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Ή ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΩΡΑ..ΘΑ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΒΑΠΟΡΙ.
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΕΝΤΑΞΕΙ
…(ΑΔΙΑΦΟΡΟ)…
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ ΣΤΗΝ CAPITAL SHIP MANAGEMENT – 210... (ΜΙΛΑΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΠΕΤΑΝ ΝΙΚΟ (σ.σ.ΣΥΝΤΥΧΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ):
…(ΑΔΙΑΦΟΡΟ)….
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ: ΝΑΙ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΕΛΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΝΙΚΟ
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ: ΕΛΑ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΝΑ ΣΕ ΡΩΤΗΣΩ ΤΩΡΑ,ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΡΙΣΕΩΣ. ΘΑ ΚΑΤΕΒΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΒΑΠΟΡΑΚΙ ΚΑΤΩ.ΘΑ ΤΟ ΠΑΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΣΩΣΤΑ;
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ: ΑΔΕΙΟ ΕΙΝΑΙ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΑΔΕΙΟ ΕΙΝΑΙ
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ: ΜΕ ΤΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΑΕΙ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: Ε ΔΕΚΑ ΜΙΣΟ,ΕΝΤΕΚΑ
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ: ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟ Ε; ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ….ΚΟΙΤΑΞΕ ΑΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΙΟ ΘΑ ΣΟΥ ΛΕΓΑ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΕΙ ΓΙΑ ΄΄ΜΑΝΑ΄΄ ΑΥΤΟ.
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΝΑΙ..
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ: ΟΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΛΕΙΣ ΕΠΑΝΩ ΚΟΣΜΟ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΕΝΤΑΞΕΙ.ΑΥΤΟ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΕ ΡΩΤΗΣΩ.
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ: ΕΝΤΑΞΕΙ; ΚΑΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΡΙ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙΣ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΕΝΤΑΞΕΙ.ΘΑ ΜΟΥ ΒΡΕΙΣ ΕΣΥ ΑΜΑ ΧΡΕΙΑΣΤΩ;
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ: ΕΧΩ ΡΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ,ΝΤΑΞΕΙ.
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΕΛΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ: ΟΚ ΕΓΙΝΕ
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΦΑΡΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ:
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΕΛΑ
ΦΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: ΑΙΜΙΛΙΕ ΜΟΥ ΚΑΛΗΜΕΡΑ,ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΘΑ ΚΑΤΕΒΟΥΜΕ ΚΑΤΩ;
ΦΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: ΝΑΙ.ΘΑ ΠΑΜΕ ΝΑ ΠΙΟΥΜΕ ΚΑΝΑ ΚΑΦΕΔΑΚΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΩΔΕΚΑΜΙΣΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΝΑΙ ΑΜΕ.
ΦΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: ΩΡΑΙΑ.ΔΩΔΕΚΑΜΙΣΗ.ΘΑ ΠΑΡΕΙΣ ΕΣΥ ΤΟΝ ΜΑΚΗ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΘΑ ΤΟΝ ΠΑΡΩ ΕΓΩ ΝΑΙ.
ΦΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: ΕΝΤΑΞΕΙ.ΠΕΡΝΩ ΕΓΩ ΤΟΝ ΘΟΔΩΡΟ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΝΑΙ.
ΦΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: ΕΛΑ ΤΑ ΛΕΜΕ ΓΕΙΑ.
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΓΕΙΑ.
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗ ΜΑΚΗ (ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΗ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΝΕ Ο ΚΟΤΣΩΝΗΣ):
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΕΛΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ: ΕΛΑ ΦΙΛΕ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ:ΔΩΔΕΚΑΜΙΣΗ ΝΑ ΠΟΥΜΕ;
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ: ΤΙ ΩΡΑ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΔΩΔΕΚΑΜΙΣΗ;
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ: ΝΑΙ ΠΟΥ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΣΤΟ ΄΄ΕΓΚΩΜΙΟ΄΄
…(ΑΔΙΑΦΟΡΟ)…
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ: ΕΝΤΑΞΕΙ.ΔΩΔΕΚΑΜΙΣΗ Η ΩΡΑ ΣΤΟ «ΕΓΚΩΜΙΟ»
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗ ΜΑΚΗ:
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΕΛΑ ΜΑΚΗ..
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ: ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΡΕ ΦΙΛΕ ΕΣΥ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ. ΤΑ ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΗΡΘΑΝΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΥΡΙΟ.ΤΑ ΛΑΣΤΙΧΑ ΔΕ ΤΑ ΠΗΡΕΣ;
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ: ΟΧΙ, ΑΦΟΥ ΔΕ ΠΗΓΑ ΡΕ ,ΔΕ ΠΡΟΛΑΒΑ ΝΑ ΠΑΩ.ΑΥΡΙΟ ΘΑ ΠΑΩ.
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΤΑ ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΤΙ…ΝΑ ΣΤΑ ΦΕΡΩ ΕΓΩ ΑΠ ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ; ΓΙΑΤΙ ΕΓΩ ΑΥΡΙΟ ΘΑ ΠΑΩ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ..ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΘΑ ΓΥΡΙΣΩ ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟ ΠΡΩΙ.ΜΗ ΦΥΓΕΙ ΤΟ ΒΑΠΟΡΙ ΚΑΙ ΔΕ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ..
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ: ΔΕ ΘΑ ΦΥΓΕΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ.ΤΟ ΒΑΠΟΡΙ ΘΑ ΦΥΓΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ..
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΑΑΑ. ΑΡΑ ΕΝΤΑΞΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΩ ΑΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΝΤΟΝΙΑΙ ΣΤΟ ΒΑΠΟΡΙ;
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ: ΟΧΙ,ΟΧΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΘΑ ΦΥΓΕΙ ΤΟ ΒΑΠΟΡΙ.
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΕΝΤΑΞΕΙ,ΕΝΤΑΞΕΙ.
…(ΑΔΙΑΦΟΡΟ)…
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 693...:
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΝΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: ΚΑΛΗΜΕΡΑ Ο ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΕΙΜΑΙ ΚΑΛΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΕΛΑ ΚΑΛΗΜΕΡΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: ΚΑΛΑ ΕΙΣΑΙ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ:ΚΑΛΑ,ΚΑΛΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ,Ο ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΤΑ ΕΣΤΕΙΛΕ, ΤΟΥΣ ΚΑΛΕΣΕ ΑΛΛΑ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΑΓΑ ΜΟΥ ΠΕ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ,ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤ ΕΥΘΕΙΑΝ ΣΤΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΔΗΛΑΔΗ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙΝ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΣΤΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΣΤΟΥ ΛΙΒΑΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΕΛΧΙ…ΑΝ ΘΕΣ ΝΑ ΤΟ ΚΟΙΤΑΞΕΙΣ ΕΤΣΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΡΙΑ ΣΟΥ.ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΛΕΩ ΕΤΣΙ..;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΝΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: ΕΧΕ ΤΟ ΥΠΟΨΙΝ ΣΟΥ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: ΘΑ ΣΕ ΠΑΡΩ ΕΓΩ ΣΕ ΛΙΓΟ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: ΕΝΤΑΞΕΙ.
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΕΛΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΤΙ ΕΓΙΝΕ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΚΑΛΑ ΑΓΟΡΙ ΜΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ:ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΚΑΤΙ. ΜΗΠΩΣ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΟΥΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΔΩ ΠΕΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΑΦΟΥ ΘΑ ΚΑΘΟΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΝΑ ΠΑΜΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΦΟΡΤΩΣΟΥΜΕ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ; ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΤΟΥ ΤΟΝΟΥ ΠΑΕΙ.ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΣΚΑΣΩ ΚΙ ΕΓΩ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΩ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΝΑ ΠΑΡΩ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ.
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΝΑΙ ΡΕ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΑΦΟΥ ΘΑ ΚΑΘΟΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΒΔΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΘΟΜΑΣΤΕ ΕΓΩ ΛΕΩ ΝΑ ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΦΟΡΤΩΣΟΥΜΕ.ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΩΣΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΦΟΡΤΩΣΟΥΜΕ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΝΑΙ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΕΝΤΑΞΕΙ.ΣΤΕΙΛΑΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ,ΕΜΑΘΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ ΜΙΛΗΣΕΣ..
…(ΑΔΙΑΦΟΡΟ)…
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΕΛΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΘΑ ΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΕΙΣ ΑΥΡΙΟ ΝΑ ΠΑΩ ΣΤΟΝ …(ΑΚΑΤΑΛΗΠΤΟ)…ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΜΟΥ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΝΑΙ ΑΜΕ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΩΡΑΙΑ,ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΠΟΥ ΝΑ ΠΑΩ ΚΑΙ ΠΟΙΟΝ ΝΑ ΒΡΩ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ:ΕΝΤΑΞΕΙ. ΤΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΧΕΙΣ ΒΑΛΕΙ;
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ:ΕΧΩ,ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΚΟΝΤΙΝΗ ΕΚΕΙ ΠΕΡΑ ΔΙΠΛΑ Η ΗΡΩ ΟΠΟΤΕ ΘΑ ΒΑΛΩ ΔΙΠΛΑ ΕΚΕΙ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ:ΕΝΤΑΞΕΙ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ:ΑΚΡΙΒΩΣ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΕΝΤΑΞΕΙ,ΕΝΤΑΞΕΙ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΟΠΟΤΕ ΘΑ ΒΑΛΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΜΑΣ.
ΚΟΤΣΩΝΗΣ:ΕΝΤΑΞΕΙ ΕΝΤΑΞΕΙ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΚΑΝΟΝΙΣΕ ΜΟΥ,ΠΕΣ ΜΟΥ ΑΥΡΙΟ ΜΕΘΑΥΡΙΟ ΝΑ ΠΑΩ ΝΑ ΤΟ ΤΕΛΕΙΩΣΩ ΚΙ ΑΥΤΟ
…(ΑΔΙΑΦΟΡΟ)…
ΚΟΤΣΩΝΗΣ:ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΕΛΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙ ΜΟΥ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: Η ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΜΟΥ ΠΕ ΟΤΙ ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ… ΣΩΣΤΑ;
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ:ΟΧΙ ΡΕ ΟΧΙ ΡΕ.ΣΥΡΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΑ ΤΟ ΧΟΥΜΕ ΣΤΕΙΛΕΙ ΣΤΟ ΛΙ….ΔΙΠΛΑ ΣΤΗ ΠΩΣ ΛΕΓΕΤΑΙ..ΒΗΡΥΤΟ. ΑΦΟΥ ΕΧΕΙ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ ΔΕ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ Ο ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ….ΑΦΟΥ ΣΟΥ ΣΤΕΙΛΑΜΕ ΤΑ EMAIL ΔΕ ΤΑ ΕΙΔΕΣ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΣΤΟ ΛΙΒΑΝΟ Ε;
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΣΤΟ ΛΙΒΑΝΟ. ΤΟ ΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΛΙΒΑΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΛΟ ΣΤΟ ΔΕΛΧΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΕΣΒΙΑ.
ΚΟΤΣΩΝΗΣ:ΑΑΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΛΕΓΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΣΑΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ….(ΑΚΑΤΑΛΗΠΤΟ)…GFTK.
ΚΟΤΣΩΝΗΣ:ΕΝΤΑΞΕΙ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΕΧΟΥΝΕ ΣΤΑΛΕΙ ΗΔΗ.ΤΑ ΠΗΓΕ Ο ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ,ΜΟΥ ΛΕΕΙ ΔΩΔΕΚΑ ΜΕΡΕΣ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΕΝΤΑΞΕΙ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΟΙ ΙΝΔΟΙ ΘΑ ΕΡΘΟΥΝΕ ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ,ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΟΙ ΜΑΛΑΚΕΣ ΟΙ ΣΥΡΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ.
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΠΟΣΟΙ ΣΥΡΙΟΙ ΕΙΝΑΙ; ΔΥΟ;
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΤΡΕΙΣ ΣΥΡΙΟΙ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ:ΜΑΛΙΣΤΑ…
…(ΑΔΙΑΦΟΡΟ)…
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 693... (ΦΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ):
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΕΛΑ
ΦΑΡΟΣ: ΠΟΥ ΣΑΙ ΡΕ ΑΙΜΙΛΙΟΣ..ΚΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΕΛΑ ΡΕ ΠΑΝΟ ΜΟΥ ΚΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΦΑΡΟΣ: ΣΩΣΑΜΕ ΤΗ ΠΑΡΤΙΔΑ ΡΕ ΜΕΓΑΛΕ ΕΙΧΑΜΕ ΦΟΒΕΡΟ ΑΓΧΟΣ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ:ΕΝΤΑΞΕΙ ΘΑ ΤΟ ΔΟΥΜΕ ΑΥΤΟ ΑΝ ΣΩΘΗΚΕ Η ΟΧΙ
ΦΑΡΟΣ: ΓΙΑΤΙ ΡΕ; ΜΗ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΜΑΛΑΚΙΑ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΝΑΙ ΔΕ ΤΟΥΣ ΕΧΩ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
ΦΑΡΟΣ: ΚΑΙ ΔΕ ΚΑΝΟΥΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ:ΟΧΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ
ΦΑΡΟΣ: Ε ΕΝΤΑΞΕΙ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΠΗΡΑ ΤΑ EMAILS ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ
ΦΑΡΟΣ:ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΚΗ ΕΔΩ Ε.ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ.ΑΠΛΩΣ ΦΩΝΑΞΑΜΕ ΤΟΝ ΜΑΚΗ ΓΙΑΤΙ ΕΜΕΙΣ ΕΙΧΑΜΕ ΒΑΛΕΙ ΕΜΕΙΣ ΜΕ ΦΟΥΤΖΕΙΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΑΜΕ ΞΕΡΕΙΣ…ΜΑΣ ΕΙΠΕ Ο ΑΛΛΟΣ ΟΤΙ ΘΕΛΕΙ ΟΛΗ ΤΗ ΠΑΡΤΙΔΑ ΔΙΚΗ ΤΟΥ.
ΚΟΤΣΩΝΗΣ:ΤΟΜ ΠΟΛΥ ΠΟΛΥ ΝΑ ΜΗ ΤΟΥ ΛΕΜΕ ΤΗ ΠΑΡΤΙΔΑ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΡΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΟΛΗ
ΦΑΡΟΣ: ΝΑΙ,ΝΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙ ΜΩΡΕ ΣΙΓΟΥΡΑ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ:..(ΑΔΙΑΦΟΡΟ)….ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΚΑΤΙ; ΜΗ ΓΙΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΤΡΑΒΗ ΦΟΒΑΜΑΙ Μ ΑΥΤΟΝΑΝΕ.ΣΤΡΑΒΗ…ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΚΡΕΜΟΜΑΙ ΕΓΩ ΣΕ ΕΝΑΝΕ
ΦΑΡΟΣ: ΝΑΙ ΜΩΡΕ ΔΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΚΙ ΕΓΩ Σ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΣ.ΕΜΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΚΙ ΑΛΛΟΝ ΕΚΕΙ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ:..(ΑΚΑΤΑΛΗΠΤΟ)…ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΚΡΕΜΟΜΑΙ ΚΙ ΑΠ ΤΟΝ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟ ΑΥΤΟΝΑΝΕ
ΦΑΡΟΣ:ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΟΜΩΣ ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: Ε ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΝΑ ΧΟΥΜΕ ΔΥΟ ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ. ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΕΚΕΙ ΠΕΡΑ..ΑΚΟΥΣ;
ΦΑΡΟΣ:ΝΑΙ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ:ΚΑΙ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝΕ…ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΠΩΣ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ. ΔΕ ΜΠΟΡΩ..ΞΕΡΕΙΣ,ΠΗΓΑΙΝΤΕ…Ή ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ ΔΗΛΑΔΗ ΠΩΣ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΤΟ ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΓΚΗ ΤΟΝ ΜΑΛΑΚΑ
ΦΑΡΟΣ:ΝΑΙ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΣ ΣΤΟ ΠΕΝΤΑΜΗΝΟ-ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΑ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΒΓΑΙΝΕΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ;
ΦΑΡΟΣ:ΠΟΛΥ ΠΙΘΑΝΟΝ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΝΑΙ ΑΣΕ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΝΑ ΒΡΑΔΥ ΝΑ ΜΕΘΥΣΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΔΕΙΧΝΕΙ, ΝΑ ΠΕΙ ΔΕ ΠΑΩ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΡΑ…
ΦΑΡΟΣ: ΘΑ ΤΑ ΠΩ ΤΩΡΑ ΤΟΥ ΜΑΚΗ
…(ΑΔΙΑΦΟΡΟ)…
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΤΟΥ 210... (ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ):
ΚΟΤΣΩΝΗΣ:ΕΛΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΕΛΑ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΜΕ ΔΕΚΑ ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΠΑΝΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΔΟΥΛΕΙΑ;
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΑΝΟΥΜΕ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ:Ή ΘΕΛΟΥΜΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ;
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΟΧΙ ΡΕ.ΜΑ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΠΟΛΛΑ ΑΤΟΜΑ ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ:ΜΜ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΔΕΚΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ;
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΔΕΚΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΔΕΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΚΑΝΟΥΜΕ ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΟΛΛΗ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΦΟΡΤΗΓΟ Ε;
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΦΟΡΤΗΓΟ ΝΑΙ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΩΡΑΙΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΕΝΤΑΞΕΙ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΩΡΑΙΑ ΠΩΣ ΘΑ ΤΑ ΠΙΑΣΕΙΣ; ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΒΟ;
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: Ε ΟΧΙ ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ ΘΑ ΤΑ ΠΙΑΣΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΛΕΓΑΝΕ ΝΑ ΤΑ ΠΙΑΣΟΥΜΕ ΝΑ ΤΑ ΚΟΛΛΗΣΟΥΜΕ ΑΛΛΑ ΕΓΩ ΔΕΝ ΘΕΛΩ. ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΤΑ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕ.ΜΕ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΟΜΠΟ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ:Α ΕΝΤΑΞΕΙ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΕΝΤΑΞΕΙ;
…(ΑΔΙΑΦΟΡΟ)…
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗ (..231):
…ΑΔΙΑΦΟΡΟ…
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΜΕ ΠΗΡΕ Ο ΠΑΝΟΣ.ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΣΤΑ ΠΕ ΚΑΙ ΕΣΕΝΑ..ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΕ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ,ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ, ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΜΜΜ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: Ε ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΩ ΚΟΙΤΑΞΕ ΓΙΑΤΙ ΠΛΕΟΝ…(ΑΚΑΤΑΛΗΠΤΟ)….ΤΟΥ ΛΕΩ ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ..(ΑΚΑΤΑΛΗΠΤΟ)… ΕΙΤΕ ΚΑΝΑΜΕ ΕΜΕΙΣ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΙΤΕ ΔΕΝ ΤΗ ΚΑΝΑΜΕ ΠΑΛΙ ΔΕ ΠΛΗΡΩΝΑΤΕ.ΑΥΤΟΙ ΚΑΝΑΝΕ ΕΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΣΑΣ. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΛΛΑ ΕΝ ΠΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙ ΤΟΥ ΛΕΩ ΕΓΩ ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΒΛΕΠΩ ΠΟΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΓΩ.ΔΕ ΒΛΕΠΩ ΜΙΑ ΑΡΠΑΧΤΗ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ…ΕΓΩ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΟΥ….ΔΕ Μ ΑΡΕΣΕΙ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΚΑΤΙ…;ΤΟΥ ΕΙΠΑ ΟΤΙ..ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΤΟΥ ΕΙΠΑ ΟΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΔΙΟΤΙ ΕΙΠΑΜΕ ΟΤΙ ΘΑ ΜΠΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ,ΕΓΩ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΑ ΘΑ ΜΠΟΥΝ ΑΛΛΟΙ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΟΙ ΤΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΑ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΑ ΝΑ ΣΑΣ ΠΩ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΓΩ ΘΑ ΠΑΙΡΝΩ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΑ ΕΚΑΤΟ ΑΛΛΑ ΕΠΕΙΔΗ ΒΑΖΩ ΑΛΛΟΥΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΟΥΣ ΤΟΝΟΥΣ ΘΕΛΩ ΣΑΡΑΝΤΑ…ΕΓΩ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΜΕ ΑΥΤΟ ΤΗΡΩ.ΤΩΡΑ ΑΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ Ή ΑΔΙΚΟ ΘΑ ΦΑΙΝΟΤΑΝΕ ΣΤΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΛΛΑ ΕΝ ΠΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙ ΜΟΥ ΛΕΕΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΤΗΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΑΡΑΒΙ,ΑΜΕΣΩΣ.ΤΟΥ ΛΕΩ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΣΤΗΛΟΥΜΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΑΡΑΒΙ ΑΜΕΣΩΣ ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΕΛΕΙΩΣ. ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΙΑ,ΓΙΑΤΙ ΣΟΥ ΠΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΠΟΥ ΕΓΩ ΒΑΖΩ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΤΑ ΒΑΛΩ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΑΡΑΒΙ ΑΜΑ ΤΟ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΚΑΙ ΕΝ ΠΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙ ΛΕΕΙ ΕΘΕΣΕ ΕΝΑ ΘΕΜΑ Ο ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ. ΤΟΥ ΛΕΩ ΕΝΤΑΞΕΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΩΡΑΙΟ ΝΑ ΘΕΤΟΥΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΛΕΩ ΑΛΛΑ ΕΝ ΠΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙ ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΘΕΤΙΚΟΣ ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.ΘΑ ΤΟ ΣΥΣΗΤΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΙΜΙΛΙΟ ΚΑΙ ΟΤΙ ΠΕΙΤΕ.
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ,ΕΧΩ ΕΓΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΕΧΕΙΣ Ε;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΒΕΒΑΙΑ ΕΧΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΔΗΛΑΔΗ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΞΕΡΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΕΧΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑ; ΓΙΑΤΙ ΜΟΥ ΑΛΛΑΞΕ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΛΛΟ ΛΟΓΟ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΜΑΛΙΣΤΑ…ΔΕ ΞΕΡΩ ΟΤΙ ΘΕΣ ΕΣΥ ΑΜΙΛΙΕ,ΟΤΙ ΘΕΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΑΝ ΕΣΥ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΜΗ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΜΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΝΑ ΧΑΛΑΣΕΙ Η ΔΟΥΛΕΙΑ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΘΑ ΤΗΝ ΞΑΝΑΒΡΟΥΜΕ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΔΕ ΞΕΡΩ…ΟΤΙ ΠΕΙΣ ΕΣΥ ΦΙΛΕ ΕΓΩ ΣΟΥ ΕΙΠΑ ΟΤΙ ΑΜΑ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΓΩ ΔΕ ΜΠΑΙΝΩ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ:ΑΚΟΥ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΚΑΤΙ..ΕΕΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ.ΕΝΤΑΞΕΙ;
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΝΑΙ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΗΤΑΝ ΑΥΤΗ. ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΚΑΠΟΙΑ ΑΛΛΗ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑ,ΕΓΩ ΘΑ ΕΙΧΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΝΑ ΧΑΛΑΣΕΙ Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ.ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΤΟ ΛΕΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ; ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ.ΕΓΩ ΕΧΩ ΚΑΡΑΒΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΑΣ ΚΕΡΔΗ….ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΔΙΑΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΟΤΙ ΠΑΙΔΙΑ ΑΦΟΥ ΠΑΜΕ ΕΚΕΙ ΝΑ ΤΟ ΘΕΣΟΥΜΕ ΕΚΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ.ΕΓΩ ΘΑ ΕΛΕΓΑ ΤΩΡΑ ΝΑ ΜΗ ΠΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ.ΟΥΤΩΣ Η ΑΛΛΩΣ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΜΑΣ ΤΩΡΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΔΟΥΛΕΙΑ…ΝΑ ΦΥΓΕΙ ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ,ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ,ΝΑ ΠΑΕΙ ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΟΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΑΣ ΤΟ ΘΕΣΟΥΝ ΕΚΕΙ.ΑΥΤΟ ΛΕΩ. ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΕΚΕΙ ΠΡΟΕΛΘΕΙ ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΜΕ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΕΜΕΙΣ ΑΠ ΑΥΤΟΥΣ ΕΝΝΟΩ.ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΣΥΓΧΩΡΕΙΤΑΙ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΤΙ ΣΟΥ ΛΕΩ; ΝΑ ΠΑΕΙ ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΕΚΕΙ,ΝΑ ΤΟ ΧΩ ΕΓΩ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΔΥΟ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΜΕ ΕΦΟΣΟΝ ΞΕΚΙΝΑΕΙ Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ…(ΑΔΙΑΦΟΡΟ)…
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΟΧΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΩ ΕΓΩ ΤΟ ΑΛΛΟ. ΤΡΙΑΝΤΑ,ΤΡΙΑΝΤΑ,ΣΑΡΑΝΤΑ.
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΔΥΟΜΙΣΙ ΤΙΣ ΕΚΑΤΟ ΡΕ ΑΙΜΙΛΙΕ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΟΧΙ ΓΙΑΤΙ ΕΧΩ ΘΕΜΑ ΕΓΩ ΚΑΙ ΔΕ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ:ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ..ΕΓΩ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΗ ΧΑΛΑΣΕΙΣ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΜΗ ΦΟΒΑΣΑΙ
…(ΑΔΙΑΦΟΡΟ)…
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΦΑΡΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ:
…(ΑΔΙΑΦΟΡΟ)…
ΦΑΡΟΣ:ΜΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΟΥΛΑ ΗΘΕΛΑ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΝΑΙ
ΦΑΡΟΣ: ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Ο ΜΑΚΗΣ ΕΔΩ.ΕΕ..ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΚΑΤΕΒΕΙΣ,ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΚΑΤΕΒΟΥΜΕ; ΤΙ ΘΕΛΕΙΣ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ:ΟΧΙ ΡΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΕΓΩ ΘΑ ΚΑΤΕΒΩ ΟΥΤΩΣ Η ΑΛΛΩΣ,ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΕΝΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΑ ΜΟΥ ΔΩΣΕΙ ΚΑΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΑ ΦΥΓΩ
ΦΑΡΟΣ: Α ΩΡΑΙΑ ΕΝΤΑΞΕΙ ΟΠΟΤΕ ΚΑΤΕΒΑΙΝΕΙΣ ΚΑΤΩ, ΣΟΥ ΛΕΜΕ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ, ΠΑΡΕ ΜΑΣ ΕΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ ΕΡΧΕΣΑΙ ΚΑΙ ΜΑΣ ΒΡΙΣΚΕΙΣ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΕΝΤΑΞΕΙ ΓΕΙΑ
ΦΑΡΟΣ: ΕΝΤΑΞΕΙ ΑΙΜΙΛΙΕ, ΟΚ ΤΑ ΛΕΜΕ ΓΕΙΑ
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗ ΜΑΚΗ:
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΕΛΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΣΕ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΩ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΕΒΕΙ ΚΑΤΩ ΘΑ ΠΑΜΕ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΘΑ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ.ΜΟΥ ΚΑΝΑΝ ΜΙΑ ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ,ΟΤΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΛΕΦΤΑ ΚΙ ΑΥΤΑ..
ΤΟΥΣ ΕΙΠΑ ΤΟ ΕΞΗΣ: ΟΤΙ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑΚΙ.ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΣΑΣ.ΠΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΓΩ ΠΑΘΑΙΝΩ ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΙ ΜΑΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΔΟΥΛΕΙΑ.ΕΣΕΙΣ ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΑ ΤΟ ΔΩΣΕΤΕ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ.ΑΡΑ ΟΤΙ ΕΞΟΔΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΔΩ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΠΑΕΙ ΕΚΕΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΕΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΟΤΙ ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΣΑΣ.ΟΤΑΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΟΥ ΛΕΕΙ Ο ΠΑΝΟΣ ΝΑ ΤΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΚΑΤΩ…ΧΑΛΑΣΑΜΕ ΞΕΡΩ ΓΩ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ; ΝΑ ΤΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΠΙΣΩ.ΒΕΒΑΙΩΣ ΤΟΥ ΛΕΩ ΕΦΟΣΟΝ ΓΙΝΕΙ Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΔΕ ΓΙΝΕΙ Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΟΤΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ,ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΣΗΜΑΙΑ,ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Α2,ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΕΙ ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΙ…..ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΞΟΔΕΨΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ, ΑΥΤΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ…
ΚΟΤΣΩΝΗΣ:ΛΟΓΙΚΟ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΕΤΣΙ.ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΚΙ ΕΣΥ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΕΤΣΙ.
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΤΟΥ ΛΕΩ ΕΝΤΑΞΕΙ ΚΑΙ ΜΟΥ ΛΕΕΙ ΑΣ ΤΟΝ ΠΑΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΡΘΕΙ..ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΟΥ ΠΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΗΣ. ΕΓΩ, ΛΕΩ, ΕΧΩ ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ.ΜΠΟΡΕΙ ΣΕ ΕΝΑΜΙΣΙ ΜΗΝΑ ΝΑ ΤΟ ΦΕΡΩ ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΙ,ΝΑ ΜΗ ΠΑΡΩ ΛΕΦΤΑ ΓΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΜΑΣ ΔΥΟ ΚΑΡΑΒΙΑ…(ΑΔΙΑΦΟΡΟ)…ΜΕ ΔΙΚΑ ΜΟΥ ΕΞΟΔΑ ΠΙΑ.ΟΠΩΣ ΕΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΕΞΟΔΑ ΤΟ ΠΑΤΕ ΕΚΕΙ ΕΓΩ ΜΕ ΤΟΝ ΑΙΜΙΛΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΜΕ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΕΞΟΔΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΧΙΛΙΑΡΙ ΚΑΡΑΒΙ ΣΕ ΕΝΑΜΙΣΙ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕ ΔΥΟ ΚΑΡΑΒΙΑ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ:ΤΕΛΟΣ ΑΣΤΟ ΕΝΤΑΞΕΙ ΓΕΙΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΕΝΤΑΞΕΙ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ:ΝΑΙ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ:ΕΛΑ ΟΜΩΣ ΜΗΝ ΑΡΓΗΣΕΙΣ
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗ ΜΑΚΗ:
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΕΛΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΤΙ ΕΓΙΝΕ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΠΑΩ ΤΩΡΑ.
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΣΤΟΝ ΑΡΓΥΡΗ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ:ΜΜΜ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΝΤΑΞΕΙ ΕΡΧΟΜΑΙ ΚΙ ΕΓΩ.ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ,ΤΟΥ ΛΕΜΕ ΕΜΕΙΣ ΟΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΡΕΙ ΚΑΡΑΒΙ ΚΑΙ ΠΑΜΕ ΠΑΝΩ Ή ΟΧΙ; ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΤΟΥ ΠΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΥΤΩΣ Η ΑΛΛΩΣ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ:ΝΑΙ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ:ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ.ΕΜΕΙΣ ΠΗΡΑΜΕ ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΡΟΥΜΕ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΝΑΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΕΤΡΕΛΕΥΣΕΙΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΑΚΡΙΒΩΣ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ:ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ.ΔΕ ΤΟΥ ΛΕΣ ΤΑ ΑΛΛΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΠΟΙΑ ΑΛΛΑ; ΟΧΙ ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ
…(ΑΔΙΑΦΟΡΟ)…
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗ ΜΑΚΗ:
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΕΛΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΓΥΡΝΑΣ ΤΩΡΑ ΠΙΣΩ;
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΝΑΙ ΤΩΡΑ ΕΦΥΓΑ ΑΠ ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΛΙΓΟ.
…(ΑΔΙΑΦΟΡΟ)…
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΕΝΤΑΞΕΙ ΓΙ ΑΥΤΟ ΠΗΡΑ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΚΑΛΑ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΕΝΤΑΞΕΙ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ:Ε ΕΙΧΕ ΕΡΘΕΙ Ο ΠΑΝΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ,ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΟ ΑΛΛΑ ΤΩΡΑ ΕΓΩ ΤΩΡΑ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΘΕΛΩ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ:ΤΙ ΘΕΛΕΙ;
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ:Ε ΡΕ ΦΙΛΕ ΝΟΜΙΖΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΠΑΜΕ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΣΤΟ SAN TROPEZ ΑΥΤΟΣ ΞΕΡΩ ΓΩ…ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΤΑ ΜΟΤΕΡ ΚΑΙ ΔΙΝΟΥΜΕ ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΟ ΣΤΟ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΤΗ ΡΕ ΠΟΥΣΤΗ.ΓΙΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΜΕΡΕΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟ ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΔΕ ΓΑΜΙΕΤΑΙ ΤΩΡΑ,ΑΣΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΛΟ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΣ ΤΩΡΑ ΝΑ ΤΟ ΦΤΙΑΞΕΙΣ…ΑΣΤΟ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΚΑΛΑ ΘΑ ΒΡΩ ΑΛΛΑ ΜΠΟΡΕΙ ΣΟΥ ΛΕΩ ΝΑ ΧΩ ΚΑΙ..(ΑΚΑΤΑΛΗΠΤΟ)…ΟΠΟΤΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΟΥΛΕΙΑ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΕΝΤΑΞΕΙ
…(ΑΔΙΑΦΟΡΟ)…
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΦΑΡΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ:
…(ΑΔΙΑΦΟΡΟ)…
ΦΑΡΟΣ: ΜΠΡΑΒΟ ΡΕ ΑΙΜΙΛΙΕ ΣΕ ΒΡΗΚΑ ΑΠ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ.ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΠΟΣΟ ΕΥΚΟΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΕΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ Ή ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΕΚΕΙ,ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΝΑ ΤΟΥΣ ΡΩΤΗΣΕΙΣ;
…(ΑΔΙΑΦΟΡΟ)…
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΕΠΕΙΔΗ ΤΟΥΣ ΕΧΩ ΜΙΛΗΣΕΙ ΓΙ ΑΥΤΟ..ΠΟΥΛΙΕΤΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΟΙΜΗ.ΠΟΥΛΙΕΤΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΟΙΜΗ..ΔΕ ΜΑΣ ΞΕΡΑΝΕ ΜΟΥ ΛΕΕΙ …(ΑΚΑΤΑΛΗΠΤΟ)…ΑΚΟΥΣ;
ΦΑΡΟΣ: ΕΛΑ ΡΕ Σ ΑΚΟΥΩ.ΤΙ Σ ΑΚΟΥΩ; ΑΚΟΥΩ ΜΕ ΒΟΥΛΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΥΤΙΑ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΑΥΤΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ ΓΙ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΖΕΝΤΑ
ΦΑΡΟΣ:ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΖΕΝΤΑ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΝΑΙ…ΓΙΑ ΤΗ ΤΖΕΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ,ΓΙΝΕΤΑΙ.
ΦΑΡΟΣ:ΝΑΙ, ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΣΤΗ ΤΖΕΝΤΑ ΑΙΜΙΛΙΕ ΜΗΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΤΙ;
ΦΑΡΟΣ: ΚΑΙ ΔΕ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΤΟΥΜΠΑΙ ΜΕΤΑ.
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΓΙΑΤΙ;
ΦΑΡΟΣ: ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟ,ΑΛΛΗ Η ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΟΧΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΟΥΝΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΚΙ ΑΛΛΗ ΕΤΑΙΡΙΑ..;
ΦΑΡΟΣ: ΝΑΙ ΕΓΩ…ΕΜΕΝΑ ,ΜΕ ΕΝΔΙΕΦΕΡΕ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ..ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,ΜΑΛΛΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΜΗ ΜΙΛΑΜΕ ΑΠ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ.ΘΑ ΗΘΕΛΕΣ ΝΑ ΡΘΩ ΣΤΟ ΜΑΓΑΖΙ Ή ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙΣ ΓΛΥΦΑΔΑ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: Ε ΘΑ ΠΑΩ ΝΑ ΚΑΤΣΩ ΝΑ ΚΟΙΜΗΘΩ ΚΑΝΑ ΔΥΩΡΟ ΚΑΙ ΘΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ ΜΕΤΑ;
ΦΑΡΟΣ: ΝΑΙ,ΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΜΕΙΣ ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ ΚΑΙ ΜΟΛΙΣ ΓΥΡΙΣΟΥΜΕ,ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΕΝΤΕ Η ΩΡΑ ΔΗΛΑΔΗ,ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ‘’ΕΓΚΩΜΙΟ΄΄ ΝΑ ΠΙΟΥΜΕ ΕΝΑ ΚΑΦΕ ΝΑ ΤΑ ΛΕΓΑΜΕ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΕΝΤΑΞΕΙ
ΦΑΡΟΣ:ΕΝΤΑΞΕΙ; ΕΓΙΝΕ ΦΙΛΕ
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗ:
…(ΑΔΙΑΦΟΡΟ)…
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΜΕ ΤΟ ΒΑΠΟΡΙ ΤΕΛΕΙΩΣΑΜΕ ΜΕ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΕΧΘΕΣ;
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΟΧΙ.ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕ ΤΕΛΕΙΩΣΑΜΕ ΧΘΕΣ,ΗΤΑΝΕ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΘΑ ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΜΕ ΔΕΥΤΕΡΑ.
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΑΑΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑ ΤΟΥ ΛΕΩ ΡΕ ΠΟΥΣΤΗ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΜΕ,ΘΑ ΕΙΧΑΜΕ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΤΩΡΑ.ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΔΕ ΠΕΙΡΑΖΕΙ, ΠΑΝΤΩΣ ΤΟ ΒΑΠΟΡΙ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ,ΠΑΘΑΜΕ ΜΙΑ ΖΗΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΓΙΑΤΙ ΕΒΑΛΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΜΑΣΤΡΟΓΙΩΡΓΗ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΤΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΑΝΕ ΤΣΑΦ ΚΙ ΕΣΚΑΣΕ Η ΚΑΤΩ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΕΛΑ ΡΕ..
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΝΑΙ,ΝΑΙ ΚΑΙ ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΜΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΒΓΕΙ,.ΑΜΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΒΓΕΙ ΦΑΓΑΜΕ ΜΙΑ ΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ.
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: Ε ΔΕ ΒΓΑΙΝΕΙ ΑΥΤΗ ΑΠΟ ΚΑΤΩ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΓΑΜΗΣΕ ΤΑ ΛΕΜΕ.ΒΓΑΙΝΕΙ ΞΕΡΕΙΣ….
….(ΑΔΙΑΦΟΡΟ)…
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΦΑΡΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
…(ΑΔΙΑΦΟΡΟ)….
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ ΕΓΙΝΕ ΠΑΡΤΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ.ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΙΒΥΗ ΕΓΙΝΕ ΠΑΡΤΥ.
ΦΑΡΟΣ:ΜΑΛΙΣΤΑ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΤΥ ΠΟΥ ΚΑΝΑΝΕ….
ΦΑΡΟΣ: ΤΙ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ΤΟ ΚΑΝΑΝΕ ΤΟ ΠΑΡΤΥ
ΦΑΡΟΣ: ΕΛΑ ΡΕ ΣΥ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΜΜΜ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΑΡΤΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΙΡΑΝ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΤΕΛΟΣ ..(ΑΚΑΤΑΛΗΠΤΟ)..ΚΑΙ ΜΕΤΑ
ΦΑΡΟΣ: ΜΑΛΙΣΤΑ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΣΟΥ ΛΕΩ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΝΤΑΡ. ΕΓΙΝΕ ΠΑΡΤΥ ΒΕΒΑΙΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΑ ΦΟΡΤΙΑ.ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΤΙ ΣΟΥ ΛΕΩ Ε;
ΦΑΡΟΣ: ΝΑΙ,ΝΑΙ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΔΗΛΑΔΗ ΠΗΡΑΝΕ………………………….
ΦΑΡΟΣ: ΤΙ ΛΕΣ ΡΕ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΑΠ ΤΗ ΣΥΡΙΑ ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΑΝΕ ΣΤΗ ΜΑΛΤΑ,ΤΑ ΚΑΘΑΡΙΖΑΝΕ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΧΩΡΑΓΑΝΕ ΜΕΤΑ
ΦΑΡΟΣ: ΜΑΛΙΣΤΑ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ:ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΑΡΤΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΙΡΑΝ
ΦΑΡΟΣ: ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ.ΤΟ ΒΑΠΟΡΙ ΑΙΜΙΛΙΕ ΘΑ ΠΑΜΕ….(ΑΚΑΤΑΛΗΠΤΟ) …ΚΑΘΟΛΟΥ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΝΑΙ..
ΦΑΡΟΣ: Ε;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΝΑΙ ΑΜΕ!
ΦΑΡΟΣ: ΩΡΑΙΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ ΝΑ ΣΕ ΠΑΡΩ ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΩΔΕΚΑ Η ΩΡΑ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΟΤΙ ΩΡΑ ΘΕΛΕΙΣ…(ΑΔΙΑΦΟΡΟ)…
ΦΑΡΟΣ: ΕΝΤΑΞΕΙ ΑΙΜΙΛΙΕ ΜΟΥ. ΕΧΩ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΚΙ ΕΓΩ ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΛΟΙΠΟΝ ΑΚΟΥ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΚΑΤΙ.ΑΠ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΕΓΩ ΕΚΕΙ ΠΕΡΑ ΚΑΤΩ..ΣΤΗΝΩ ΣΧΕΣΗ.ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΟΜΩΣ
ΦΑΡΟΣ: ΜΠΡΑΒΟ ΡΕ ΑΙΜΙΛΙΕ.ΩΡΑΙΟΣ.
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ! ΕΧΘΕΣ ΕΡΧΟΤΑΝ Ο ΜΠΑΜΠΑΣ ΕΝΟΣ ΔΙΚΟΥ ΜΟΥ.
ΦΑΡΟΣ: ΝΑΙ…
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΤΟΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΜΕΣ ΣΤΟ JET ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΥ ΗΡΘΕ …(ΑΚΑΤΑΛΗΠΤΟ)…,ΤΟΝ ΠΗΡΑΝΕ ΑΠΟ ΜΕΣΑ.ΤΟΥ ΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΑ ΝΑ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΑΝΤΗΣΕΙ. ΤΑ ΧΑ ΟΛΑ…..ΤΟΥ ΦΥΓΕ Ο ΚΩΛΟΣ,ΤΡΕΛΑΘΗΚΕ. ΛΟΙΠΟΝ..ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΗ ΣΚΕΨΗ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΚΕΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΗΣ…ΕΚΕΙ ΚΑΤΩ ΟΛΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ ARANCO. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ
ΦΑΡΟΣ: ΑΧΑ.ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΡΑΝ ΔΗΛΑΔΗ ΜΕ ΤΗΝ ARANCO;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ:ΚΙ ΑΜΑ ΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΗΣ ARANCO ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΙ ΘΕΛΕΙΣ
ΦΑΡΟΣ: ΜΑΛΙΣΤΑ.ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΒΑΣΙΚΟ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΕΚΕΙ ΠΕΡΑ ΚΑΙ ΑΦΗΝΕΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ Ή ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ
ΦΑΡΟΣ:ΝΑΙ. ΕΕ ΘΑ ΣΤΑ ΠΩ ΚΙ ΕΓΩ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΓΙΑΤΙ ΧΘΕΣ ΕΙΧΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ …(ΑΚΑΤΑΛΗΠΤΟ)…
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΝΑΙ…
ΦΑΡΟΣ: Ε ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ…ΑΥΤΟΙ ΕΧΟΥΝ ΕΝΑ ΤΩΡΑ ΤΑΝΚ CLOOUDING ΔΗΛΑΔΗ ΕΝΑ ΤΑΝΚΕΡ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ…(ΑΚΑΤΑΛΗΠΤΟ)… ΣΤΗ ΦΟΥΤΖΕΙΡΑ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΝΑΙ
ΦΑΡΟΣ: ΚΑΙ ΤΟ ΕΧΟΥΝΕ ΣΑΝ ΝΤΕΠΟ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΝΑΙ
ΦΑΡΟΣ: ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΝΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ. ΟΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ….
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΝΑ ΤΑ ΔΙΝΟΥΜΕ Σ ΑΥΤΟΥΣ.
ΦΑΡΟΣ: ΝΑΙ. ΝΑ ΧΟΥΜΕ ΜΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΛΕΕΙ,ΜΟΛΙΣ ΚΑΤΕΒΕΤΕ ΚΑΤΩ,ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΜΕ,ΝΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ.ΛΕΩ.. ΜΟΛΙΣ ΘΑ…ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩ ΣΤΗ ΦΟΥΤΖΕΙΡΑ…ΚΑΠΟΙΟΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΕΕ ΚΑΙ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΜΟΛΙΣ ΚΑΤΕΒΟΥΜΕ ΚΑΤΩ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΤΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΑΥΤΟΣ;
ΦΑΡΟΣ: Ε ΜΟΥ ΛΕΕΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ ΚΑΤΩ ΝΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ, ΞΕΡΕΙΣ..ΔΕΝ ΗΘΕΛΕ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΝΑ ΜΟΥ ΤΑ ΠΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΠΑΠΑΛΟΥΚΟ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΜΜΜ
ΦΑΡΟΣ: ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙ, ΛΕΩ ΜΟΛΙΣ ΚΑΤΕΒΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΚΑΤΕΒΟΥΜΕ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΕΒΕΙ ΕΜΕΙΣ ΚΑΤΩ,ΘΑ ΒΡΕΘΟΥΜΕ,ΘΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ, ΘΑ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΩ ΟΠΟΤΕ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΜΑΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΑΦΗ,ΕΕΕΕ ΜΟΥ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΘΕΛΕΤΕ ΚΙ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΘΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΒΑΣΗ…ΟΠΟΤΕ ΞΕΡΕΙΣ..ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΤΟΝ ΓΝΩΡΙΣΩ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ:ΝΑΙ
ΦΑΡΟΣ: ΝΑ ΧΟΥΜΕ ΜΙΑ ΑΣ ΤΟ ΠΟΥΜΕ ΜΙΑ ΠΙΟ ΣΤΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΝΑΙ
ΦΑΡΟΣ: ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΝΑΙ.ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΕΜΕΝΑ ΝΑ ΜΗ ΜΕ ΠΟΛΥ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝΕ.ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΤΙ ΣΟΥ ΛΕΩ;
ΦΑΡΟΣ: ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΤΙ ΛΕΣ. ΕΝΤΑΞΕΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ.ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΗΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΑΝ ΓΝΩΡΙΜΙΑ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΝΑΙ
ΦΑΡΟΣ: ΕΕΕ ΤΙ ΑΛΛΟ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ…; Α! ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΔΕ ΞΕΡΩ ΑΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΒΕΒΑΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΜΕ ΜΕΣΑ…ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΩ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΕΙ, ΕΓΩ ΘΕΛΩ,ΕΠΕΙΔΗ ΜΟΥ ΕΙΠΕ Ο ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗ FRAGILE, MHN ΤΟ ΑΦΗΣΕΙΣ ΤΟ ΒΑΠΟΡΑΚΙ ΧΩΡΙΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΝΑΙ
ΦΑΡΟΣ: ΝΑ ΑΝΕΒΟΥΝΕ ΕΠΑΝΩ ΓΙΑΤΙ ΓΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΒΑΠΟΡΑΚΙΑ ΚΑΝΟΥΝΕ ΣΑΝ ΤΡΕΛΟΙ ΟΙ ΠΕΙΡΑΤΕΣ…(ΑΔΙΑΦΟΡΟ)…
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΘΑ ΜΑΘΩ ΚΙ ΕΓΩ. ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ..
ΦΑΡΟΣ: ΕΛΑ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΤΟ ΑΛΛΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΞΗΣ.Η ΣΗΜΑΙΑ ΠΟΥ ΒΑΛΑΜΕ ΤΕΛΙΚΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ;
ΦΑΡΟΣ: ΤΟΝΓΚΟ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΕ ΕΜΠΑΡΓΚΟ ΚΑΙ ΤΕΤΟΙΑ ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ;
ΦΑΡΟΣ: ΝΑΙ,ΝΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΜΠΑΡΓΚΟ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΟΥΤΕ Η MANAGEMENT ΕΙΝΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑ Ε;
ΦΑΡΟΣ: ΟΥΤΕ Η MANAGMENT ΟΧΙ. Η MANAG ΕΙΝΑΙ MARSHALL ISLAND
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΣΙΓΟΥΡΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ Η MARSHALL ΣΧΕΣΗ;
ΦΑΡΟΣ: ΤΙ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΤΩΡΑ…
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΘΕΛΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΥΤΟ
ΦΑΡΟΣ: ΛΟΓΩ ΙΡΑΝ ΕΝΝΟΕΙΣ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΝΑΙ. ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΝΟΜΙΖΩ
ΦΑΡΟΣ: ΘΑ ΤΟ ΔΩ ΛΙΓΟ ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΝΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ
ΦΑΡΟΣ: ΜΑΛΙΣΤΑ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΙΖΕΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΡΟΛΟ ΓΙΑΤΙ ΡΩΤΗΣΑ ΕΓΩ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΗ ΚΑΝΑΝΕ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗ …….. ΠΩΣ ΤΗ ΚΑΝΑΝΕ. Η ΕΤΑΙΡΙΑ Η ΜΙΑ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΚΕΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟΥ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥ.
ΦΑΡΟΣ: ΜΑΛΙΣΤΑ.ΑΙΜΙΛΙΕ ΝΑ ΤΟ ΔΩ ΚΑΙ ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ
…(ΑΔΙΑΦΟΡΟ)…
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗ MAKH:
…(ΑΔΙΑΦΟΡΟ)…
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: …..ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΟ ΤΙ ΕΓΙΝΕ; ΤΙ ΕΙΠΑΤΕ ΜΕΤΑ ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΑ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΤΙΠΟΤΑ.
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΑ ΘΕΜΑ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΟΧΙ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΠΡΟΧΩΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΜΑ ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΟΠΩΣ ΘΕΛΟΥΜΕ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ,ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ..
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ.ΑΥΤΟ Μ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΟΤΙ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ΚΑΝΩ ΕΓΩ ΕΝΤΑΞΕΙ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΕΛΑ,ΕΛΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΛΟΙΠΟΝ ΤΑ ΛΕΜΕ ΑΥΡΙΟ ΑΙΜΙΛΙΕ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΝΑΙ,ΝΑΙ
(Ο διάλογος ξεκινά με το 1ο λεπτό)
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗ MAKH:
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΕΛΑ ΑΙΜΙ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ..
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΠΕΣ ΜΟΥ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΕΕΕ…ΕΓΩ ΜΕ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΔΕ ΤΟΥΣ ΕΧΩ ΠΕΙ ΟΚ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΕΝΤΑΞΕΙ ΟΠΩΣ ΘΕΣ ΘΑ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΩ ΑΜΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ….
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΑΚΟΥ,ΑΚΟΥ,ΑΚΟΥ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΚΑΤΙ ΤΙ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ. ΕΕ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΛΛΑ ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΔΕ ΘΑ ΤΟ ΞΕΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ. ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΒΑΖΕΙ ΚΑΡΑΒΙ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΝΑΙ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΘΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ,ΤΟ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΙΣ ΕΚΑΤΟ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΝΑΙ..
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΟΙ ΑΛΛΟΙ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΔΗΛΑΔΗ ΑΜΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΞΕΡΩ ΓΩ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΑ ΕΚΑΤΟ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΟΧΙ ΘΑ ΠΑΡΕΙΣ ΕΣΥ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΙΣ ΕΚΑΤΟ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΝΑΙ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΚΙ ΕΓΩ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΑΠΟ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΕΓΩ ΛΕΩ ΝΑ ΤΟ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΕΩΣ (ΑΚΑΤΑΛΗΠΤΟ)..ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΕΚΕΙ.ΕΦΟΣΟΝ ΚΑΝΑΜΕ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΕΛΕΙΩΣΕ,ΜΙΑ ΧΑΡΑ,ΕΓΩ ΠΗΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΝΟ ΤΩΡΑ ΝΑ ΤΟΥ ΠΩ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΟΤΙ ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ ΝΑ ΜΟΥ ΕΤΟΙΜΑΣΕΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΤΟΝ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ..ΔΕ ΜΑΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ. ΕΕ Ο ΣΥΡΙΟΣ ΦΕΥΓΕΙ ΑΝΕΤΑ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ΧΩΡΙΣ ΒΙΖΑ ΧΩΡΙΣ ΤΙΠΟΤΑ ,ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ; ΟΙ ΙΝΔΟΙ, ΘΑ ΤΟΥΣ ΦΕΡΩ ΑΥΤΗ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ, ΚΑΙ ΕΧΩ ΚΑΙ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟ ΙΝΔΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟ. ΑΡΑ ΑΝ ΜΟΥ ΒΑΛΕΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟ ΜΕ ΤΟ …(ΑΚΑΤΑΛΗΠΤΟ) ..SIDE ΚΑΒΑΛΑΕΙ Ο ΑΛΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ.
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΝΑΙ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΝΑ ΤΟΥ ΔΩΣΟΥΜΕ ΞΕΡΩ ΓΩ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΥΟ-ΤΡΙΑ ΧΙΛΙΑΡΙΚΑ ΝΑ ΜΑΣ ΤΟ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΙΠΟΤΑ,ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΟΙΑ ΦΟΒΑΜΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΜΛΕΞΟΥΜΕ ΣΟΥ ΠΑ..ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΛΕΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΕΙ ΟΠΟΤΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΣ ΕΣΥ ΤΑ ΣΥΖΗΤΑΜΕ ΕΚΕΙ.ΕΣΥ ΕΙΠΕΣ ΟΥΤΩΣ Η ΑΛΛΩΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ ΣΟΥ ΚΑΙ ΕΜΕΙΝΕ.ΔΕ ΔΕΧΤΗΚΕΣ,ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΠΕΣ ΝΑΙ.ΑΣΤΟ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΩΣ ΕΧΕΙ.ΕΝΤΑΞΕΙ; ΜΙΛΗΣΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΛΟ ΘΕΜΑ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΟΚΤΩ Η ΩΡΑ ΕΙΠΑΜΕ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΟΚΤΩ; ΝΑ ΣΤΕΙΛΩ ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΟΝ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ…
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΜΜΜΜ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΕΝΤΑΞΕΙ
…(ΑΔΙΑΦΟΡΟ)…..
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗ:
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΕΛΑΑΑ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΔΕ Τ ΑΚΟΥΣΑ ΡΕ ΦΙΛΕ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΤΟΥΣ ΙΝΔΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΑΣΑΜΕ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΓΙΑΤΙ;
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΓΙΑΤΙ ΜΠΑΡΚΑΡΑΝΕ ΑΛΛΟΥ.ΔΕ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ΘΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΣΥΡΙΟΥΣ.ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΙΝΔΟΣ ΜΑΣ ΕΜΕΙΝΕ,Ο ΚΑΛΟΣ.ΕΕΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΟ ΑΥΡΙΟ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΕΝΑ ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ ΑΤΟΜΑ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΗ ΛΥΣΗ.ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΡΧΟΝΤΕ ΜΕ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ.ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. ΚΟΙΤΑΞΕ ΚΙ ΕΣΥ ΜΗΠΩΣ ΕΧΕΙΣ ΚΑΝΕΝΑΝ.ΑΥΤΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΝ ΒΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΠΕΤΑΝΕΥΣΕΙ.
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΝΑΙ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΝΑΝ ΝΑΥΤΗ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΣΑ,ΤΟΝ ΖΑΧΑΡΙΑ,ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΑΠΟ ΠΑΛΙΑ,ΟΠΟΤΕ ΤΡΙΑ ΑΤΟΜΑ ΘΕΛΟΥΜΕ .ΘΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΜΑΛΛΟΝ ΤΟΝ ΕΝΑΝ ΙΝΔΟ ΟΠΟΤΕ ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΔΥΟ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΝΑΙ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ ΝΑ ΤΑ ΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ΝΑ ΛΥΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΛΑ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΕΝΤΑΞΕΙ
…(ΑΔΙΑΦΟΡΟ)…
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗ ΜΑΚΗ
…ΑΔΙΑΦΟΡΟ…
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΠΕΣ ΜΟΥ..ΘΕΣ ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΝΑΙ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΤΙ ΩΡΑ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΕΣΥ ΤΙ ΩΡΑ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙΣ ΑΠΟ ΚΕΙ;
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΤΕΛΕΙΩΝΩ,ΦΕΥΓΩ.ΗΡΘΑ ΝΑ ΠΑΡΩ ΚΑΤΙ ΧΑΡΤΙΑ ΑΠ ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΑΠ ΤΟ ΚΛΙΚ ΕΝΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΙ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΑΧΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΤΗΣ …(ΑΚΑΤΑΛΗΠΤΟ)…ΤΗΣ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΧΩ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΝΑ ΔΩ ΤΙ ΕΧΩ ΜΕΣΑ.Ε ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΘΟΥΜΕ; ΣΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ,ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΥ;ΠΟΥ ΘΕΣ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΕΕΕ ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΛΕΩ;
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΤΙ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΜΗΠΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ ΑΠΟ ΚΕΙ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΣΤΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΜΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟ ΓΙΑΤΙ ΕΓΩ …(ΑΚΑΤΑΛΗΠΤΟ)…ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΔΗΛΑΔΗ ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ…ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ ΔΥΟ ΤΟ ΠΟΛΥ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΝΑΙ ΡΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ, ΚΑΤΣΕ ΝΑ ΤΟΝ ΠΑΡΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΣΤΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΥ; ΕΚΕΙ ΠΕΡΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ CAPITAL;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΣΤΟ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΣΤΟ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ.ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.ΣΤΟ ΚΑΦΕ ΠΑΝΩ ΕΚΕΙ ΣΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ.ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ ΕΓΩ ΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑ ΡΘΕΙΣ.
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΚΑΛΑ ΔΕΣ ΕΣΥ ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΙΣΗ ΩΡΑ ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ ΕΧΕΙ ΚΑΛΩΣ ΕΙΔΑΛΛΩΣ….
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΕΣΕΝΑ ΠΗΡΑ ΠΡΩΤΑ ΚΑΤΣΕ ΝΑ ΤΟΝ ΠΑΡΩ ΔΕΝ ΤΟΝ ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: (ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ) Ε ΑΥΤΟ ΛΕΩ
…ΑΔΙΑΦΟΡΟ…
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 697... (AHMAD):
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΕΛΑ..ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΑΓΟΡΙ ΜΟΥ;
AHMAD: ΕΤΟΙΜΑΖΟΜΑΙ ΝΑ ΠΑΩ ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΟ ΧΑΧΑΧΑΧΑ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: Α ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΚΗ;
AHMAD: ΜΑΚΗ…ΕΓΩ ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΣΤΟΝ ΄΄ΑΣΤΕΡΑ΄΄ ΠΑΩ ΝΑ ΧΑΙΡΕΤΑΩ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΓΥΡΩ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΕΧΩ ΚΛΕΙΣΕΙ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΚΑΤΣΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΠΑΝΙΟ ΕΚΕΙ.
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΣΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΜΠΑΝΙΟ.ΔΗΛΑΔΗ..ΑΣΕ ΘΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΠΤΑ,ΟΚΤΩ ΑΜΑ ΕΙΝΑΙ
…ΑΔΙΑΦΟΡΟ…
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗ ΜΑΚΗ:
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΕΛΑ ΔΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΩΡΑ.
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΩΡΑΙΑ.ΕΓΩ ΤΕΛΕΙΩΝΩ ΑΠΟ ΔΩ,ΘΑ ΠΑΩ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΠΑΙΡΝΕΙΣ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΧΘΕΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ..
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΤΙ ΕΙΠΕΣ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΕΧΘΕΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ…
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΝΑΙ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΕΕΕ ΜΕΤΑ ΠΟΥ,ΜΕΤΑ ΑΠ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΑΜΕ ΣΤΟ LIBERTY ΜΕ ΚΑΤΙ ΣΑΟΥΔΑΡΑΒΕΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΝΑΙ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΚΑΙ…ΧΘΕΣ ΤΟΥ ΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΑΛΛΑ ΤΩΡΑ ΑΥΤΟΙ ΦΕΥΓΟΥΝΕ ΣΗΜΕΡΑ…
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΝΑΙ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: Ο ΕΝΑΣ…ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΣΤΟΝ ΄΄ΑΣΤΕΡΑ΄΄ ΕΚΕΙ ΠΕΡΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΗΣΕΙ,ΚΑΛΑ ΚΑΝΕΙ ΒΕΒΑΙΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ:ΝΑΙ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΚΑΙ…
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΟΠΟΤΕ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΝΝΟΕΙΣ ΒΡΑΔΙΝΟ ΑΜΑ ΓΙΝΕΙ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΜΜ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΒΡΑΔΙΝΟΑΠΟΓΕΥΜΑ,ΕΝΤΑΞΕΙ
…ΑΔΙΑΦΟΡΟ…
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΗ 210... (ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ)
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΕΛΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΕΛΑ. ΜΕ ΠΗΡΕΣ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΝΑΙ.
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΓΙΑ ΠΕΣ..
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΤΑ ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΘΑ ΤΑ ΕΧΩ ΑΥΡΙΟ ΕΔΩ ΠΕΡΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΘΑ ΤΑ ΧΕΙΣ ΟΤΑΝ ΛΕΣ ΕΔΩ, ΤΙ ΕΝΝΟΕΙΣ Σ ΕΣΕΝΑ Ή ΣΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΕΠΑΝΩ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: Σ ΕΜΕΝΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΝΑΙ…ΝΑΙ ΘΑ ΕΡΘΩ ΝΑ ΤΑ ΦΟΡΤΩΣΩ ΕΓΩ ΕΠΑΝΩ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΕΕΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ, ΚΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΤΟ ΧΩ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΟΜΩΣ ΓΙΑΤΙ ΕΓΩ ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΟΥ ΝΑ ΤΟ ΦΟΡΤΩΣΩ ΑΥΤΟ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΘΑ ΒΡΩ ΤΡΟΠΟ ΕΓΩ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: Ε ΕΝΤΑΞΕΙ ΤΟΤΕ ΤΑ ΣΤΕΛΝΕΙΣ ΟΛΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΣΕΝΤΟΝΙΑ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΤΟ….ΤΑ ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΕΙΣ.
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΠΟΙΑ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΤΑ ΛΑΣΤΙΧΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΡΕ ΣΥ ΑΝΕΒΗΚΑ ΣΤΟ ΚΑΡΑΒΙ, ΔΕ ΔΕ ΘΕΛΟΥΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ.ΤΩΡΑ ΑΜΑ ΘΕΣ ΝΑ ΠΑΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΠΕΝΤΕ,ΕΞΙ,ΔΕΚΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΩ.ΑΥΡΙΟ ΘΑ ΠΑΩ ΜΕ ΤΟ ΡΑΝΓΚΛΕΡ (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ) ΝΑ ΤΑ ΠΑΡΩ.ΘΑ ΤΑ ΒΑΛΩ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΣΧΑΡΑ ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΗΛΑΔΗ Σ ΑΥΤΟ. ΜΕ ΕΝΑ ΣΧΟΙΝΙ ΤΑ ΔΕΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΗΡΑ.
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: Ε ΠΑΡΕ ΠΕΝΤΕ- ΕΞΙ ΝΑ ΤΑ ΕΧΕΙΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΕΝΤΑΞΕΙ ΘΑ ΠΑΩ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΠΑΡ ΤΟΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΝΑΙ ΝΑΙ ΘΑ ΤΟΝ ΠΑΡΩ.
…ΑΔΙΑΦΟΡΟ…
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 693... (ΔΗΜΗΤΡΗΣ):
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: ΝΑΙ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΜΟΥ…
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: ΕΛΑ ΦΙΛΕ ΜΟΥ,ΤΙ ΕΓΙΝΕ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΚΑΛΑ.
…ΑΔΙΑΦΟΡΟ…
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Ο ΔΙΚΟΣ ΣΟΥ ΔΕ Μ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΑΚΟΜΑ.
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΘΑ ΣΕ ΠΑΡΕΙ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΦΕΥΓΕΙ ΤΟ ΒΑΠΟΡΙ.
…ΑΔΙΑΦΟΡΟ…
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΟΤΙ ΘΕΛΕΙ ΑΠΛΑ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ.ΑΜΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΩ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΤΑ ΛΑΣΤΙΧΑ.ΝΑ ΤΟΥ ΠΩ ΔΙΩΧΤΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΜΜΜ
…ΑΔΙΑΦΟΡΟ…
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗ ΜΑΚΗ:
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΓΕΙΑ ΣΟΥ ..(ΑΚΑΤΑΛΗΠΤΟ)…
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΦΙΛΑΡΑΚΙ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΓΟΡΑΚΙ ΜΟΥ;
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ; ΤΡΕΧΩ ΜΕ ΤΟΥΣ ..(ΑΚΑΤΑΛΗΠΤΟ)…ΑΠ ΤΟ ΠΡΩΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΝΑ ΤΟ ΕΤΟΙΜΑΣΟΥΜΕ ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΦΥΓΟΥΜΕ.
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΑΑΑ.
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΤΙ ΕΚΑΝΕΣ ΕΣΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ; ΤΟΝ ΕΙΔΕΣ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ:ΣΗΜΕΡΑ ΘΑ ΤΟΝ ΔΩ.
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΣΗΜΕΡΑ; ΕΝΤΑΞΕΙ. ΔΕ ΘΑ ΡΘΕΙ ΑΠ ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ..
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΤΙ ΘΕΣ ΝΑ ΚΑΝΩ; ΘΕΣ ΝΑ ΡΘΩ;
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΟΧΙ ΕΣΥ ΡΕ.ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΜΙΛΑΩ.ΕΣΥ ΤΙ ΝΑ ……
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΑΜΑ ΕΙΝΑΙ ΘΑ ΤΟΝ ΠΑΡΩ ΚΑΙ ΘΑ ΕΡΘΩ.
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΕΝΤΑΞΕΙ.ΑΜΑ ΔΕΙΣ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ..ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΜΕ…ΑΜΑ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΒΡΕΘΩ ΚΙ ΕΓΩ ΠΟΥ ΞΕΡΩ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΚΕΙ ΠΕΡΑ ΜΗΠΩΣ ΤΟ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ Μ ΑΥΤΟΝΑ ΠΡΙΝ ΦΥΓΕΙ ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ.
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΕΝΤΑΞΕΙ ΑΓΟΡΙ ΜΟΥ.
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ; ΓΙΑΤΙ ΑΜΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ ΑΥΤΟ Θ ΑΝΕΒΑΣΟΥΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΑΡΑΒΙ.
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΝΑΙ ΑΓΟΡΙ ΜΟΥ.
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΕΝΤΑΞΕΙ ΑΓΟΡΙ.
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΕΛΑ…
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ: ΓΕΙΑ.
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 693...:
693...: ΕΛΑ ΑΙΜΙΛΙΑΝΑΚΟ.
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΕΛΑ ΑΓΟΡΙ ΜΟΥ..
693...: ΕΙΜΑΙ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ.ΜΟΛΙΣ ΦΤΑΣΑΜΕ.
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΩΡΑΙΑ.
693...: ΤΟΝ ΒΡΗΚΕΣ ΑΥΤΟΝ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΕΙΝΑΙ ΦΟΥΛ.
693...: Α ΕΝΤΑΞΕΙ.
...(ΑΚΑΤΑΛΗΠΤΟ)….
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΑΚΟΥ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΚΑΤΙ ΤΩΡΑ.
693...: ΝΑΙ..
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟ ΠΡΩΙ..
693...: ΝΑΙ..
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΕΧΩ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΓΩ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
693...: ΝΑΙ,ΝΑΙ.ΠΟΙΟΝ ΑΠ ΟΛΟΥΣ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ..
693...: Α ΝΑΙ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΟΤΙ…ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΜΠΑΡΝΤΕΡ!
693...: Α ΤΟΥ ΜΠΑΡΝΕΡ ΝΑΙ.
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ.ΛΟΙΠΟΝ…ΑΠΛΩΣ ΣΤΟ ΛΕΩ ΓΙΑΤΙ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ….
693...: ΤΩΡΑ ΒΕΒΑΙΑ ΤΟ ΕΜΠΑΡΓΚΟ ΙΣΧΥΣΕ ΑΠΟ ΠΡΩΤΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΝΑΙ ΡΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΕΝΤΑΞΕΙ. ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ ΚΑΙ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Μ ΑΥΤΟ ΟΜΩΣ…
693...: ΚΑΛΑ.ΛΟΙΠΟΝ…ΘΑ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΠΟΙΟ ΜΕΤΑ ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ…..
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 697... (ΧΡΗΣΤΟΣ-UNITED SHIP BROKERS):
…AΔΙΑΦΟΡΟ…
ΧΡΗΣΤΟΣ: ΝΑΙ.
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΜΟΥ…
ΧΡΗΣΤΟΣ: ΕΛΑ ΤΙ ΕΓΙΝΕ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΚΑΛΑ ΑΓΟΡΙ ΜΟΥ. ΝΑ ΣΕ ΡΩΤΗΣΩ ΚΑΤΙ ΡΕ ΣΥ ΧΡΗΣΤΟ
ΧΡΗΣΤΟΣ: ΕΛΑ ΠΕΣ ΜΟΥ.
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΜΟΥ ΒΓΑΛΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΙΛΙΑΡΑΚΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΑ ΒΑΠΟΡΑΚΙ ΜΙΚΡΟ ΕΕΕ. ΕΝΑ ΤΑΝΚΕΡΑΚΙ ΕΝΑΝ,ΕΝΑ ΜΙΑ ΧΡΟΝΟΝΑΥΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΟΤΙ ΘΑ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΕΚΕΙ ΠΕΡΑ ΚΑΤΩ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΟΥ ΟΜΑΝ; ΝΑ ΠΑΡΩ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΝΑ ΣΗΚΩΘΕΙ ΝΑ ΦΥΓΕΙ;
ΧΡΗΣΤΟΣ: ΤΙ ΘΕΣ ΑΚΡΙΒΩΣ; ΔΕ,ΔΕ ΚΑΤΑΛΑΒΑ.
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΕΝΑ ΨΕΥΤΙΚΟ ΝΑΥΛΟΣΥΜΦΩΝΟ ΘΕΛΩ ΜΩΡΕ.
ΧΡΗΣΤΟΣ: ΕΕΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΟΙΤΑΞΩ ΑΥΤΟ,ΔΕ ΞΕΡΩ.ΤΟ ΕΠΙΓΕΣΑΙ ΔΗΛΑΔΗ ΣΗΜΕΡΑ Ή ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ ΚΑΙ ΜΕΘΑΥΡΙΟ; ΓΙΑΤΙ..
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ ΡΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ.ΑΥΡΙΟ
ΧΡΗΣΤΟΣ: ΩΡΑΙΑ.ΑΣΕ ΘΑ ΣΕ ΠΑΡΩ ΕΓΩ ΑΥΡΙΟ ΝΑ ΤΟ ΚΟΙΤΑΞΩ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΠΩΣ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ. ΔΕ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΑΥΤΟ.ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑΕΧΕΙΟ ΓΙΑ ΝΑ…ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΩ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΝΑ ΦΥΓΩ.
ΧΡΗΣΤΟΣ: ΝΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑ.ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΤΙ ΛΕΣ.ΑΣΤΟ ΝΑ ΤΟ ΔΩ ΓΙΑΤΙ ΤΩΡΑ ΕΙΜΑΙ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ..(ΑΚΑΤΑΛΗΠΤΟ)…ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΟΝΟΥΣ ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΤΩΡΑ;
ΧΡΗΣΤΟΣ: ΝΑΙ,ΝΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑ. ΕΝΤΑΞΕΙ ΑΣΤΟ ΝΑ ΚΟΙΤΑΞΩ ΑΥΡΙΟ ΚΑΙ ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ. ΘΑ ΣΕ ΠΑΡΩ ΑΥΡΙΟ ΠΡΩΙ ΠΡΩΙ.
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΕΝΤΑΞΕΙ. ΑΠ ΤΗ ΔΙΚΙΑ ΣΟΥ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ.ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΤΙ ΣΟΥ ΛΕΩ;
ΧΡΗΣΤΟΣ: ΝΑΙ ΡΕ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΑΛΛΑ ΕΓΩ ΔΕΝ ΕΧΩ…ΤΙ ΝΑΥΛΟΣΥΜΦΩΝΟ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΡΕ ΜΑΛΑΚΑ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΟΤΙ ΘΑ Μ ΕΧΕΙΣ ΝΑΥΛΟΜΈΝΟ ΕΚΕΙ ΠΕΡΑ ΓΙΑ ΚΑΝΑ ΧΡΟΝΟ ΞΕΡΩ ΓΩ…
ΧΡΗΣΤΟΣ: …(ΓΕΛΙΑ)…ΝΤΑΞΕΙ ΑΣΤΟ ΘΑ ΤΟ ΚΟΙΤΑΞΩ,ΘΑ ΣΕ ΠΑΡΩ ΑΥΡΙΟ ΝΑ ΣΥΝΕΝΝΟΗΘΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΩΙ ΝΑ ΔΩ ΑΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ.
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΕΝΤΑΞΕΙ ΑΓΟΡΑΚΙ ΜΟΥ.
ΧΡΗΣΤΟΣ: ΕΝΤΑΞΕΙ.ΕΓΙΝΕ.
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΦΙΛΙΑ ΓΕΙΑ.
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΦΑΡΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ:
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΠΑΝΟΥΛΗ ΜΟΥ;
ΦΑΡΟΣ: ΕΛΑ ΡΕ ΜΕΓΑΛΕ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΜΑΛΛΟΝ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΩ ΑΥΡΙΟ..(ΑΚΑΤΑΛΗΠΤΟ)…
ΦΑΡΟΣ: ΩΡΑΙΑ.ΕΝΤΑΞΕΙ.ΟΠΟΠΤΕ ΠΑΙΡΝΕΙΣ ΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟ ΛΕΣ.
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΑΑΑ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ΕΣΥ ΘΑ ΛΕΙΠΕΙΣ Ε;
ΦΑΡΟΣ: ΝΑΙ. ΝΤΑΞΕΙ; ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ.ΟΙ ΜΑΛΑΚΕΣ ΘΕΛΟΥΝΕ ΛΕΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝΕ ΝΑ….
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΘΕΛΟΥΝΕ ΡΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ;
ΦΑΡΟΣ: 50 ΤΟΝΟΥΣ GAZOL ΔΗΛΑΔΗ ΔΕ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΥΤΑ ΡΕ ΠΟΥΣΤΗ…
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΚΑΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΤΟ ΘΕΛΟΥΝΕ; ΔΗΛΑΔΗ ΑΝ ΤΟΥΣ ΔΩΣΟΥΜΕ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΛΑΔΗ ΛΕΕΙ ΚΑΤΙ;
ΦΑΡΟΣ: ΕΝΤΑΞΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΩΣΟΥΜΕ ΕΞΑΜΗΝΟ.ΕΓΩ ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΤΟ ΕΙΠΑ ΕΤΣΙ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ:ΑΑΑ.ΝΑΙ. ΝΑ ΤΟ ΒΑΛΩ ΤΡΕΙΣ ΠΕΝΤΕ ΜΗΝΕΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΑΓΜΑ ΤΩΡΑ.
ΦΑΡΟΣ:ΝΑΙ ΜΩΡΕ ΕΝΤΑΞΕΙ. ΚΑΙ ΔΕ ΤΟ ΒΑΖΕΙΣ…
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΤΡΕΙΣ ΠΕΝΤΕ ΜΗΝΕΣ Κ.Λ.Π,ΤΟΣΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ…
ΦΑΡΟΣ: ΝΤΑΞΕΙ ΕΓΩ ΤΟ ΕΒΑΛΑ ΧΡΟΝΟ ΕΠΕΙΔΗ ΞΕΡΩ ΓΩ ΚΑΤΕΒΑΖΕΙΣ ΕΝΑ ΒΑΠΟΡΙ ΤΟΥ ΕΞΗΝΤΑ ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΜΗΝΕΣ;
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: Ε ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΜΗΝΕΣ ΤΙ; ΑΜΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΕΕ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΡΙΚΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ …(ΑΚΑΤΑΛΗΠΤΟ)…ΤΟΥ ΒΑΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.
ΦΑΡΟΣ: ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ, ΕΝΤΑΞΕΙ ΒΑΛ ΤΟ ΟΠΩΣ ΘΕΛΕΙΣ ΔΕ….
ΚΟΤΣΩΝΗΣ: ΑΑΑΑΑ
…ΑΔΙΑΦΟΡΟ…