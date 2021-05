Η φρεγάτα "Αιγαίον" στο λιμάνι του Ηρακλείου για τη Μάχη της Κρήτης

Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις για τα 80 χρόνια από τη Μάχη της Κρήτης που έχει γραφτεί με «χρυσά γράμματα» στις σελίδες της παγκόσμιας ιστορίας.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στο νησί μας αναμένεται την Παρασκευή να καταπλεύσει στο λιμάνι του Ηρακλείου η φρεγάτα του πολεμικού μας ναυτικού «Αιγαίον», όπως ανακοίνωσε ο ιστορικός-ερευνητής του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, κ. Κωστής Μαμαλάκης, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και την εκπομπή του Λευτέρη Βαρδάκη στο αφιέρωμα για τη Μάχη της Κρήτης.

Ηρακλειώτης ο κυβερνήτης της φρεγάτας

Κυβερνήτης της φρεγάτας είναι ο Ηρακλειώτης Αντιπλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού κ. Γιάννης Πρεκατσουνάκης, ο οποίος έχει διαθέσει από την προσωπική του συλλογή πλούσιο υλικό για την έκθεση που πραγματοποιείται στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου για τη Μάχη της Κρήτης.

Ο Αντιπλοίαρχος Γιάννης Πρεκατσουνάκης γεννήθηκε το 1974 στο Ηράκλειο. Το 1994 φοίτησε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Αποφοίτησε το 1998 με τον βαθμό του Σημαιοφόρου και υπηρέτησε σε διάφορα πολεμικά πλοία - κυρίως φρεγάτες και πυραυλακάτους. Επίσης υπηρέτησε σε διάφορες Διοικήσεις και Επιτελεία του Στόλου, καθώς και στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας.

Ο Αντιπλοίαρχος Γιάννης Πρεκατσουνάκης, κυβερνήτης της φρεγάτας.

Το πλοίο του Πολεμικού ναυτικού «Αιγαίον»

Το 2015 ανέλαβε κυβερνήτης της τορπιλακάτου «Ντεγιάννης». Έχει φοιτήσει σε όλα τα σχολεία Επιτελών που αντιστοιχούν στον βαθμό του. Επίσης έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές Master΄s Degree in Military Electronic Systems Engineering στο Defence College of Management and Technology, στη Μεγάλη Βρετανία.

Το ενδιαφέρον του για την Ιστορία και ειδικότερα για τη Μάχη της Κρήτης αποτέλεσαν το κίνητρο για την πολυετή έρευνα και τη συλλογή στοιχείων για την περίοδο αυτή στη γενέτειρά του, το Ηράκλειο.

Με συστηματική έρευνα και καταγραφή γνωστών και αγνώστων πτυχών της γερμανικής επίθεσης στον τομέα του Ηρακλείου τον Μάιο του 1941, ο αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, συνεργαζόμενος με μία ερευνητική ομάδα, μελέτησε και διασταύρωσε αρχειακό υλικό που περιλαμβάνει ημερολόγια στρατιωτικών μονάδων των συμμαχικών δυνάμεων και των δυνάμεων του άξονος, εγχώρια και ξένη βιβλιογραφία, φωτογραφίες από επίσημα και ιδιωτικά αρχεία, καθώς και καταγεγραμμένες μαρτυρίες-απομνημονεύματα βετεράνων η αυτόπτων μαρτύρων της μάχης στον τομέα Ηρακλείου.

Το παραπάνω υλικό σε συνδυασμό με την επιτόπια έρευνα στο πεδίο, που απέφερε σημαντικά ευρήματα, αποτέλεσε τον κορμό της ενδελεχούς καταγραφής της μάχης με τις θέσεις των αντιμαχομένων, την εξέλιξη των επιχειρήσεων καθώς και τις απώλειες από ώρα σε ώρα, και από μέρα σε μέρα, τόσο στα περίχωρα του Ηρακλείου, όσο και μέσα στην πόλη, δεδομένου του ότι οι αντιμαχόμενοι ενεπλάκησαν σε οδομαχίες

Έκθεση με ιστορικά κειμήλια στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου

Να θυμίσουμε ότι με με αφορμή τα 80 χρόνια από τη Μάχη της Κρήτης ο Δήμος Ηρακλείου, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης και το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, πραγματοποιεί στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, έκθεση με ντοκουμέντα και ενθυμήματα από τη Μάχη της Κρήτης.

Στην έκθεση παρατίθενται τα ιστορικά γεγονότα που αφορούν στη Μάχη του Ηρακλείου, μέχρι και την ημέρα κατάληψης της πόλης από τους Γερμανούς (1η Ιουνίου 1941).

Η έκθεση περιλαμβάνει ιστορικά κειμήλια, όπως σπάνιες στολές, εξαρτήσεις, οπλισμό και ατομικά είδη των στρατιωτών των αντιμαχόμενων δυνάμεων, των ελληνικών και συμμαχικών, που είχαν αναλάβει την υπεράσπιση του νησιού και των γερμανικών που επιτέθηκαν την 20η Μαΐου 1941.

Η ιστορική τεκμηρίωση της Μάχης, σε όλες τις ενότητες της έκθεσης, ενισχύεται από παράθεση σπάνιου και αδημοσίευτου φωτογραφικού υλικού (εικόνες και βίντεο) από γερμανικά και βρετανικά αρχεία, χρονολογίου των γεγονότων από μέρα σε μέρα, εγγράφων, εφημερίδων και μοντέλων υπό κλίμακα, αεροσκαφών της περιόδου καθώς και διοραμάτων, που έχουν παραχωρηθεί από τον Σύλλογο Στατικού Μοντελισμού Ηρακλείου.

Ορισμένα εκθέματα παραχωρήθηκαν από προσωπικές συλλογές, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι έκθεση που να αφορά στη Μάχη της Κρήτης διοργανώνεται για πρώτη φορά στο Ηράκλειο.

Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 15 Μαΐου έως τις 27 Ιουνίου και θα είναι ανοιχτή για το κοινό με ελεύθερη είσοδο.

Επιμελητής της έκθεσης είναι ο επιστημονικός συνεργάτης σε θέματα Νεότερης Ιστορίας του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, κ. Κωστής Μαμαλάκης.

