Οι κάμερες κατέγραψαν την εικόνα του δολοφόνου

Έναν άνδρα μετρίου αναστήματος, που φορούσε σκούρα ρούχα και καπέλο τζόκεϊ, φέρεται να αναζητεί η αστυνομία ως δράστη της αιματηρής επίθεσης το βράδυ της Τετάρτης με θύμα τον Γιάννη Μακρή, μέτοχο της εταιρείας My Security.

Έναν άνδρα μετρίου αναστήματος, που φορούσε σκούρα ρούχα και καπέλο τζόκεϊ, φέρεται να αναζητεί η αστυνομία ως δράστη της αιματηρής επίθεσης το βράδυ της Τετάρτης με θύμα τον Γιάννη Μακρή Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν καρέ-καρέ τις κινήσεις του δράστη την ώρα που εκτελούσε εν ψυχρώ τον Γιάννη Μακρή.

Το υλικό από το κύκλωμα ασφαλείας έχει περισυλλέξει η αστυνομία, η οποία ερευνά λεπτό προς λεπτό το επίμαχο βίντεο, επιχειρώντας να συγκεντρώσει στοιχεία για τις συνθήκες του περιστατικού αλλά και την ταυτότητα του δράστη.

Παράλληλα, η ΕΛ.ΑΣ. αναζητεί κι άλλα στοιχεία και οπτικό υλικό από γειτονικές κατοικίες που θα μπορούσαν να δώσουν πληροφορίες για τις κινήσεις του δράστη μετά τη δολοφονική επίθεση.

Στο εν λόγω υλικό ο εκτελεστής φέρεται να διαφεύγει από τον τόπο του εγκλήματος πεζή, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. εκτιμά ότι είχε συνεργό, ο οποίος τον παρέλαβε λίγο αργότερα είτε με μηχανή είτε με αυτοκίνητο. Μάλιστα, γείτονες έχουν καταθέσει ότι εκείνη την ώρα άκουσαν τον κινητήρα μιας μοτοσυκλέτας, η οποία ανέπτυξε ταχύτητα.

Εν συνεχεία δράστης και συνεργός διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.



Aξίζει να σημειωθεί ότι οι έρευνες των αστυνομικών στρέφονται σε εκτελεστή συμβολαίου θανάτου, πιθανώς ξένο υπήκοο. Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, σε παλαιότερες εκτελέσεις τέτοιου είδους είχαν εμπλακεί κακοποιοί από χώρες της πρώην ΕΣΣΔ, οι οποίοι πληρώνονται αδρά για να σκοτώσουν, μεταβαίνουν στη χώρα όπου βρίσκεται ο «στόχος», ολοκληρώνουν τη «δουλειά» και εν συνεχεία φεύγουν από το εν λόγω κράτος.

Εάν πρόκειται για μια τέτοια περίπτωση, τότε δεν αποκλείεται ο δολοφόνος του Γιάννη Μακρή να έχει διαφύγει.



Όσο για το «κόστος» μιας τέτοιας ενέργειας, αυτό κυμαίνεται από 10.000 έως 50.000 ευρώ.



Η κόντρα με τη σπείρα των Λιβανέζων

Ο Γιάννης Μακρής το 2007 ήταν συνέταιρος με την οικογένεια του Τζον Ιμπραήμ σε ένα κέντρο διασκέδασης στην Αυστραλία. Η επιχείρηση πτώχευσε σχεδόν αμέσως και το 2009 ο συνεργάτης του Γιάννη Μακρή κατήγγειλε πως έγινε απόπειρα δολοφονίας κατά του αδελφού του.



To 2013, δηλαδή πριν από πέντε χρόνια, η αυστραλιανή έκδοση της «Daily Telegraph» κατέγραφε μεταξύ άλλων τα εξής στοιχεία για τον Γιάννη Μακρή:

Ο… ορκισμένος εχθρός της οικογένειας Ιμπραήμ, Ι.Μ., συνελήφθη από τις Αρχές όταν αποφάσισε να εγκαταλείψει την Αυστραλία και να μείνει στην Ελλάδα με την ερωμένη του, μοντέλο του Playboy. Το 2013, το τοπικό δικαστήριο του Β. Σύδνεϋ πληροφορήθηκε ότι ο… ζούσε στην Ελλάδα με την έγκυο φίλη του, Β.Κ. Tο ζευγάρι, μάλιστα, ήταν γνωστό στην Ελλάδα, καθώς φωτογραφιζόταν σε ταμπλόιντ περιοδικά κι εφημερίδες. Ο Μ. είναι καταδικασμένος για διακίνηση ναρκωτικών και ήταν επιχειρηματικός εταίρος στο «Kings Cross – John Ibrahim», ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης της Οξφόρδης. Το 2007 το μαγαζί χρεοκόπησε. Δύο χρόνια αργότερα (2009) κατηγορήθηκε για απόπειρα δολοφονίας του αδελφού του συνεταίρου του. Ο Μ. είναι επίσης κτηματομεσίτης, ο οποίος «μοιράζει» τον χρόνο του ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αυστραλία. Επίσης, έχει συλληφθεί από τις Αρχές και για οδικές παραβάσεις και η ποινή του ήταν η εκτέλεση καταναγκαστικών έργων.

O δολοφονημένος επιχειρηματίας είχε επαφές αλλά και επιχειρηματικές σχέσεις με δύο διαφορετικές φατρίες: τους Hawi και τους Ιμπραήμ. Το αφεντικό των Hawi ήταν ο Μαχμούτ, ο οποίος κάποια στιγμή δολοφονήθηκε. Και το αφεντικό των Ιμπραήμ είναι ο Μάικ, αδελφός του Τζον, με τους οποίους ο Γιάννης Μακρής διατηρούσε το κέντρο διασκέδασης στην Αυστραλία.

Όπως προαναφέρθηκε, η οικογένεια Μακρή στην Αυστραλία διατηρούσε στενές σχέσεις με τη σπείρα των Κομαντσέρος που λυμαίνεται την πιάτσα των ναρκωτικών στα αστικά κέντρα.



Η εταιρεία My Services δεν είναι υπόθεση μιας start up. Είχε ιδρυθεί εδώ και καιρό και μέχρι πολύπρόσφατα στο μετοχολόγιο με ποσοστό 20% συμμετείχε και ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Άρης Σπηλιωτόπουλος.Για κάποιους λόγους, οι κύριοι μέτοχοι τον απομάκρυναν και τον έθεσαν εκτός εταιρείας.Το παρόν μετοχολόγιο της εταιρείας My Services έχει ως εξής: το 40% κατέχει κάποιος Άρης Μπρούμας, επίσης ένα 20% διαθέτει ο επιχειρηματίας Θ. Τ. και το 40% κατείχε ο δολοφονημένος Γιάννης Μακρής.