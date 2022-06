Η μικρή Τζία μας χρειάζεται!

Ένα γλυκό κοριτσάκι καταδικασμένο σε παραλυσία μας ζητά την βοήθειά μας για να συγκεντρωθούν 15.000€ για τις θεραπείες της και τον ιατρικό της εξοπλισμό.

Η μικρή Τζία είναι μόλις 2 ετών κι όμως παλεύει καθημερινά, το ίδιο και οι γονείς της, από την πρώτη στιγμή που γεννήθηκε.

Καθώς κατά τη γέννηση της υπήρξαν επιπλοκές και παρέμεινε πολύ ώρα χωρίς οξυγόνο. Η έλλειψη οξυγόνου οδήγησε σε εγκεφαλική παράλυση και έτσι σήμερα η μικρή Τζία είναι καθηλωμένη σε ένα καροτσάκι . Η Τζία τρώει από την κοιλίτσα της και χρειάζεται ειδική τροφή . Αυτό είναι ένα μόνο από τα πολλά έξοδα της καθημερινότητας της. Χρειάζεται καθημερινό πρόγραμμα φυσιοθεραπείων, εργοθεραπειών και λογοθεραπειών.

Πράγματα που για τα περισσότερα παιδιά είναι δεδομένα , για την Τζία δεν είναι αυτονόητα. Ακόμη και η τακτική μετακίνηση της στους γιατρούς της γίνεται με ειδικό όχημα και μεγάλες δυσκολίες . Μετά από τη γέννηση της Τζίας και το τραγικό γεγονός της παραλυσίας της οι γονείς της αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την εργασία τους , ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες του παιδιού τους.

Σήμερα η Τζία έχει άμεση ανάγκη από εξειδικευμένα ιατρικά μηχανήματα και αναλώσιμα, τα οποία για το επόμενο διάστημα ανέρχονται στο ποσό των 15.000€ .

Μόνο με την υποστήριξή όλων μας θα μπορέσει η Τζία και η οικογένεια της να βγουν νικητές στον τιτάνιο αυτό αγώνα που δίνουν κάθε μέρα απέναντι στο μη αναστρέψιμο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζουν!

Σκεφτείτε μόνο για μια στιγμή ποσό δύσκολη είναι η καθημερινότητα της μικρής Τζίας και μπείτε στην θέση αυτών των γονιών. Κανένα παιδί δεν θα έπρεπε να είναι άρρωστο και σίγουρα κανένα δεν θα έπρεπε να έχει χρόνια και μη αναστρέψιμα προβλήματα υγείας. Γι’ αυτό και η παραμικρή δωρεά μας είναι πολύ σημαντική για αυτούς! Μην τους προσπεράσετε...Μόνο σε όλους εμάς ελπίζουν για να τα καταφέρουν!

Οποίος μπορεί και θέλει να βοηθήσει μπορεί να χρησιμοποιήσει τους παρακάτω λογαριασμούς :

ALPHA BANK

IBAN : GR9401407010701002002029468

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

Όταν κάνετε την κατάθεση θα γράψετε ως αιτιολογία τη λέξη ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ + ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΑΣ γιατί χρειάζονται τα στοιχεία των δωρητών για τις αποδείξεις που πρέπει να γραφτούν.

PayPal

https://www.paypal.com/paypalme/childshappiness

Για κατάθεση από εξωτερικό:

IBAN : GR9401407010701002002029468

BENEFICIAR : CHILD ́ S HAPPINESS

BIC : CRBAGRAA

BRAND’S NAME : 701

ADDRESS : Egnatias 2, 54626, Thessaloniki

REFERENCE : Donation by + your full name

Μετά την κατάθεση πρέπει να επικοινωνήσετε με την Παιδική Χαρά – Child’s Happiness είτε με μήνυμα στο Facebook είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο info@paidikihara.com για την απόδειξη της δωρεάς σας.