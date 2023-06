Οι πρώτοι των πρώτων

Με μεγάλη αγωνία οι υποψήφιοι και υποψήφιες των πανελλαδικών εξετάσεων περίμεναν εδώ και αρκετό καιρό τις βαθμολογίες τους, οι οποίες αναρτήθηκαν λίγο πριν τις 12:00 το μεσημέρι της Πέμπτης.

Αριστούχοι των πανελλαδικών εξετάσεων που άγγιξαν το απόλυτο 20, αναφέρουν για το πώς κατάφεραν να συγκεντρώσουν τόσο υψηλή βαθμολογία. Παραδέχονται πως στερήθηκαν κάποια χόμπι, όμως, ο στόχος μπροστά τους ήταν ξεκάθαρος και οι κόποι τους ανταμείφθηκαν!

Ζωή Λουκά - 19.826 μόρια

Η Ζωή Λουκά συγκέντρωσε 19.826 μόρια και δίκαια μπορεί να χαρακτηριστεί ως η πρώτη των πρώτων, με τις βαθμολογίες της να «ζαλίζουν». «19,7 Έκθεση, 20 Βιολογία, 19,6 Χημεία, 20 Φυσική. Ήταν κάτι απρόσμενο, είμαι περήφανη και δικαιωμένη» είπε μιλώντας στην ΕΡΤ, η Ζωή. Τόνισε ακόμη ότι το συστηματικό διάβασμα ήταν αυτό που τη βοήθησε για να πραγματοποιήσει το όνειρό της.

Δημήτρης Καραβασίλης - 19.710 μόρια

Ο Δημήτρης Καραβασίλης είναι μαθητής στα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη και συγκέντρωσε 19.710 μόρια. Ο αριστούχος έλαβε τιμητική μνεία στη Διεθνή Ολυμπιάδα Φιλοσοφίας, 2023 και έχει γίνει δεκτός στα Πανεπιστήμια της Μ. Βρετανίας: University of Birmingham, University of Nottingham, University of Manchester, University of Bristol.

Ο Δημήτρης Καραβασίλης μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, για την «υψηλή πτήση» στις Πανελλήνιες 2023, και περιγράφει την συνταγή της επιτυχίας: «Το πρωί πήγαινα στο σχολείο κανονικά, δεν είχα πολλές απουσίες, στη συνέχεια πήγαινε στα φροντιστήρια, γυρνούσα σπίτι προς το βράδυ και διάβαζα δυο ώρες όχι περισσότερο και τα σαββατοκύριακα μελετούσα 4-5 ώρες περίπου. Δύο τρεις φορές την εβδομάδα έβγαινα οπωσδήποτε, για να αλλάξω λίγο παραστάσεις».

Στην συνέχεια ο αριστούχος τόνισε χαρακτηριστικά για το μέλλον του: «Τώρα θα πάω στην Νομική και στην συνέχεια σκέφτομαι για κανά μεταπτυχιακό στο εξωτερικό, αλλά θέλω να μείνω εδώ. Για αρχή σκέφτομαι την δικηγορία, αλλά έχω και στο νου μου το ακαδημαϊκό κομμάτι. Οι γονείς μου ασχολούνται με αυτόν τον τομέα, η πατέρας μου είναι δικηγόρος και η μητέρα μου είναι συμβολαιογράφος».

Άντα Μυλωνά - 19.640 μόρια

Το χαμόγελο της επιτυχίας, είναι ζωγραφισμένο στο πρόσωπό της και η Άντα Μυλωνά, μαθήτρια του 2ου Γενικού Λυκείου Πύργου, που συγκέντρωσε στις πανελλαδικές εξετάσεις 19.640 μόρια!

Έγραψε 20 σε Μαθηματικά, Φυσική και Χημεία και 18,2 στην Έκθεση. «Ήταν μία δύσκολη χρονιά, διάβαζα πολλές ώρες, αλλά έβρισκα ελεύθερο χρόνο για ξεκούραση και χαλάρωση. Έπαιζα πιάνο, έβγαινα με φίλους και διάβαζα χωρίς υπερβολές. Βοήθησε ιδιαίτερα το γεγονός ότι δεν είχα κενά από προηγούμενες τάξεις και αγαπούσα πάντα τις θετικές επιστήμες, οπότε διάβαζα με ευχαρίστηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, που με στήριξε όλα αυτά τα χρόνια και όλους τους καθηγητές μου, τους καθηγητές του φροντιστηρίου και τους καθηγητές του 2ου ΓΕΛ Πύργου, που με βοήθησαν όχι μόνο στην επιτυχία μου στις Πανελλήνιες, αλλά και στη διάκρισή μου σε πανελλήνιους διαγωνισμούς Φυσικής και Χημείας και ιδιαίτερα στης Χημείας, όπου όντας στους 10 πρώτους μαθητές πανελλαδικά, συμμετείχα στην προετοιμασία για την Ολυμπιάδα Χημείας» δήλωσε η ίδια απόλυτα ικανοποιημένη από την επίδοσή της.

Ιωάννα Σπίγγου, 19.600 μόρια

Την υψηλότερη βαθμολογία στην Κέρκυρα πέτυχε η Ιωάννα Σπίγγου από το 1ο ΓΕΛ, σύμφωνα με το enimerosi.com. Χάρη στις εξαιρετικές επιδόσεις της κατάφερε να βρεθεί στα βαθμολογικά «ρετιρέ» και να ξεχωρίσει ως η πρώτη των πρώτων στην Κέρκυρα. 19,9 στη Φυσική, 20 στη Χημεία, 20 στη Βιολογία και 18,5 στην Έκθεση που μεταφράζονται σε 19.600 μόρια.

Η νεαρή αριστούχος βάζει πλέον πλώρη για την Ιατρική συνεχίζοντας την οικογενειακή παράδοση. Όλα αυτά ωστόσο δεν ήρθαν χωρίς κόπο. «Ήταν μια δύσκολη και κουραστική χρονιά. Το διάβασμα μπορεί να έφτανε και τις 12 ώρες την ημέρα. Τα εμπόδια ήταν πολλά στη διαδρομή, αλλά βοήθησε και η τύχη», είναι τα πρώτα λόγια που επισημαίνει στην «Ε».

Ελισσάβετ Χατζηπροδρόμου, 19.580 μόρια

Η Ελισσάβετ Χατζηπροδρόμου, απόφοιτη του 6ου Γενικού Λυκείου Καλαμαριάς, είναι μία από τους σχεδόν 89.000 υποψηφίους των φετινών Πανελλαδικών που χαρακτηρίστηκαν «τα παιδιά της καραντίνας», εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών που επέβαλαν η πανδημία και η τηλεκπαίδευση κατά τα χρόνια της λυκειακής τους εκπαίδευσης και προετοιμασίας τους για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια.

Με βαθμούς 19 στο μάθημα της Έκθεσης, 19,5 στο μάθημα των Αρχαίων και 19,8 στα μαθήματα Λατινικών και της Ιστορίας, έχει συγκεντρώσει από 19.420 έως 19.580 μόρια - ανάλογα με τους συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων κάθε σχολής του Πεδίου Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Για τον πλήρη υπολογισμό των μορίων που συγκέντρωσε θα πρέπει να περιμένει λίγες μέρες ακόμη, μέχρι την ανακοίνωση -την επόμενη εβδομάδα- και των βαθμολογιών των ειδικών μαθημάτων και συγκεκριμένα των Αγγλικών, που συνυπολογίζονται για την εισαγωγή στην Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το οποίο προσανατολίζεται να έχει ως πρώτη επιλογή στο μηχανογραφικό που θα συμπληρώσει, χωρίς να έχει αποκλείσει και το Τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ.

«Κατέληξα στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, γιατί έχει μεγάλο εύρος γνωστικών αντικειμένων που με ενδιαφέρουν και επιπρόσθετα την κατεύθυνση εξειδίκευσης στη Διπλωματία. Πέρα από αυτό, μου αρέσουν πολύ οι ξένες γλώσσες», ανέφερε η Ελισσάβετ Χατζηπροδρόμου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για την επιλογή της σχολής, σημειώνοντας ότι οι γονείς της -ιδιωτικοί υπάλληλοι- την υποστήριξαν στο να μπορέσει να βρει αυτό που ταιριάζει στα όνειρα και στις δεξιότητές της.

Σε ό,τι αφορά την προετοιμασία της, εξήγησε πως από τη Β' Λυκείου, παράλληλα με το σχολείο, ξεκίνησε φροντιστηριακά μαθήματα, συνεχίζοντας ταυτόχρονα τη γυμναστική και μαθήματα χορού, που λειτουργούσαν ως βαλβίδα εκτόνωσης του άγχους της περιόδου.

Σχετικά με την περίοδο της πανδημίας και το πώς επηρέασε την πορεία της και των συμμαθητών της, η 18χρονη απάντησε πως «τα όποια κενά μπορεί να δημιουργήθηκαν κατά το διάστημα που έλειψε η διά ζώσης εκπαίδευση και επικοινωνία καλύφθηκαν, αν και σε ψυχολογικό επίπεδο σίγουρα αυτό που ζήσαμε άφησε κάτι σε όλους μας».

Μελίνα Κουσιαρή, 19.560 μόρια

Κορυφή «έπιασε» η Μελίνα Κουσιαρή, από το 3ο ΕΠΑΛ Βόλου συγκεντρώνοντας 19.560 μόρια, όπως αναφέρει το infokids.gr. Η Μελίνα έχει στόχο στην Οδοντιατρική Αθηνών, καθώς πάντα την ενδιέφερε ο τομέας υγείας και η άμεση σχέση που έχει ο οδοντιατρική με τον ασθενή. Η ίδια ήταν σωστά προετοιμασμένη για τις εξετάσεις, είχε πρόγραμμα στο διαβάσμά της, στήριξη από την οικογένεια και ηρεμία. Δηλώνει πολύ χαρούμενη για το τελικό αποτέλεσμα που δικαιώνει τους κόπους της.

Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, 19.560 μόρια

Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης που φοιτά στα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, συγκέντρωσε 19.560 μόρια στις Πανελλήνιες 2023. Ειδικότερα έγραψε 17,9 στην Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, 20 στη Φυσική, 19,9 στη Χημεία και 20 στα Μαθηματικά, σύμφωνα με το cityportal.gr.

Ο αριστούχος μαθητής είχε κατακτήσει χρυσό μετάλλιο στη Βαλκανική Ολυμπιάδα Μαθηματικών Νέων 2020 και Χάλκινο μετάλλιο στη Βαλκανική Ολυμπιάδα Μαθηματικών Νέων 2019.

Αθανάσιος Στεργιανός, 19.480 μόρια

Ο μαθητής του 6ου ΓΕΛ Λαμίας, Αθανάσιος Στεργιανός πέτυχε υψηλές βαθμολογίες στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες), συγκεντρώνοντας 19.480 μόρια

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία: 19.1

Μαθηματικά: 19.7

Φυσική: 18.6

Χημεία: 20.0

Λευτέρης Χαντζής, 19.480 μόρια

Ο μαθητής του 1ου ΓΕΛ Λαμίας, Λευτέρης Χαντζής, πέτυχε υψηλές βαθμολογίες στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες), συγκεντρώνοντας 19.480 μόρια.

Οι βαθμολογίες που συγκέντρωσε:

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία: 17.6

Μαθηματικά: 19.8

Φυσική: 20.0

Χημεία: 20.0

Μελίνα Δημητροπούλου, 19.395 μόρια

«Είμαι πολύ χαρούμενη! Στόχος μου ήταν η ιατρική και τα κατάφερα!».