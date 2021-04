Υποχρεωτικά self tests σε λιανεμπόριο, σούπερ μάρκετ και εστίαση

Υποχρεωτικά θα είναι τα self tests σε μια σειρά επαγγελματικών χώρων του ιδιωτικού τομέα, τόνισε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης στην ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας στην Ελλάδα.

Ο κ. Χατζηδάκης, τόνισε πως τα self tests θα επεκταθούν στις εξής δραστηριότητες: λιανεμπόριο (συμπεριλαμβάνονται τα σούπερ μάρκετ),εστίαση, μεταφορές, υπηρεσίες καθαρισμού, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών. Τα τεστ θα είναι διαθέσιμα στα φαρμακεία από την ερχόμενη Δευτέρα και οι εργαζόμενοι θα μπορούν να τα προμηθεύονται με τον ΑΜΚΑ τους.

Για τις παραπάνω δραστηριότητες τα self tests είναι υποχρεωτικά για την προσέλευση των εργαζομένων στους χώρους αυτούς, μία φορά την εβδομάδα. Οι εργαζόμενοι θα εισέρχονται στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr και θα επιλέγουν τη δήλωση αποτελέσματος για τους εργαζόμενους. Θα μεταφέρονται στη σχετική πλατφόρμα, της ΕΡΓΑΝΗ, τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.

Με αρνητικό αποτέλεσμα ο εργαζόμενος πηγαίνει κανονικά στην εργασία του. Αν το τεστ είναι θετικό, ο εργαζόμενος θα πρέπει να κάνει επαναληπτικό έλεγχο εντός εικοσιτετράωρου, είτε σε δημόσια είτε σε ιδιωτική δομή, με επιβάρυνση του εργοδότη ή του ίδιου. Ο εργαζόμενος θα πρέπει να παραμείνει σε καραντίνα μέχρι να βγει το αποτέλεσμα. Αν αυτό παραμείνει θετικό εκδίδεται βεβαίωση για την καραντίνα του εργαζόμενου. Αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό εκδίδεται πάλι βεβαίωση για την προσέλευση στην εργασία.

Τσουχτερά πρόστιμα στους εργοδότες

Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν τους εργαζόμενους για την υποχρεωτικότητα των self tests. «Εάν ο εργοδότης δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του, του επιβάλλεται από το ΣΕΠΕ πρόστιμο 300 ευρώ. Αν σε έλεγχο του ΣΕΠΕ βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο που δεν έχει δηλώσει self test, του επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά εργαζόμενο. Αν βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο με θετικό self test, του επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ» είπε ο κ. Χατζηδάκης.

Self tests στο Δημόσιο

Ο υφυπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης ανακοίνωσε τη διενέργεια υποχρεωτικών self test και στους εργαζόμενους σε τομείς του δημοσίου τομέα. Υποχρεωτικά θα κάνουν τεστ οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ, στους ΟΤΑ (στα προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι και στον τομέα καθαριότητας) καθώς και οι δικαστικοί υπάλληλοι και οι δικαστικοί λειτουργοί. Από τη Δευτέρα αυτοί οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν Βεβαίωση του αποτελέσματος του τεστ από την πλατφόρμα self-testing.gov.gr.

Το δωρεάν self test που διανέμεται από τα φαρμακεία είναι ένα συμπληρωματικό εργαλείο προς όφελος της Δημόσιας Υγείας και στόχος είναι ο εντοπισμός των αδιάγνωστων φορέων του ιού SARS-CoV-2, ανέφερε κατά την ενημέρωση για την πανδημία ο επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκας Μαγιορκίνης .

Έκανε λόγο για μια μορφή προσυμπτωματικού ελέγχου με στόχο την έγκαιρη διάγνωση των ασυμπτωματικών κρουσμάτων και εξήγησε ότι γίνεται σε άτομα που δεν έχουν συμπτώματα. Μίλησε για συμπληρωματικό εργαλείο με αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας.