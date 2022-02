Το μήνυμα του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τις απώλειες δέκα Ελλήνων ομογενών στην Ουκρανία.

10 innocent civilians of Greek origin killed today by Russian air strikes close to Mariupol. Stop the bombing now!