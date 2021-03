Καταμετρήθηκαν 2.570 κρούσματα σε 24 ώρες

Σήμερα, Πέμπτη 11 Μαρτίου, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε 2.570 νέα κρούσματα Covid-19 στην Ελλάδα, αριθμός μικρότερος από τα 2.633 που καταγράφηκαν το προηγούμενο 24ωρο.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ενημέρωση του ΕΟΔΥ, 506 ασθενείς βρίσκονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ, ενώ έχουν καταγραφεί 51 νέοι θάνατοι το τελευταίο 24ωρο.

Υπενθυμίζεται πως τα περισσότερα σε αριθμό κρούσματα που έχει καταγράψει ο ΕΟΔΥ σε μία ημέρα ανακοινώθηκαν την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, όταν εντοπίστηκαν 3.316 περιπτώσεις σε ένα 24ωρο. Επίσης, ο μεγαλύτερος αριθμός θανάτων εξαιτίας του ιού σε ένα 24ωρο καταγράφηκε το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, όταν έχασαν τη ζωή τους 121 ασθενείς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ:

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 2.570, εκ των οποίων 7 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 214.661 (ημερήσια μεταβολή +1.2%), εκ των οποίων 51.6% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 65 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.843 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 51, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 6.937 θάνατοι. Το 95.8% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 506 (67.2% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 έτη. To 83.6% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 1.457 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 501 (ημερήσια μεταβολή +13.09%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 408 ασθενείς.

Ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης από τον νέο κορωνοϊό (COVID-19)

Δεδομένα έως 11 Μαρτίου 2021, ώρα 15:00

Ημερήσια εξέλιξη της πανδημίας: Η ημερήσια κατανομή των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων είναι η ακόλουθη (η γραμμή παριστάνει την συνολική, αθροιστική κατανομή των κρουσμάτων).

Hλικιακή κατανομή: Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 44 έτη (εύρος 0.2 έως 105 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 79 έτη (εύρος 0 έως 103 έτη).

Κατανομή ανακοινωθέντων εγχώριων κρουσμάτων: Από το σύνολο των 2.570 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 7 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 7 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Η κατανομή των 2.563 νέων εγχώριων κρουσμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα παρουσιάζεται στον κατωτέρω πίνακα.

Πίνακας 2: Ημερήσιος αριθμός και κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμού επιβεβαιωμένων εγχώριων κρουσμάτων COVID-19 ανά περιφερειακή ενότητα στις 11 Μαρτίου 2021.

Δείγματα που έχουν ελεγχθεί: Από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορωνοϊό (SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν, έχουν συνολικά ελεγχθεί 3.873.938 κλινικά δείγματα ενώ από Μονάδες Υγείας και Κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διενεργούν ελέγχους Rapid Ag έχουν ελεγχθεί 1.865.961 δείγματα. O μέσος όρος του επταημέρου είναι 44.942 δειγματοληπτικοί έλεγχοι.

Γεωγραφική διασπορά: Ο χάρτης αποτυπώνει τη γεωγραφική κατανομή των συνολικών κρουσμάτων COVID-19 (από την αρχή της επιδημίας) ανά Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, με βάση την δηλωθείσα διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του ασθενούς, ή τη διεύθυνση προσωρινής διαμονής για τους τουρίστες και άλλους προσωρινά διαμένοντες στην Ελλάδα. Συμπεριλαμβάνονται τόσο κρούσματα με ιστορικό ταξιδίου (“εισαγόμενα”) όσο και κρούσματα με πιθανή εγχώρια μετάδοση.

Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2

Ολοκληρώθηκε η γονιδιωματική ανάλυση σε 400 επιλεγμένα νέα δείγματα που αφορούν στην περίοδο 13 Φεβρουαρίου έως 8 Μαρτίου 2021. Τα δείγματα προέρχονται από τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κρήτης, Αττικής και τις Περιφερειακές Ενότητες Λευκάδας, Φθιώτιδας και Ρόδου.

Από τον έλεγχο των 400 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 371 δείγματα με στελέχη μεταλλάξεων ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern - VOC) και 2 δείγματα με το στέλεχος υπό διερεύνηση (Variant Under Investigation - VUI) B.1.1.318 . Από τα 371 δείγματα με στελέχη VOC, τα 368 βρέθηκαν με τη μετάλλαξη Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012) και 3 δείγματα με τη μετάλλαξη Lineage B.1.351/South Africa (Variant 501.V2) (Πίνακας 3).

Επιπλέον, ολοκληρώθηκε η γονιδιωματική ανάλυση σε 139 επιλεγμένα νέα δείγματα που αφορούν στην περίοδο 21 Δεκεμβρίου έως 18 Ιανουαρίου 2021. Τα δείγματα προέρχονται από την Περιφέρεια Αττικής. Από τον έλεγχο των 139 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 16 στελέχη με μεταλλάξεις ειδικού ενδιαφέροντος (variants of concern). Από τα 16 στελέχη, τα 12 βρέθηκαν με τη μετάλλαξη Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012) και 4 δείγματα ήταν θετικά για Variant with deletion in S Gene.

Συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί 2.047 θετικά για την παρουσία μετάλλαξης Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012) (Πίνακας 4) και 51 θετικά για την παρουσία μετάλλαξης B.1.351/South Africa (Variant 501.V2) από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS- CoV-2 έως σήμερα. Τα 51 θετικά στελέχη για την παρουσία μετάλλαξης Lineage B.1.351/South Africa (Variant 501.V2) είναι όλα εγχώρια, εκ των οποίων 43 προέρχονται από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, 2 από την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, 5 από την Περιφέρεια Αττικής και ένα από την Περιφέρεια Κρήτης.

Πίνακας 3: Απόλυτη και σχετική συχνότητα θετικών δειγμάτων για μετάλλαξη του SARS-CoV-2 ανά τύπο στελέχους από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα.

Πίνακας 4: Απόλυτη συχνότητα θετικών δειγμάτων για τη μετάλλαξη Β.1.1.7/UKlineage(VariantVOC_202012) του SARS-CoV-2 ανά είδος κρούσματος (εγχώριο-εισαγόμενο) από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα.

(1): Περιλαμβάνονται και κρούσματα που ανήκουν σε γνωστές συρροές

(2): Περιφερειακές Ενότητες όπου ανιχνεύθηκαν θετικά κρούσματα με ιστορικό ταξιδιού από χώρα του εξωτερικού

Τα δείγματα για γονιδιωματική ανάλυση έχουν επιλεγεί με συγκεκριμένα εργαστηριακά κριτήρια και δεν προσφέρονται στην παρούσα φάση για εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη διασπορά των στελεχών στον πληθυσμό.

*Περιλαμβάνονται και τα 16 στελέχη που απομονώθηκαν από την περίοδο 21 Δεκεμβρίου 2020 έως και 18 Ιανουαρίου 2021

Παράρτημα 1: Επιδημικές καμπύλες κρουσμάτων COVID-19 με βάση την δηλωθείσα διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του κρούσματος ή τη διεύθυνση προσωρινής διαμονής για τους τουρίστες και άλλους προσωρινά διαμένοντες στην Ελλάδα. Συμπεριλαμβάνονται τόσο κρούσματα με ιστορικό ταξιδίου όσο και κρούσματα με πιθανή εγχώρια μετάδοση.