Κατολίσθηση στο «Ναυάγιο» της Ζακύνθου μετά το σεισμό

Κατολίσθηση έγινε στην είσοδο του κόλπου, στο «Ναυάγιο» της Ζακύνθου από τον σεισμό που σημειώθηκε στις 10:36 το πρωί της Πέμπτης, στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, από την κατολίσθηση δεν έχει σημειωθεί τραυματισμός ή υλικές ζημιές σε σκάφη, ωστόσο από το Λιμεναρχείο Ζακύνθου έχει απαγορεύσει την αποβίβαση των επισκεπτών στην παραλία.

Να σημειωθεί ότι μόλις πριν από 4 μέρες για τέτοιου είδους φαινόμενα είχε προειδοποιήσει ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

Η ανάρτηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου

«Τουρισμός χωρίς προστασία δεν είναι τουρισμός!

Ζάκυνθος, στο περίφημο Ναυάγιο, βρέθηκα για επιστημονικούς λόγους.

Εκατοντάδες τουρίστες μεταφέρονται μαζικά και συνωστίζονται ακριβώς κάτω από τα επικρεμάμενα κατακόρυφα πρανή.

Με ένα σεισμό θα καταρρεύσουν. Αλλά και χωρίς σεισμό, όπως έγινε προ 4-ετίας περίπου, όταν τμήμα του πρανούς – μικρό ευτυχώς – κατέρρευσε, προκάλεσε τοπικό τσουνάμι και οι επισκέπτες έτρεχαν πανικόβλητοι να σωθούν. Την επόμενη φορά δεν θα είναι ευτυχώς αλλά δυστυχώς.

Δεν κατέβηκα, δεν ήθελα να συμμετάσχω σε μια τέτοια “εμπειρία”.»

Υπενθυμίζεται πως η ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε σε θαλάσσιο χώρο ανάμεσα σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά, στις 10:36 το πρωί της Πέμπτης. Ο σεισμός έγινε σε απόσταση 332 χιλιομέτρων δυτικά των Αθηνών. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 57 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης του Ληξουρίου.

Σημειώνεται ότι μετά τον σεισμό των 5,4 Ρίχτερ και μέχρι τις 11:16 το πρωί της Πέμπτης σημειώθηκαν άλλοι 7 σεισμοί στην ευρύτερη περιοχή με μεγαλύτερο μέγεθος αυτό των 3,7 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ.

