Ξεκινάει στις 12 Απριλίου η μεγάλη αεροπορική άσκηση ΗΝΙΟΧΟΣ 21

Στο πλαίσιο του ευρύτερου πλέγματος διεθνών δραστηριοτήτων που έχει οργανώσει και συντονίζει το ΓΕΕΘΑ, από τη Δευτέρα 12 έως και την Πέμπτη 22 Απριλίου 2021, θα διεξαχθεί η Πολυεθνική Διακλαδική Άσκηση Μεσαίας Κλίμακας ΗΝΙΟΧΟΣ 21.

Εκτός από τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, στην εν λόγω Άσκηση συμμετέχουν με προσωπικό και μέσα οι η Γαλλία (RAFALE, M – 2000 D), τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (F – 16), οι ΗΠΑ (F – 16, MQ – 9, KC – 135), η Ισπανία (F/A – 18 HORNET), το Ισραήλ (F – 15, F – 16), ο Καναδάς (Air Weapon Managers – GCI) και η Κύπρος (AW 139), καθώς και με παρατηρητές η Αυστρία, η Αίγυπτος, η Ιορδανία, η Ρουμανία και η Σλοβενία.

Αντικειμενικός σκοπός της Άσκησης είναι η επαύξηση της επιχειρησιακής και μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων, μέσω της ρεαλιστικής επιχειρησιακής εκπαίδευσης σε συνθήκες που προσομοιάζουν σε περιβάλλον πολλαπλής απειλής.

Η άσκηση την οποία σχεδίασε το ΓΕΑ και διεξάγει το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ), θα λάβει χώρα σε όλο το εύρος του FIR Αθηνών και θα συνδυαστεί με την άσκηση ΛΑΙΛΑΨ 21 του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ θα συμμετέχουν και μονάδες της Διακλαδικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων του ΓΕΕΘΑ και του Στρατού Ξηράς, με εκτέλεση σύνθετων σεναρίων Διακλαδικών Επιχειρήσεων ως ακολούθως:

Επιθετικές Επιχειρήσεις Αντεπίθεσης - Offencive Counter Air Operations (OCA).

Αμυντικές Επιχειρήσεις - Air Defence Operations (ADO).

Επιχειρήσεις Αντεπίθεσης Επιφανείας με συνδρομή Αεροπορικής Δύναμης σε Χερσαίες και Θαλάσσιες Επιχειρήσεις - Counter Surface Force Operations (CSFO) including Air Power Contribution to Land Ops (APCLO) and Air Power Contribution to Maritime Ops (APCMO).

Αποστολές Αναγνώρισης (RECCE).

Αποστολές Έρευνας και Διάσωσης Μάχης - Combat Search And Rescue.

Αποστολές κατά Χρονικά Ευαίσθητων Στόχων - Time Sensitive Target.

Επιχειρήσεις Άμεσης Καταστολής Στόχων - Dynamic Targeting.

Επιχειρήσεις Επιθετικής Σάρωσης - High Value Airborne Asset.

Επιχειρήσεις Υποστήριξης - Slow Mover.

Η προστιθέμενη αξία της άσκησης ΗΝΙΟΧΟΣ και η εκτίμηση που απολαμβάνει μεταξύ συμμάχων, εταίρων και φίλων χωρών την καθιστά πόλο έλξης και πεδίο ανταλλαγής πολύτιμων εμπειριών. Η δε σχεδίαση και διεξαγωγή της για το 2021 συνιστά αντικείμενο εργώδους προσπάθειας του ΓΕΕΘΑ και των 3 Κλάδων των ΕΔ, συνυπολογιζομένων των περιορισμών που προκύπτουν λόγω της πανδημίας COVID – 19 για την προστασία των συμμετεχόντων, παράλληλα με την απαίτηση επίτευξης μέγιστου εκπαιδευτικού αποτελέσματος.