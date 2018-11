Ξεκίνησε το ευρωπαϊκό πιλοτικό πρόγραμμα του Δ. Αθηναίων, Curing the Limbo

Το συνΑθηνά του δήμου Αθηναίων έφερε αυτό το Σάββατο το Curing the Limbo στον Κολωνό και καλεί ενεργούς πολίτες, ομάδες, κατοίκους και ενδιαφερομένους, να γνωριστούν, να συζητήσουν και να δημιουργήσουν.



Επόμενες στάσεις, 8 Δεκεμβρίου στη Βικτώρια και 15 Δεκεμβρίου στον Βοτανικό.



Η ομάδα του προγράμματος βρίσκεται καθημερινά στις γειτονιές της Αθήνας χαρτογραφώντας και συλλέγοντας μνήμες και πληροφορίες από τους κατοίκους και τους φορείς της πόλης. Στόχος η ανάδειξη των αναγκών της γειτονιάς ώστε να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν κοινωφελείς δράσεις με την ενεργό συμμετοχή κατοίκων και προσφύγων. Αυτή ακριβώς η συμμετοχή του προσφυγικού πληθυσμού σε πρωτοβουλίες και δράσεις στην πόλη, βρίσκεται στο επίκεντρο του προγράμματος.



Το πιλοτικό πρόγραμμα ένταξης Curing the Limbo, στοχεύει στη δημιουργία ενός δυναμικού μοντέλου, όπου η πόλη και οι πρόσφυγες βγαίνουν από το στάδιο της αδράνειας, δραστηριοποιούνται, συνεργάζονται και συνυπάρχουν. Με το πρόγραμμα οι πρόσφυγες παρακολουθούν μαθήματα ελληνικών, αγγλικών και νέων τεχνολογιών, συμμετέχουν σε εξατομικευμένες συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής, αποκτούν τη δυνατότητα πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή κατοικία, διασυνδέονται μέσω του συνΑθηνά με ομάδες κατοίκων και συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις στις γειτονιές της Αθήνας.



Το πρόγραμμα Curing the Limbo του δήμου Αθηναίων υλοποιείται με τη στρατηγική συνεργασία του Πανεπιστημίου Αθηνών, των διεθνών Μη Κυβερνητικών Οργανισμών International Rescue Committee και Catholic Relief Services και της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω της Πρωτοβουλίας Αστικές Καινοτόμες Δράσεις (UIA).