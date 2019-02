Μαθητές του Ελληνικού Κλασικού Σχολείου του Μπρούκλιν επισκέπτονται την Ελλάδα για εκπαιδευτική έρευνα

Τα σχολεία τσάρτερ είναι ιδιωτικά σχολεία, στα οποία ωστόσο οι μαθητές φοιτούν δωρεάν καθώς το σύνολο της εκπαιδευτικής δαπάνης ανά μαθητή καταβάλλεται από την Πολιτεία, υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τους όρους της δημόσιας εκπαίδευσης και περνάει τις τακτικές αξιολογήσεις. Υπάρχουν τουλάχιστον 10 ελληνικά σχολεία τσάρτερ σ' όλη την Αμερική και το Hellenic Classical Charter School του Μπρούκλιν (οκτατάξιο) είναι ένα από τα καλύτερα της Νέας Υόρκης και λειτουργεί από το 2005, διδάσκοντας παράλληλα με το εγκεκριμένο από την πολιτεία αμερικανικό πρόγραμμα ελληνική γλώσσα, ιστορία και πολιτισμό. Έχει βραβευθεί τρεις φορές στο διαγωνισμό Εθνικής Ημέρας Ιστορίας του 2019.





Πηγή: ΑΠΕ



Πενταμελής ομάδα μαθητών του Ελληνικού Κλασικού Σχολείου του Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης (Hellenic Classical Charter School) αναχωρεί για την Ελλάδα, στο πλαίσιο της έρευνάς της για τις ανάγκες ενός διαγωνισμού στον οποίο λαμβάνει μέρος μεταξύ σχολείων όλης της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, με την ευκαιρία της Εθνικής Ημέρας Ιστορίας του 2019.Το θέμα του φετινού διαγωνισμού είναι «Τραγωδία και Θρίαμβος» και οι μαθητές, όπως αναφέρει ανακοίνωση του σχολείου, έχουν ήδη αρχίσει εντατικά την έρευνά τους για την παρουσίασή τους η οποία θα είναι ένα αφιέρωμα στη μετανάστευση των Ελλήνων στις ΗΠΑ από τις αρχές του 20ού αιώνα έως σήμερα.Η παρουσίαση θα εστιαστεί στο πρόσωπο του Λούη Τίκα και στη Σφαγή του Λάντλοου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του σχολείου, το ερευνητικό έργο θα αναφέρεται στις ηρωικές προσπάθειες του Λούη Τίκα, μετανάστη από την Κρήτη, ο οποίος παρότρυνε τους μετανάστες ανθρακωρύχους όλων των εθνοτήτων, να ενωθούν και να απεργήσουν εναντίον της εταιρείας καυσίμων και σιδήρου Colorado Fuel and Iron. Η εταιρεία, που ανήκε στην πανίσχυρη οικογένεια Rockefeller, εκμεταλλευόταν τους ανθρακωρύχους εξαναγκάζοντας τους να εργάζονται βάρδιες των 16 ωρών, σε επικίνδυνα και θανάσιμα ανθρακωρυχεία έναντι εξευτελιστικά χαμηλής αμοιβής.Μετά το θάνατο εκατοντάδων ανθρακωρύχων στην εργασία, ο Λούης Τίκας κάλεσε τους συμπατριώτες του να ενταχθούν στην Ένωση Ανθρακωρύχων Αμερικής (United Mine Workers of America), και να πρωτοστατήσουν στην οργανωμένη απεργία που έμεινε στην ιστορία ως η Μεγάλη Απεργία του 1913 (Great Strike of 1913). Η απεργία κατέληξε σε βιαιοπραγίες, όταν οι εταιρείες εξόρυξης άνθρακα έστειλαν ιδιωτική φρουρά εναντίον των απεργών.Τη Δευτέρα του Ελληνικού Πάσχα του 1914, η φρουρά άρχισε να πυροβολεί και έβαλε φωτιά στις σκηνές του καταυλισμού των απεργών σκοτώνοντας άντρες, γυναίκες και παιδιά. Επιτέθηκαν στον Λούη Τίκα χτυπώντας τον στο κεφάλι με ένα τουφέκι και τον πυροβόλησαν τρεις φορές πισώπλατα. Οι ανθρακωρύχοι ξεσηκώθηκαν κι άρχισαν ανταρτοπόλεμο. Η δεκαήμερη εξέγερση, ο λεγόμενος «Πόλεμος του Άνθρακα στο Κολοράντο» (Colorado Coalfield War), ήταν η εργατική κινητοποίηση με τα περισσότερα θύματα στην αμερικανική ιστορία. Επακόλουθό της ήταν να ψηφιστεί ο νόμος Wagner, που έθεσε τις βάσεις του νομοθετικού πλαισίου του σύγχρονου συνδικαλισμού στις ΗΠΑ.Κατά την εβδομαδιαία διαμονή και έρευνα τους στην Ελλάδα, οι μαθητές θα επισκεφτούν τη Λούτρα Ρεθύμνου Κρήτης, ιδιαίτερη πατρίδα του Λούη Τίκα. Θα επισκεφτούν, επίσης, την ιστορική μονή του Αρκαδίου της Κρήτης που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην κρητική εξέγερση ενάντια στην οθωμανική κυριαρχία το 1866. Η θυσία των Κρητών στο Αρκάδι αποτέλεσε θρίαμβο της Κρητικής Επανάστασης.