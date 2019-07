Μαγνησία: Άφησαν σκυλί κλειδωμένο σε αυτοκίνητο και πέθανε από τη ζέστη

Βασανιστικό θάνατο βρήκε ένα σκυλί, το οποίο είχε κλειδώσει ο ιδιοκτήτης του στο αυτοκίνητό του σε παράδρομο της ΠΑΘΕ Αλμυρού, κάτω από θερμοκρασίες... ερήμου και όταν Αστυνομία και Πυροσβεστική άνοιξαν το αυτοκίνητο, το μετέφεραν χωρίς τις αισθήσεις του σε κτηνίατρο, που απλά διαπίστωσε ότι το ζώο ήταν νεκρό.



Σύμφωνα με πληροφορίες ο 47χρονος ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου, αναζητείται από τις Αρχές για παράβαση των ειδικών ποινικών νόμων, στους οποίους περιλαμβάνεται και η νομοθεσία περί ζώων.



Η Αστυνομία ενημερώθηκε στις 12.15 το μεσημέρι της Πέμπτης, για ένα αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο σε παράδρομο της εθνικής οδού, στο ύψος του Σταθμού Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών Αλμυρού, μέσα στο οποίο βρισκόταν ένα σκυλί, τη στιγμή που οι θερμοκρασίες ήταν πολύ υψηλές.



Οι αστυνομικοί πήγαν επί τόπου, εντόπισαν το αυτοκίνητο και διαπίστωσαν ότι το σκυλί βρισκόταν μέσα και ήταν κλειδωμένο.



Αμέσως ζήτησαν τη συνδρομή πυροσβεστών του κλιμακίου Δρυμώνα, που πήγαν στο σημείο, άνοιξαν το αυτοκίνητο και διαπίστωσαν ότι το άτυχο ζώο δεν είχε τις αισθήσεις του.

Αμέσως το μετέφεραν σε κτηνίατρο, που απλά διαπίστωσε τον θάνατό του, ενώ η Αστυνομία αναζητά τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου.



Μπορεί να πεθάνει σε 6 λεπτά



Διεθνείς οργανώσεις υπογραμμίζουν ότι ο σκύλος μπορεί να πεθάνει σε μόλις έξι λεπτά αν αφεθεί μέσα σε ένα αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια μιας θερμής μέρας. Και ο θάνατος είναι μαρτυρικός.



Αν η εσωτερική θερμοκρασία ενός σκύλου υπερβεί τους 41° C, υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει καρδιακό επεισόδιο, από το οποίο μόνο το 50% των σκύλων επιβιώνει. Ορισμένες φυλές είναι πιο ευαίσθητες από άλλες: μεγάλα σκυλιά, σκυλιά με κοντές μουσούδες όπως μπουλντόγκ και μπόξερ, καθώς και σκυλιά με υπέρβαρα ή μακρόστενα σκυλιά βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο, αλλά κάθε σκύλος υποφέρει και κινδυνεύει από τη ζέστη.



Δεν χρειάζεται να έχει ακραία ζέστη έξω για να συμβεί αυτό. Για παράδειγμα όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι 22° C, το εσωτερικό ενός αυτοκινήτου μπορεί εύκολα να φτάσει τους 47° C μέσα σε μία ώρα έκθεσης στον ήλιο.



Όταν ένα σκυλί αρχίζει να υπερθερμαίνεται, ο καρδιακός του ρυθμός θα αυξηθεί και τα τριχοειδή αγγεία στο δέρμα θα διασταλούν. Επίσης, προσπαθεί να αποβάλλει τη θερμότητα μέσα από τις μεμβράνες βλέννας στο στόμα και τη μύτη και μπορεί να γλείφει το σώμα του για να το δροσίσει. Σε αντίθεση με τους ανθρώπους, τα σκυλιά δεν μπορούν να ιδρώσουν. Και καθώς η θερμότητα αυξάνεται, οι σωματικές λειτουργίες αρχίζουν να καταρρέουν.



Το σκυλί εισέρχεται σε μια φάση σοκ όπου η καρδιά αρχίζει να υπολειτουργεί, η αρτηριακή πίεση της πέφτει και τέλος μειώνονται οι συγκεντρώσεις αίματος στα όργανα και το σώμα. Όταν η εσωτερική θερμοκρασία του σκύλου φτάσει τους 44° C, θα αντιμετωπίσει νεφρική ανεπάρκεια, θα έχει έλλειψη οξυγόνου στον εγκέφαλο και κινδυνεύει από εσωτερική αιμορραγία.

Πηγή: magnesianews.gr