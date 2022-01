Με self test και αυξημένα μέτρα επέστρεψαν οι μαθητές στα σχολεία

Βίντεο-Φωτογραφίες: Νίκος Χριστοφάκης

Με self test, μάσκες και αυξημένα μέτρα προστασίας επέστρεψαν σήμερα οι μαθητές στις σχολικές αίθουσες.

Οι μαθητές, εμβολιασμένοι και μη εμβολιασμένοι, πρέπει να υποβληθούν σε τρία self tests αυτή την εβδομάδα -Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή-, και από δύο τεστ -Τρίτη και Παρασκευή- από την επόμενη εβδομάδα και μετά. Όμως, σε περίπτωση που εντοπιστεί θετικό περιστατικό στην τάξη, οι υπόλοιποι μαθητές θα υποβάλλονται σε τρία self tests οι εμβολιασμένοι, και τρία self tests συν δύο rapid tests όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί, τα οποία θα παρέχονται δωρεάν από την Πολιτεία και θα διενεργούνται όχι στα φαρμακεία, αλλά στα συνεργεία του ΕΟΔΥ και στις δημόσιες δομές.



Με self test θα προσέρχονται και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί, ενώ όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί θα υποβάλλονται, όπως και πριν, σε επιπλέον δύο rapid tests με δική τους επιβάρυνση.