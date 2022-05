Μεθυσμένος Βρετανός γρονθοκόπησε συνεπιβάτες και τον πιλότο, πτήσης που προσγειώθηκε στα Χανιά

Ένας οξύθυμος και -πιθανότατα- μεθυσμένος Βρετανός που επέβαινε στην πτήση της Wizz Air από το Λονδίνο προς τα Χανιά, γρονθοκόπησε άλλους συνεπιβάτες του, αλλά και τον πιλότο, σύμφωνα με όσα κατήγγειλαν οι υπόλοιποι επιβάτες.

Ο 30χρονος Βρετανός επιβάτης και ένας συνομήλικος φίλος του που συνταξίδευαν, είχαν πολύ κακή συμπεριφορά καθ' όλη τη διάρκεια της πτήσης που αναχώρησε στις 6 το απόγευμα από το Γκάτγουικ του Λονδίνου με προορισμό τα Χανιά. Μαζί τους ήταν και ένας ακόμη άνδρας που κουβαλούσε μαζί του ένα μπουκάλι βότκα.

@wizzair guessing this is the reason our flight was delayed (5 minutes prior to boarding) for 12 hours… we were then LOCKED in the airport by security with no explanations? Again now been delayed getting on for nearly 24 hours. #wizzair pic.twitter.com/WTIslAlsN1