Μαίνεται η πυρκαγιά στην Κορινθία

Μαίνεται ανεξέλεγκτη για δεύτερη ημέρα η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης στην Κορινθία και συγκεκριμένα στις Κεχριές. Αν και από την πρώτη στιγμή στην περιοχή βρέθηκαν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης, οι δυνατοί άνεμοι σε συνδυασμό με το γεγονός ότι υπάρχει πυκνή βλάστηση εμπόδισαν την κατάσβεση. Κατά τη διάρκεια της περασμένης νύχτας, η προσπάθεια ελέγχου του μετώπου συνεχίστηκε ενώ πρωινές ώρες της Πέμπτης φάνηκε ότι τα πράγματα ήταν καλύτερα. Αργότερα όμως υπήρξαν πολλές αναζοπυρώσεις με αποτέλεσμα να σημάνει εκ νέου συναγερμός.

Δείτε ζωντανή εικόνα από την περιοχή:

Λίγο μετά τις 18.00 το απόγευμα της Πέμπτης, έγινε γνωστό πως υπάρχουν πολλές διάσπαρτες εστίες την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη γιγάντια επιχείρηση της Πυροσβεστικής, για τον περιορισμό της φωτιάς σε όλα τα μέτωπα.

Από εχθές ήδη εκκενώθηκαν συνολικά 6 οικισμοί (Siemens, Άγιος Κωνσταντίνος, Γαλατάκι, Αθίκια, Αλαμάνο και Άγιος Ιωάννης) ενώ σήμερα μέχρι και τις 19.00 είχαν εκκενωθεί άλλοι 3, το Ρυτό και εκ νέου ο Άγιος Ιωάννης και το Αλαμάνο.

Παράλληλα δόθηκε εντολή από τον δήμαρχο Κορινθίων για εκκένωση του οικισμού Ντράσσα και της κατασκήνωσης «The Ranch» στο Σοφικό Κορινθίας.

Όλα τα παιδιά μεταφέρθηκαν στις εγκαταστάσεις του Αριστοτελείου Εκπαιδευτηρίου Κορίνθου με τα λεωφορεία ΚΤΕΛ.

Μάλιστα η κατασκήνωση εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Μετά τις τελευταίες εξελίξεις της πυρκαγιάς στην Κορινθία, η κατασκήνωση αποφάσισε για προληπτικούς λόγους την εκκένωση με την ασφαλή μεταφορά των παιδιών στο Αριστοτέλειο Κορινθιακό Εκπαιδευτήριο. Όποιος επιθυμεί μπορεί να παραλάβει το παιδί του από το σχολείο σε μία ώρα από τώρα, καθώς η εκκένωση βρίσκεται σε εξέλιξη».

Πληροφορίες από τοπικά Μέσα Ενημέρωσης ανέφεραν πως ένας πυροσβέστης που επιχειρούσε μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο κεφάλι με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Κορίνθου.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος με έγγραφό του στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζήτησε να κηρυχθεί ο Δήμος Κορίνθου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η ανακοίνωση του δημάρχου:

«Θέλω να ενημερώσω τους δημότες του δήμου Κορινθίων πως η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει από χθες στο δήμο μας είναι σε πολλά σημεία ανεξέλεγκτη και γι αυτό αποφασίστηκε να εκκενωθούν το μεσημέρι ο οικισμός Ντράσα και η κατασκήνωση Ranch ΣΚΟΥΡΑΣ.

Ζήτησα επίσημα από την Κυβέρνηση και την Περιφέρεια να κηρυχθεί ο δήμος Κορινθίων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αφού πλέον πληρούνται όλα τα κριτήρια. Παρακαλώ τους πολίτες να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί τις επόμενες ώρες, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου υπάρχει εξέλιξη της πυρκαγιάς».

Επίσης, όπως ανέφερε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, «παρ' ότι επιχειρεί στην περιοχή σχεδόν το σύνολο των εναέριων πυροσβεστικών μέσων, η κατάσταση δεν ελέγχεται».

Με εντολή του Νίκου Χαρδαλιά ενεργοποιείται η Υπηρεσία Copernicus

Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, έδωσε εντολή στη διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας Copernicus/Emergency Management Service - Mapping της Ευρωπαϊκής Ενωσης, με σκοπό την παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για την περιοχή Κεχριές Κορίνθου, που επλήγη από δασική πυρκαγιά, προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου.

🔥A large #wildfire broke out in #Greece 🇬🇷close to Kechries and #Corinth. Villages and settlements had to be evacuated as a precaution.



These #Sentinel2 🛰️🇪🇺images from 22 July 2020 show the extent of the fire and a large plume of smoke. #Πυρκαγιά #Κεχριές pic.twitter.com/SAdFPGt7Ol