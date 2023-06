Ναυάγιο στην Πύλο: Πλάνα του BBC από το σημείο των ερευνών για τον εντοπισμό αγνοουμένων

Η ανθρώπινη τραγωδία στα ανοιχτά της Πύλου έχει συγκλονίσει την παγκόσμια κοινή γνώμη με τα ξένα μέσα ενημέρωσης να ασχολούνται εκτενώς με τις εξελίξεις. Μάλιστα, το BBC δημοσίευσε για πρώτη φορά πλάνα από το σημείο όπου πραγματοποιούνται έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων.

Στα βίντεο και τις φωτογραφίες που αναρτήθηκαν, φαίνεται η φρεγάτα «Κανάρης» του Πολεμικού Ναυτικού, αλλά και ένα Super Puma που πετάει πάνω από το σημείο αναζητώντας επιζώντες.

Η μεγάλη επιχείρηση ξεκίνησε από την ώρα που έγινε γνωστό πως το αλιευτικό σκάφος που μετέφερε εκατοντάδες μετανάστες βυθίστηκε στα ανοιχτά της Πύλου ενώ τα πλάνα τραβήχτηκαν από έναν επιβάτη στο κρουαζιερόπλοιο «Celebrity Beyond», την Τετάρτη (14/6).

The BBC got hold of footage from Wednesday’s rescue efforts off #Pylos in #Greece at the site of the migrant shipwreck. This was filmed by someone on board Celebrity Beyond cruise ship which happened to be passing by from the scene. pic.twitter.com/40DH2Gpe2s