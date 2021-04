«Ναι» των ειδικών για άνοιγμα σχολείων σε όλη τη χώρα

To άνοιγμα των Λυκείων, και για τις τρεις τάξεις, αποφάσισε η Επιτροπή των Λοιμωξιολόγων για όλες τις περιφέρειες της χώρας από τη Δευτέρα 12 Απριλίου. Στην συνεδρίαση συμμετέχει και η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, η οποία χρησιμοποίησε ως σοβαρό επιχείρημα την υποχρεωτική χρήση των self tests από μαθητές και εκπαιδευτικούς. Άλλωστε, σήμερα το απόγευμα (7 Απριλίου) αναμένεται να ανοίξει και η πλατφόρμα καταχώρησης και ενημέρωσης για τη χορήγηση των self tests ανίχνευσης αντιγόνου Covid-19, ενώ ξεκινάει η διάθεσή τους αποκλειστικά για μαθητές Λυκείου 16-18 ετών και εκπαιδευτικούς της μέσης εκπαίδευσης από την Πέμπτη στα μεγάλα αστικά κέντρα και από την Παρασκευή στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Η επιτροπή παρά τις διαφωνίες που εξέφρασε για το άνοιγμα των λυκείων σε όλη τη χώρα, τελικά υποχώρησε στο αίτημα της κυβέρνησης και αποφάσισε την δια ζώσης λειτουργία στις τρεις τάξεις του Λυκείου.

Αρχικά, οι ειδικοί είχαν εκφράσει τις διαφωνίες τους για τρία βασικά ζητήματα:

- Αν θα πρέπει να ανοίξουν όλες οι τάξεις των Λυκείων

- αν θα πρέπει να ανοίξει μόνο η Γ΄ Λυκείου

- ή αν θα πρέπει να παραμείνουν κλειστά τα Λύκεια στις περιοχές πολύ αυξημένου κινδύνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανακοινώσεις θα γίνουν επισήμως από τη Νίκη Κεραμέως σήμερα στις 18:00.