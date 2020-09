Νέα στοιχεία στο φως για όσα προηγήθηκαν της εν ψυχρώ δολοφονίας του Μιχάλη Ζαφειρόπουλου

Άγνωστα μέχρι στιγμής στοιχεία για όσα προηγήθηκαν της εν ψυχρώ δολοφονίας του Μιχάλη Ζαφειρόπουλου έφερε στο φως η διαδικασία ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου της Αθήνας. Η οικογένεια του αδικοχαμένου ποινικολόγου μίλησε για μια σχεδιασμένη δολοφονία, επειδή ο Μιχάλης Ζαφειρόπουλου δεν είχε ενδώσει στις απαιτήσεις των εκτελεστών.

Οι τρεις κατηγορούμενοι, που φέρονται μέλη της αποκαλούμενης «μαφίας των φυλακών», επιμένουν στην εκδοχή του ατυχήματος, ενώ δεν εμφανίστηκαν στο δικαστήριο καθώς εκπροσωπήθηκαν από τους συνηγόρους τους.

«Ο κατηγορούμενος πήγε αποφασισμένος να τον βγάλει από τη μέση. Δεν υπήρχε άλλη πρόθεση, πλην της εκτέλεσης» ανέφερε ο Γρηγόρης Ζαφειρόπουλος, αδελφός του θύματος. Μάλιστα, στην κατάθεσή του εξήγησε πως ο αδελφός του είχε συμβουλεύσει τον επιχειρηματία Αριστείδη Φλώρο, τον οποίο εκπροσωπούσε, να μην υποκύψει σε εκβιασμό που δεχόταν για να δώσει 5 εκατ. ευρώ σε Αλβανούς κρατούμενους που τον είχαν εμπλέξει με καταθέσεις τους ως ηθικό αυτουργό στην απόπειρα δολοφονίας του δικηγόρου Γ. Αντωνόπουλου. Ο μάρτυρας εκτίμησε πως ο Μιχάλης Ζαφειρόπουλος ήταν εμπόδιο στα σχέδια των εκβιαστών. «Το μήνυμα ήταν ένα και ξεκάθαρο προς τον Φλώρο: Δες τι έπαθε ο δικηγόρος σου και δώσε τα λεφτά. Εγώ αυτό πιστεύω» κατέθεσε χαρακτηριστικά.

Όταν στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε ο γιός του θύματος, Επαμεινώνδας Ζαφειρόπουλος, παρουσίασε για πρώτη φορά διαδικτυακή συνομιλία μεταξύ του πατέρα του και ενός άνδρα με το ψευδώνυμο «vas», ο οποίος, όπως είπε, θεωρεί ότι είναι ο Αριστείδης Φλώρος. Σύμφωνα με τον μάρτυρα, από τη συνομιλία προκύπτει απόπειρα εκβίασης του επιχειρηματία από γνωστό δικηγόρο των Αθηνών, ο οποίος εκπροσωπούσε τον δικηγόρο Γιώργο Αντωνόπουλο στην υπόθεση της απόπειρας δολοφονίας σε βάρος του.

Η επίμαχη συνομιλία που παρουσίασε ο γιος του Μιχ. Ζαφειρόπουλου έλαβε χώρα στις 20/7 και 24/7 του 2017 και έχει ως εξής:

«vas»: Hi, Μιχάλη. Πρέπει να ξέρω το συντομότερο δυνατό ότι αυτά που σου είπα ισχύουν από την άλλη πλευρά. Δες αν έχουμε νέα, as soon as possible.

Μιχάλης: Ok.

Στις 24/7/2017 λαμβάνει χώρα άλλη συνομιλία:

«vas»: Μου είπε η Καρολίνα. Ποιος από τους δυο είναι ο παραδόπιστος; Ο πιο μεγάλος σε ηλικία;

Μιχάλης: Ο πιο μεγάλος. Ο άλλος συμφωνεί με εσένα. Αύριο έχω ραντεβού με τον μεγάλο (σ.σ. δικηγόρο).

Συνεχίζοντας την κατάθεσή του ο μάρτυρας ανέφερε πως την επόμενη ημέρα πράγματι ο πατέρας του είχε ραντεβού με τον γνωστό δικηγόρο.

Ο πρώην αρχιφύλακας των φυλακών Κορυδαλλού, Αντ. Αραβαντινός, καταθέτοντας στο Εφετείο επιβεβαίωσε ότι ο Αρ. Φλώρος εκβιαζόταν μέσα στις φυλακές από έναν από τους κατηγορούμενους. Αίσθηση δε προκάλεσε η αναφορά του σε συνάντηση στις φυλακές με τον Μιχ. Ζαφειρόπουλο, ο οποίος, όπως κατέθεσε, του είχε εκμυστηρευτεί πως ο εντολέας του Αρ. Φλώρος πιο πολύ κινδύνευε από του συναδέλφους του δικηγόρους παρά από τους Αλβανούς κρατούμενους.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 9 Οκτωβρίου.