Νεκρός τουρίστας από κεραυνό στη Ρόδο: «Του λέγαμε "βγες από τη θάλασσα γιατί βρέχει"»

Θλίψη επικρατεί στη Ρόδο μετά την είδηση του θανάτου του 26χρονου Σκοτ Άαρον Σέντον, του Βρετανού τουρίστα που χτυπήθηκε χθες (29/05) από κεραυνό στην θαλάσσια περιοχή της Αγίας Αγάθης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 14:00 κατά τη διάρκεια βροχόπτωσης. Ο νεαρός βρισκόταν μέσα στη θάλασσα και έκανε SUP παρά τις εκκλήσεις των υπολοίπων τουριστών να βγει έξω, όταν χτυπήθηκε από κεραυνό. Στη συνέχεια ανασύρθηκε από τη θάλασσα από λουόμενους και διασώστες του ΕΚΑΒ από το Κέντρο Υγείας Αρχαγγέλου, οι οποίοι του προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε, μάλιστα, μπροστά στα μάτια της φίλης του 26χρονου η οποία, κατά πληροφορίες, του φώναζε «come out, come out (μτφ. βγες έξω)» όταν ξεκίνησαν να πέφτουν οι κεραυνοί.

Η ίδια φέρεται, δε, να έχει καταγράψει τη στιγμή που ο κεραυνός χτύπησε τον Σέντον με το κινητό της τηλέφωνο να έχει παραδοθεί στις ελληνικές αρχές που διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τραγικό περιστατικό.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Κεντρικό Λιμεναρχείο της Ρόδου, αξιωματικοί του οποίου διεξάγουν έρευνα.

Αυτόπτης μάρτυρας



Αυτόπτης μάρτυρας, που περιέγραψε τι συνέβη, είπε: «περίπου 10 λεπτά που ήμουν στον μαγαζί, τον έβλεπα πάνω στη σανίδα μέσα στο νερό, με πολλή βροχή, κεραυνούς γύρω γύρω. Είπα σε ένα φίλο μήπως να του πούμε να βγει έξω από το νερό γιατί μπορεί να πέσει κεραυνός;», είπε στο MEGA ο Βάλτερ Μασάδο, ο 47χρονος παλαίμαχος Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής που είδε τι συνέβη.



«Ξαφνικά ακούω την κοπέλα να φωνάζει βοήθεια. Πήγα μέσα στο νερό, τον έβγαλα έξω, έκανα τις πρώτες βοήθειες. Σε μία φάση είδα να γίνεται μπλε πια το παιδι. Προσπαθούσε να πάρει αναπνοή, νόμιζα ότι θα συνέλθει. Η κοπέλα φώναζε το όνομά του, ξαφνικά τα μάτια του έκλεισαν» συμπλήρωσε ο ίδιος.



«Μόλις τον πλησίασα, είδα ότι ήταν γυρισμένος μπρούμυτα στο νερό και το πρόσωπό του ήταν μελανό! Αμέσως κατάλαβα ότι το κάθε δευτερόλεπτο ήταν σημαντικό και άρχισα να τον τραβώ για να τον βγάλω στη στεριά. Φοβόμουν μην πάθω κι εγώ τα ίδια, αφού έβρεχε ακόμα.Όμως δεν σταμάτησα. Όταν τον έβγαλα, άρχισα να του δίνω τις πρώτες βοήθειες, κάνοντάς τον μαλάξεις και ό,τι άλλο γνώριζα. Ζούσε ο άνθρωπος ακόμα, άκουγα την καρδιά του και είχε παλμούς. Σε λίγο έφθασαν και οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έκαναν όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες ανάνηψης για να τον κρατήσουν στη ζωή. Δυστυχώς, έμαθα λίγο αργότερα ότι δεν τα κατάφερε» δήλωσε ο ίδιος.