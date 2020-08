Νέο σκίτσο με τον Ερντογάν: Είναι καθιστός στην πισίνα του και απλώνει το ένα του πόδι... στην πισίνα της Ελλάδας

Αποκαλυπτικό είναι το σκίτσο του διάσημου Αμερικανού οικονομολόγου του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, Στιβ Χάνκε, με αφορμή τις προκλητικές ενέργειες του Ερντογάν εναντίον της Ελλάδας το τελευταίο διάστημα.

Ο ίδιος τις χαρακτηρίζει «επικίνδυνες» και προχωρά σε ένα σκίτσo που δείχνει τον «σουλτάνο» να πατάει στην πισίνα του αλλά και στην... πισίνα της Ελλάδας.

Το σκίτσο δημοσιεύτηκε σε ιστοσελίδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων μία ημέρα μετά τη δημοσίευση ενός πύρινου άρθρου του δημοσιογράφου Luke Slattery που καταγράφει δίχως στρογγυλοποιήσεις την τουρκική επιθετικότητα εναντίον της Ελλάδας.

Ο Αμερικανός οικονομολόγος αναδημοσιεύει το σκίτσο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Τwitter και γράφει στη λεζάντα: «Τα ελληνικά και τα τουρκικά πολεμικά πλοία συγκρούστηκαν στη Μεσόγειο την περασμένη εβδομάδα ενώ συνεχίζονται οι προκλήσεις από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Αυτή είναι ακόμα μια περίπτωση των επικίνδυνων και τρελών κινήσεων του Ερντογάν».

#Greek and #Turkish warships collided in the #Mediterranean last week as @RTErdogan's provocations continue. This is another case of one of RTE’s dangerous mad dashes to nowhere. pic.twitter.com/WjIiybzQ1b