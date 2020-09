Νέος Διοικητής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, ο Δρ. Χρήστος Τσίτουρας

Καθήκοντα Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) αναλαμβάνει από σήμερα ο Δρ. Χρήστος Τσίτουρας.

Ο κ. Τσίτουρας είναι απόφοιτος της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου "The City University of New York" με τους εξής τίτλους σπουδών: B.Sc., M.Eng, M.Ph., Ph.D.

Έχει διατελέσει, μεταξύ άλλων, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Αττικό Μετρό Α.Ε., Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Βιομηχανίας Αλουμίνας Α.Ε.

Εργάσθηκε για μια δεκαετία ως Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Έχει διατελέσει μέλος σε διάφορα επιστημονικά Ινστιτούτα, ενώ άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά του εξωτερικού.

Σημειώνεται, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ότι ο κ. Τσίτουρας επελέγη για τη θέση του Διοικητή από 5μελή Επιτροπή Αξιολόγησης, την οποία αποτελούσε ένας Σύμβουλος του ΑΣΕΠ, που ορίσθηκε ως Πρόεδρος, ένας Καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου, ένας Νομικός Σύμβουλος του Κράτους, ένας εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA) κι ένας εκπρόσωπος του EuroControl.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ