Νέος πρύτανης του ΑΠΘ ο καθηγητής Δημήτριος Κωβαίος

Νέος πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αναδείχθηκε σήμερα μετά από ψηφοφορία ο μέχρι τώρα αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, καθηγητής Δημήτριος Κωβαίος.

Ο Δημήτρης Κωβαίος διαδέχεται τον Νικόλαο Παπαϊωάννου, ο οποίος παραιτήθηκε την περασμένη εβδομάδα, μετά την παρουσίαση του ψηφοδελτίου Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας στο οποίο συμμετέχει καταλαμβάνοντας την 8η θέση.

Στη σημερινή συνεδρίαση της Συγκλήτου και μετά την ψηφοφορία που ακολούθησε ο κ. Κωβαίος έλαβε 32 ψήφους, ενώ 18 έλαβε ο αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, καθηγητής Ανδρέας Γιαννακουδάκης.

Οι άλλοι δύο Αντιπρυτάνεις, Χαράλαμπος Φείδας και Ευστράτιος Στυλιανίδης δεν μπορούσαν να είναι υποψήφιοι γιατί είναι υποψήφιοι για το Συμβούλιο Διοίκησης. Οι εκλογές εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης είχαν προκηρυχθεί στις 22 Μαΐου αλλά λόγω της προκήρυξης των βουλευτικών εκλογών μεταφέρθηκαν στις 24 Μαΐου. Η θητεία του κ. Κωβαίου θα ολοκληρωθεί στο τέλος Αυγούστου 2023.

Το βιογραφικό του νέου Πρύτανη

Ο Δημήτριος Κωβαίος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και μεγάλωσε στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, όπου τελείωσε το εξατάξιο Γυμνάσιο. Είναι πτυχιούχος της Γεωπονικής Σχολής, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) (1980) και κάτοχος δύο διδακτορικών διπλωμάτων, ενός από τη Γεωπονική Σχολή του ΑΠΘ (1990), στην Εντομολογία και ενός από το Department of Pure and Applied Ecology, University of Amsterdam (1995), στη Βιολογία.

Έχει υπηρετήσει στο ΑΠΘ σε όλες τις βαθμίδες (λέκτορας, επίκουρος, αναπληρωτής) και από το 2001 είναι καθηγητής. Εργάζεται ερευνητικά σε αντικείμενα σχετικά με τη Γεωργική Ζωολογία και Εντομολογία. Διδάσκει για περισσότερα από 25 χρόνια, 4 προπτυχιακά και 2 μεταπτυχιακά μαθήματα σε περισσότερους από 500 φοιτητές κάθε έτος, στο Τμήμα Γεωπονίας, του ΑΠΘ. Υπήρξε επισκέπτης καθηγητής για πέντε ακαδημαϊκά έτη στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και για ένα ακαδημαϊκό έτος στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Έχει επιβλέψει περισσότερες από 100 πτυχιακές ερευνητικές διατριβές, 16 μεταπτυχιακές διατριβές και 4 διδακτορικές διατριβές.

Έχει συμμετάσχει σε δράσεις που απευθύνονται στην ελληνική κοινωνία, μεταξύ των οποίων στη δημιουργία σε συνεργασία με τις Πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ και το Αγρόκτημα, 600 κήπων στο Αγρόκτημα του ΑΠΘ. Είχε την κύρια ευθύνη μαζί με άλλους Έλληνες και Ρώσους καθηγητές, της οργάνωσης του πρώτου ιστορικά στην Ελλάδα, κοινού μεταπτυχιακού προγράμματος με τη Ρωσία, με αντικείμενο «Organic farming» που λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του 2018 και το παρακολουθούν 20 φοιτητές.