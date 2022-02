NOW: Μη κυβερνητική οργάνωση με στόχο την ευημερία γυναικών και κοριτσιών στο Ναύπλιο

NAFPLIO ORGANISATION for WOMEN. Η NOW είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση που έχει ως στόχο την προώθηση της ευημερίας των γυναικών και κοριτσιών στο Ναύπλιο και τις γύρω περιοχές. Σκοπός της είναι να δημιουργήσει μια ποικιλόμορφη κοινότητα μελών και εθελοντών που, με την υποστήριξη ικανών επαγγελματιών (π.χ. υγείας, νομικούς), θα συνεργαστούν για να διευκολύνουν τις γυναίκες να έχουν πρόσβαση στους πόρους και τις υπηρεσίες που χρειάζονται. Αν και πρόκειται για μια νεοσύστατη οργάνωση, η NOW κερδίζει σταθερά υποστήριξη.

Πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει επειδή ξεκινήσαμε με αφοσιωμένα μέλη που μοιραζόμαστε τον ίδιο έντονο ενθουασιασμό και την ίδια αποφασιστικότητα για την προώθηση της ευημερίας των γυναικών και των κοριτσιών. Είμαστε μια εξαιρετικά δυνατή και υποστηρικτική ομάδα, προερχόμενοι από όλα τα κοινωνικά στρώματα, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματιών, που μοιραζόμαστε όλοι το ίδιο όραμα – να ρίξουμε φως στα θεμελιώδη ζητήματα ζωής που επηρεάζουν τις γυναίκες και τα κορίτσια, και να τους φέρνουμε σε επαφή με τις κατάλληλες τοπικές υπηρεσίες υποστήριξης.

Έχοντας μιλήσει με ντόπιες γυναίκες για τη ζωή τους, παρατηρώ ένα μοτίβο στις προκλήσεις και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν. Δύο από τις πιο κοινές προκλήσεις είναι οι οικονομικές ανησυχίες και η πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, όπως νομικές συμβουλές και υγειονομική περίθαλψη.

Εάν μπορέσουμε να βρούμε υποστήριξη για εκείνες σε αυτούς τους προβληματικούς τομείς, πιστεύουμε ότι οι γυναίκες θα αρχίσουν να εμπιστεύονται περισσότερο τις δικές τους δυνατότητες και να αναπτύξουν μεγαλύτερη ικανότητα να χειρίζονται δύσκολες καταστάσεις.

Ελπίζουμε, επίσης, ότι αυτή η εμπειρία θα τους χαρίσει μια νέα αντίληψη για τη ζωή. Οι γυναίκες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη των οικογενειών τους, επομένως πιστεύω ότι είναι σημαντικό για αυτές να γνωρίζουν ότι υπάρχει άφθονη βοήθεια και υποστήριξη εκεί έξω για τις ίδιες. Οι δημόσιες υπηρεσίες κάνουν εξαιρετική δουλειά και εργάζονται σκληρά για να παρέχουν πληθώρα υποστήριξης σε γυναίκες και κορίτσια, αλλά δεν δύνανται να ανταποκριθούν στις ανάγκες όλων.

Ο στόχος της NOW είναι να παρέχει ένας είδος καταλόγου, μία λίστα, αν προτιμάτε, με εξειδικευμένους επαγγελματίες και άτομα που προσφέρουν πρόσθετη βοήθεια και υπηρεσίες για εκείνες τις γυναίκες που αδυνατούν να βρουν μία απάντηση στα προβλήματά τους. Για εμένα η NOW αποτελεί ένα κάλεσμα αφύπνισης για τις γυναίκες και τα κορίτσια που επιθυμούν να κάνουν αλλαγές στη ζωή τους, για να προβούν σε αυτό το πρώτο βήμα προς μια καλύτερη κατεύθυνση.

Ενθαρρύνουμε τις γυναίκες και τα κορίτσια να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους, να χρησιμοποιούν τη φωνή τους και να πιστέψουν πραγματικά ότι οι ανησυχίες τους θα εισακουστούν. Αυτός είναι ο πρωταρχικός στόχος της NOW.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την Nafplio Organisation for Women (NOW) στη σελίδα μας στο Facebook ή να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e mail: women4nafplio@gmail.com

Lorraine Cattell