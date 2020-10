Ο Ερντογάν έκανε retweet ανάρτηση του Μητσοτάκη - «Έτοιμη η Τουρκία να βοηθήσει την Ελλάδα»

Σε retweet, αναδημοσίευση δηλαδή, ανάρτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη προχώρησε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην οποία ο Έλληνας πρωθυπουργός εκφράζει τα συλλυπητήριά του στη γειτονική χώρα και κάνει λόγο για την ανάγκη να στηρίξουν οι δύο χώρες η μία την άλλη σε τέτοιες δύσκολες στιγμές.

Στην αναδημοσίευσή του, ο πρόεδρος της Τουρκίας κάνει το εξής σχόλιο:

«Ευχαριστώ, κύριε πρωθυπουργέ. Τα συλλυπητήριά μου σε όλη την Ελλάδα εκ μέρους μου και του τουρκικού λαού. Η Τουρκία, επίσης, είναι πάντα έτοιμη να βοηθήσει την Ελλάδα να θεραπεύσει τις πληγές της. Το ότι δύο γείτονες δείχνουν αλληλεγγύη σε δύσκολους καιρούς είναι πιο πολύτιμο από πολλά πράγματα στη ζωή».

Η ανάρτηση του Ταγίπ Ερντογάν:

Thank you, Mr. Prime Minister.



I offer my condolences to all of Greece on behalf of myself and the Turkish people. Turkey, too, is always ready to help Greece heal its wounds.



That two neighbors show solidarity in difficult times is more valuable than many things in life. https://t.co/eo6iClofKZ