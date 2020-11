Οδηγός επιβίωσης στο lockdown

Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο Σάββατο 7 Νοεμβρίου και για τρεις εβδομάδες το lockdown στη χώρα, που ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός.

Το lockdown έχει ορισμένες διαφορές με το πρώτο, αλλά σε γενικές γραμμές μοιάζει σημαντικά με εκείνο του Απριλίου.

Τι θα ισχύει από το πρωί του Σαββάτου;

Από τις 06:00 το πρωί του Σαββάτου 7 Νοεμβρίου και για τρεις εβδομάδες μέχρι 30 Νοεμβρίου μπαίνουμε σε καθεστώς οριζόντιων μέτρων. Ενεργοποιείται ξανά η αποστολή SMS στο 13033 για τις μετακινήσεις που δεν αφορούν μετάβαση από και προς την εργασία.

Όσον αφορά στα καταστήματα, ανοιχτά θα παραμείνουν όσα σχετίζονται με την αλυσίδα τροφοδοσίας (λ.χ. σούπερ μάρκετ, διανομή έτοιμου φαγητού), οι δομές υγείας και τα φαρμακεία, καθώς και συγκεκριμένα καταστήματα.

Τα δημοτικά, τα νηπιαγωγεία και τα σχολεία ειδικής αγωγής όλων των βαθμίδων θα παραμείνουν ανοιχτά, ενώ κλειστά θα είναι τα γυμνάσια και τα λύκεια, στα οποία η εκπαιδευτική διαδικασία θα συνεχιστεί μέσω τηλεκπαίδευσης.

Επίσης η χρήση μάσκας είναι καθολική σε όλες τις μετακινήσεις.

Για τις μετακινήσεις απαιτείται η αποστολή SMS στο 13033.

Οι κωδικοί είναι οι εξής:

- Μετακίνηση για λόγους υγείας: Κωδικός 1

- Μετάβαση σε καταστήματα ειδών πρώτης ανάγκης: Κωδικός 2

- Μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία και τράπεζα μετά από ραντεβού: Κωδικός 3

- Μετάβαση για συνοδεία προσώπων που βρίσκονται σε ανάγκη, συγγενούς στην εργασία, η συνοδεία μαθητή: Κωδικός 4

- Μετάβαση σε κηδεία, μετάβαση γονέων που τελούν σε διάσταση: Κωδικός 5

- Σωματική άσκηση, συνοδεία κατοικίδιων ζώων: Κωδικός 6

Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς απηύθυνε έκκληση οι μετακινήσεις να είναι λελογισμένες, ενώ προειδοποίησε ότι, ιδιαίτερα το βράδυ, οι έλεγχοι θα είναι εντατικοί.

Παράλληλα, από τη Δευτέρα όσοι θέλουν να εισέλθουν στη χώρα πρέπει να έχουν αρνητικό τεστ PCR. Ειδικά για την είσοδο από τα χερσαία σύνορα, θα ισχύσει μεταβατική περίοδος 5 ημερών. Ακόμη απαιτείται συμπλήρωση φόρμας PLF για όσους εισέρχονται από τα σύνορα. Η προϋπόθεση αυτή θα ισχύσει αργότερα και για όσους βγαίνουν προς το εξωτερικό. Ειδικά για την επιστροφή στον τόπο κατοικίας από το εξωτερικό απαιτείται βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

Τι ισχύει για τη λειτουργία του λιανεμπορίου;

Η λειτουργία του λιανεμπορίου αναστέλλεται με εξαίρεση τα σούπερ μάρκετ, τα καταστήματα ειδών διατροφής κ.λπ. Εξαιρούνται οι υπηρεσίες διανομής πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και τα καταστήματα οπτικών και ειδών βαρηκοΐας (μόνο με ραντεβού).

Σε ό,τι αφορά στα κομμωτήρια, αναστέλλεται επίσης η λειτουργία τους, δίνεται όμως παράταση δύο ημερών (Σάββατο, Κυριακή), εφόσον το επιθυμούν. Η υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας, δηλαδή, ισχύει από τη Δευτέρα.

Τέλος αναστέλλεται η λειτουργία της εστίασης, εκτός από το delivery και το take away (οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα -take away- και καθ΄ οδόν εξυπηρέτησης -drive through- επιτρέπονται μόνο στο πλαίσιο των λόγων μετακίνησης των πολιτών που ορίζονται στην ΚΥΑ).

Τι ισχύει για τα μέσα μαζικής μεταφοράς;

Στις μεταφορές ισχύει ο περιορισμός του 65% της πληρότητας, ενώ στα ταξί ισχύει ο κανόνας του ενός επιβάτη, με εξαίρεση τη συνοδεία προσώπου για λόγους υγείας.

Ποιες δραστηριότητες θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους;

Από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου και ώρα 06:00 σε όλη την επικράτεια ισχύουν τα παρακάτω ως προς τα μέτρα περιορισμού της διασποράς του Covid-19:

-Επιτρέπονται όλες οι δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα.

-Επιτρέπονται όλες οι δραστηριότητες του δευτερογενούς τομέα.

-Επιτρέπονται ενδεικτικά οι παρακάτω δραστηριότητες του τριτογενούς τομέα:

- Καταστήματα τροφίμων (σούπερ μάρκετ, φούρνοι, ιχθυοπωλεία κ.λπ.) λειτουργούν με το κανονικό τους ωράριο.

- Επιτρέπεται η λειτουργία καταστημάτων οπτικών και καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε τηλέφωνο ανάγκης που θα δίνεται από τους καταστηματάρχες.

- Επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων πώλησης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού μόνο για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.λπ.), καθώς και τις υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής και αντικατάστασης κινητών συσκευών.

- Επιτρέπονται οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.λπ.)

- Οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) και καθ΄ οδόν εξυπηρέτησης (drive through) επιτρέπονται μόνον στο πλαίσιο των λόγων μετακίνησης των πολιτών που ορίζονται στην ΚΥΑ.

- Καθαριστήρια

- Περίπτερα (24ώρο)

- Φαρμακεία

- Πρατήρια καυσίμων

- Υπηρεσίες υγείας, κτηνιατρικές υπηρεσίες

- Pet shops

- Τα κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής θα μπορούν να λειτουργήσουν το Σάββατο 7 Νοεμβρίου και Κυριακή 8 Νοεμβρίου.

Η λειτουργία των λαϊκών αγορών πραγματοποιείται με τη συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων, λειτουργία παράλληλων αγορών και απόσταση πάγκων 5 μέτρων.

Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου οι υπεραγορές τροφίμων, καθώς και κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως 17:00.