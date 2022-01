Όλες οι αλλαγές σε PCR, rapid και πιστοποιητικά

Ο μεγάλος αριθμός περιστατικών που έχει φέρει η παραλλαγή «Όμικρον», τα οποία χθες ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα 50.000, έφεραν αλλαγές και στον τρόπο με τον οποίο θα χορηγούνται τα πιστοποιητικά νόσησης και οι αναρρωτικές άδειες στους εργαζομένους που νοσούν.

Όπως ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, για τους πολίτες που έχουν εμβολιαστεί αρκεί ένα rapid test για να εκδώσουν το πιστοποιητικό νόσησης, ενώ όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τη θετικότητα, και συνεπώς την έκδοση του πιστοποιητικού, με μοριακό τεστ.

Σχετικά με τις αναρρωτικές άδειες από την εργασία, αρκεί το θετικό rapid test τόσο για τους εμβολιασμένους όσο και γι’ αυτούς που δεν έχουν εμβολιαστεί, κι αυτό είναι που πρέπει να αποδέχονται οι εργοδότες.

Σε ό,τι αφορά την ανώτατη τιμή των μοριακών τεστ, αυτά θα κοστίζουν 47 ευρώ, ενώ, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τη νέα τιμολόγηση, «θα επιβάλλεται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ για κάθε παράβαση», σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως αναφέρει η σχετική ΚΥΑ που εκδόθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης (4/1), τα πιστοποιητικά νόσησης εκδίδονται:

α) Κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο.

β) Ειδικώς για τους πλήρως εμβολιασμένους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2, και κατόπιν θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test). Η ισχύς του πιστοποιητικού νόσησης διαρκεί έως 90 ημέρες μετά από τον κατά τα ανωτέρω μοναδικό ή πρώτο θετικό έλεγχο, με την επιφύλαξη των δύο επόμενων εδαφίων.



Ακόμη, στην Κοινή Υπουργική Απόφαση προβλέπεται πως «τα πιστοποιητικά νόσησης που εκδόθηκαν από τις 5/7/2021 έως και τις 31/10/2021 είτε κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR είτε κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού παραμένουν σε ισχύ έως 180 ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και πάντως όχι πέραν της 31ης.1.2022», τη στιγμή που «η ισχύς των πιστοποιητικών νόσησης που εκδόθηκαν από την 1/11/2021 έως και τις 4/12/2021 είτε κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR είτε κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) διαρκεί 90 ημέρες».



Στην ίδια κατεύθυνση, «ο πρώτος θετικός έλεγχος διενεργείται από α) δημόσια αρχή σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία ή β) εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά και περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στην ταυτότητα ή στο διαβατήριο. Εφόσον πραγματοποιηθεί επαναληπτικός εργαστηριακός έλεγχος με τη μέθοδο PCR μετά από τις ενενήντα 90 ημέρες συν μία ημέρα και είναι θετικός, δεν εκδίδεται πιστοποιητικό νόσησης, τηρουμένων πάντως των επιβαλλόμενων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας».

Πώς θα ανοίξουν τα σχολεία

Το νέο πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών μονάδων παρουσίασαν χθες η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως και ο υπουργός Υγείας Θ. Πλεύρης. Τα μέτρα θα είναι τα έξης:

1. Την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων, δηλαδή από 10-15 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί ένα επιπλέον self test, δηλαδή θα διενεργηθούν 3 δωρεάν self test αντί για 2, που θα διατεθούν δωρεάν στα φαρμακεία αυτή την εβδομάδα.

2. Τα δωρεάν δύο εβδομαδιαία self tests πλέον θα διενεργούνται και από τους εμβολιασμένους μαθητές και από τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς.

3. Σε περίπτωση περιστατικού στην τάξη, θα γίνονται αυξημένοι έλεγχοι σε όλο το τμήμα, ενώ θα ισχύουν τα εξής:



- Όλοι οι μαθητές που δεν έχουν εμβολιαστεί θα κάνουν δωρεάν τεστ, κάθε μέρα, για 5 ημέρες, 2 δύο rapid και 1 self test σε διάστημα πέντε ημερών, επιπλέον των 2 σταθερών self tests την εβδομάδα, άρα 5 τεστ σε 5 ημέρες.

- Οι εμβολιασμένοι μαθητές θα κάνουν σύνολο 3 self tests δωρεάν εκείνες τις ημέρες.

- Οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν εμβολιαστεί θα κάνουν και αυτοί 5 τεστ σε 5 ημέρες: 2 rapid και 1 self test, επιπλέον των δύο rapid test που ήδη κάνουν την εβδομάδα.

- Οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί θα κάνουν 3 self tests δωρεάν την εβδομάδα.

- Η λειτουργία της τάξης αναστέλλεται όταν ο αριθμός των επιβεβαιωμένων περιστατικών το 50% +1 των μαθητών.

