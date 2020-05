Όλη η Ελλάδα ένα πάρτι - Οργισμένη αντίδραση Χαρδαλιά

Εμφανώς οργισμένος εμφανίστηκε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς στην ενημέρωση των δημοσιογράφων την Τρίτη το απόγευμα μετά την διαπίστωση πως στην Αθήνα, στις μεγάλες πόλεις αλλά και στην ευρυτερη περιφέρεια παραβιάστηκαν μαζικά οι υγειονομικοί κανόνες και τα μέτρα προστασίας μετά την άρση των απαγορεύσεων.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς έκανε λόγο για καφετέρειες, μπαρ, και take away καταστήματα τα οποία αδιάφορησαν πλήρως για τα μέτρα προστασίας και υπό τους ήχους μουσικής στο διαπασών λειτούργησαν παράνομα με πρόσχημα το delivery τροφίμων και ποτών.

Την ίδια ώρα όμως, χιλιάδες θαμώνες ανά την Ελλάδα συμμετείχαν σε αυτά τα άτυπα πάρτι. Ο Ν. Χαρδαλιάς κατήγγειλε τους ασυνείδητους αυτούς πολίτες οι οποίοι παίζουν με την ζωή των συμπολιτών τους και προανήγγειλε από το βράδυ της Τρίτης μαζικούς ελέγχους σε όλη την Ελλάδα από την ΕΛΑΣ.

Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας υπενθύμισε πως ιδιοκτήτες τέτοιων καταστημάτων είναι δυνατόν να συλληφθούν με τη διαδικασία του αυτοφώρου, ενώ οι θαμώνες θα υποχρεώνονται να καταβάλλουν τα τσουχτερά πρόστιμα που προβλέπουν οι κανονισμοί. Επίσης προειδοποίησε πως ιδιοκτήτες καταστημάτων που παρανομούν εκτός από τα επιβαλόμενα πρόστιμα θα διακινδυνέψουν την ίδια την άδεια λειτουργείας τους ενώ θα αντιμετωπίσουν τις ευρύτερες ποινικές ευθύνες που προβλέπει η νομοθεσία σε τέτοιες καταστάσεις. Επισημαίνεται πως παρατηρήθηκαν επίσης φαινόμενα όπως μαζική προσέλευση θεατών σε νυχτερινές κόντρες αυτοκινήτων στην παραλική της λεωφόρου Αθηνών - Σουνίου το βράδυ της Δευτέρας, όπου περενέβη η αστυνομία πραγματοποιώντας εκατοντάδες συλλήψεις και δεκάδες αφαιρέσεις αδειών κυκλοφορίας και διπλωμάτων οδήγησης καθώς και πινακίδων.

Αυστηρές συστάσεις για τους παραβάτες

Ο κ. Χαρδαλιάς απηύθυνε αυστηρή σύσταση σε όσους κατάφωρα παίζουν με τη δημόσια υγεία και ξεκαθάρισε ότι το take away αφορά στον καφέ και επιβάλλει ό,τι λέει η άδεια τους: να το παραγγείλουν, να το παραλάβουν και να φύγουν από τον χώρο. Take away σε ποτά από τα καφέ ή τα κάφε-μπαρ δεν επιτρέπεται, όπως δεν επιτρέπεται στα καταστήματα αυτά να παίζουν μουσική στη διαπασών, κατέστησε σαφές.

«Η εικόνα κάφε-μπαρ στις 11 το βράδυ σε διάφορες πόλεις και ειδικά στην περιφέρεια να παίζουν μουσική στη διαπασών και να προμηθεύουν δήθεν take away ποτά με τους πελάτες στοιβαγμένους όρθιους ανά δεκάδες, μέσα και έξω, χωρίς να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις και τα μέτρα προφύλαξης, αν και σε μικρή κλίμακα, προσβάλλει βάναυσα όλους μας», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Χαρδαλιάς, υπογραμμίζοντας πως από χθες έχει ξεκινήσει για όλους μας μια νέα καθημερινότητα, που μπορεί να είναι διαφορετική, παραμένει όμως πρωτόγνωρη και ιδιαίτερα ρευστή, ιδιαίτερα κρίσιμη για το πώς θα προχωρήσουμε.

Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε τη σημασία ατομικής προστασίας και των κανόνων υγιεινής, γιατί από αυτά εξαρτάται η επιτυχία της δεύτερης φάσης.

