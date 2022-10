Ολοκληρώθηκε η διμερής αμφίβια άσκηση Ελλάδας - Γαλλίας «Αργώ - 22»

Η διμερής διακλαδική άσκηση Ελλάδος και Γαλλίας με την επωνυμία «Αργώ-22», ολοκληρώθηκε με επιτυχία την 1η Οκτωβρίου.

Η αμφίβια άσκηση έλαβε χώρα στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου καθώς και στον Άγιο Ευστράτιο και στη Σκύρο.

Όπως ανακοινώθηκε, σκοπός της ήταν η επαύξηση της μαχητικής ικανότητας, η ενίσχυση της συνεργασίας και της διαλειτουργικότητας μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών, καθώς και η διεξαγωγή προκεχωρημένης επιχειρησιακής εκπαίδευσης σε αντικείμενα αμφίβιων και αποβατικών επιχειρήσεων.

Η άσκηση σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε από κοινού από τις ελληνικές και τις γαλλικές Ένοπλες Δυνάμεις, ο συντονισμός της για το τρέχον έτος είχε αναληφθεί από το ΓΕΕΘΑ.

Η «Αργώ-22» περιελάμβανε τα παρακάτω αντικείμενα:

- Συνεκπαίδευση συνένωσης ναυτικών μονάδων.

- Αντικείμενα χερσαίων δυνάμεων.

- Πτήσεις επιχειρησιακής εκπαίδευσης αεροσκαφών και ελικοπτέρων.

- Αντικείμενα ναυτικών επιχειρήσεων.

- Αεροκίνητη ενέργεια.

- Αποβατική ενέργεια.

Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις συμμετείχαν με τμήματα της 32 Ταξιαρχίας Πεζοναυτών, της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ - ένα τάγμα πεζοναυτών, έναν ουλαμό μέσων αρμάτων, μια πυροβολαρχία μέσου πυροβολικού, επιτελείς και συνδέσμους - με ελικόπτερα Apache AH-64 και Chinook CH-47D του Στρατού Ξηράς, με τη φρεγάτα «Έλλη», τα αρματαγωγά «Ικαρία» και «Χίος» και το υποβρύχιο «Πόντος» του Πολεμικού Ναυτικού και με μαχητικά αεροσκάφη F-16, F-4 και M2000-5 της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και με επιτελείς και συνδέσμους.

Οι γαλλικές Ένοπλες Δυνάμεις συμμετείχαν στην άσκηση με το πλοίο διοίκησης αμφιβίων επιχειρήσεων «FS Tonnerre» και τις υπαγόμενες σε αυτό μονάδες και μέσα που αποτελούνταν από δύο αποβατικά σκάφη «L-CAT», τμήματα πεζοναυτών και 20 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών στη Σκύρο, παρουσία του διοικητή της ΔΕΠ του ΓΕΕΘΑ αντιστράτηγου Γεώργιου Τσιτσικώστα και του Deputy Commander in Chief for the Mediterranean Sea υποναύαρχου Jean Emmanuel Roux de Luze, η οποία περιελάμβανε αμφίβια ενέργεια στην νήσο.

Δείτε φωτογραφίες: