Ολοκλήρωση Εργασιών Διημερίδας Καινοτομίας με Θέμα «Έχεις την Ιδέα που θα Κάνει τον Στρατό μας Καλύτερο;»

Την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Διημερίδας Καινοτομίας με θέμα «Έχεις την Ιδέα που θα κάνει τον Στρατό μας καλύτερο;», η οποία διοργανώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Στρατού και πραγματοποιήθηκε στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ).H Διημερίδα, αποτέλεσε τη φυσική συνέχεια μίας σειράς δράσεων που αφορούν στην καινοτομία και έχουν αναληφθεί από πέρσι έως και σήμερα στο Στρατό Ξηράς, αποδεικνύοντας την εξαιρετική σημασία που αποδίδει η ηγεσία στον τομέα αυτό. (Ημερίδες εντός του ΓΕΣ για ανάδειξη νέων ιδεών, παρουσιάσεις καινοτόμων ιδεών-τεχνολογιών των Στρατιωτικών Εργοστασίων στη ΣΣΕ και στη ΣΜΥ, ίδρυση νέας Διεύθυνσης στο ΓΕΣ που θα ασχολείται με θέματα καινοτομίας κ.λπ.).Στην κριτική επιτροπή της Διημερίδας, κατατέθηκαν συνολικά 96 ιδέες και από αυτές προκρίθηκαν και παρουσιάστηκαν ως οι καλύτερες οι 39. Οι ιδέες οι οποίες κατέλαβαν τις 3 πρώτες θέσεις, βραβεύτηκαν με συμβολικά χρηματικά έπαθλα.Στον χαιρετισμό που απηύθυνε ο Αρχηγός ΓΕΣ, Αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής, κατά το κλείσιμο της Διημερίδας, επεσήμανε μεταξύ άλλων:- Την ουσιαστική επιδίωξη, μέσω της συμμετοχής όλου του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού αλλά ταυτόχρονα και της δικτύωσης των αρίστων σε κάθε τομέα, να αλλάξουμε τις δομές και τις διαδικασίες, με τελικό στόχο έναν περισσότερο ευέλικτο και πλέον σύγχρονο Στρατό Ξηράς, που θα υπηρετεί την Πατρίδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.- Τη φιλοδοξία να «ξεκλειδώσουμε» τους ορίζοντες της δημιουργικότητας και της καινοτομίας του προσωπικού.- Την ανάγκη εξεύρεσης αποτελεσματικών και συχνά ανατρεπτικών λύσεων, μέσω της «πλάγιας σκέψης» («Thinking Out of the Box»).- Τη σημασία συμμετοχής των εθνοφυλάκων και των εφέδρων στην όλη διαδικασία.- Την άμεση σύνδεση της αποτρεπτικής ικανότητας του ΣΞ, με την υιοθέτηση καινοτόμων ιδεών και λύσεων σε κάθε τομέα.