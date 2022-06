Ουκρανία: Οι ουκρανικές δυνάμεις ίσως υποχωρήσουν από το Λισιτσάνσκ

Προκειμένου να αποτρέψουν την περικύκλωσή τους, τα ουκρανικά στρατεύματα μπορεί να χρειαστεί να υποχωρήσουν από την πόλη Λισιτσάνσκ, αφού οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν δύο οικισμούς στα νότια της πόλης, δήλωσε σήμερα, Πέμπτη 23 Ιουνίου, ο περιφερειακός κυβερνήτης Σέρχιι Γκαϊντάι.

Το Λισιτσάνσκ και το γειτονικό Σεβεροντονέτσκ έχουν γίνει το επίκεντρο της ρωσικής επίθεσης στην ανατολική περιφέρεια Ντονμπάς και η μάχη εκεί πλησιάζει μια «σφοδρή κλιμάκωση», δήλωσε χθες, Τετάρτη, ένας Ουκρανός προεδρικός σύμβουλος.

Το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων στην Ουκρανία επιβεβαίωσε σήμερα την απώλεια του Ράι-Ολεξαντρίβκα και του Λοσκουτίβκα, που βρίσκονται σε απόσταση περίπου 5 χλμ. από το Λισιτσάνσκ, και είπε πως ρωσικά στρατεύματα προσπαθούν να περικυκλώσουν τις ουκρανικές δυνάμεις εκεί.

Αυτό σημαίνει, πως οι ουκρανικές μονάδες διαθέτουν μια δίοδο πλάτους μόλις τεσσάρων χιλιομέτρων για να αποσυρθούν από τον οικισμό ανθρακωρύχων Ζολότε.

Not good at all — Russians have made some dangerous territorial gains south of Lysychansk, getting further to closing the Zolote pocket and also threatening the Severodonetsk grouping’s rear. The fight continues. pic.twitter.com/hU9JgvIUvH

Το ουκρανικό γενικό επιτελείο δεν είπε, πως θα απαντήσει, όμως ο Γκαϊντάι είπε πως τα ουκρανικά στρατεύματα μπορεί να χρειαστεί να υποχωρήσουν.

«Προκειμένου να αποφύγουν την περικύκλωση, η διοίκησή μας θα μπορούσε να διατάξει τα στρατεύματα να υποχωρήσουν σε νέες θέσεις» δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση. «Ολόκληρο το Λισιτσάνσκ είναι σε απόσταση αναπνοής από τα πυρά τους. Είναι πολύ επικίνδυνα στην πόλη».

Είπε πως το Λισιτσάνσκ εξακολουθεί να είναι προσβάσιμο οδικώς, επιτρέποντας στις απομακρύνσεις αμάχων να συνεχιστούν. Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS παρέθεσε νωρίτερα δηλώσεις υποστηριζόμενων από τη Ρωσία αυτονομιστών που είπαν πως η πόλη έχει περικυκλωθεί και ο εφοδιασμός της έχει αποκλειστεί.

Ο πόλεμος εισήλθε σε ένα στάδιο φθοράς τις τελευταίες εβδομάδες, με τις ρωσικές δυνάμεις να επικεντρώνουν τη συντριπτική δύναμη πυρός του πυροβολικού τους σε αυτόν τον θύλακα του Ντονμπάς, που διεκδικεί η Μόσχα για λογαριασμό των αυτονομιστών.

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε σήμερα πως οι πρόσφατη εδαφική προώθηση της Ρωσίας αυξάνει την πίεση στις ουκρανικές δυνάμεις που αντιστέκονται στο Λισιτσάνσκ και στο Σεβεροντονέτσκ.

«Ωστόσο οι προσπάθειές της να επιτύχει μια βαθύτερη περικύκλωση για να καταλάβει το δυτικό τμήμα της περιφέρειας Ντονέτσκ παραμένουν στάσιμες», ανέφερε το υπουργείο στo καθημερινό επικαιροποιημένο δελτίο του στο Twitter.

Στο μεταξύ, υψηλόβαθμος Ουκρανός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε σήμερα σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου πως τα ουκρανικά στρατεύματα στο Σεβεροντονέτσκ μπορούν ακόμη να λαμβάνουν όπλα και να απομακρύνουν τους τραυματίες παρά τις ζημιές στους δρόμους εφοδιασμού.

Ο Ολέκσιι Γκρόμοφ, αναπληρωτής αρχηγός επιχειρήσεων του γενικού επιτελείου, δήλωσε πως η κατάσταση είναι δύσκολη αλλά σταθερή.

Οι πληροφορίες δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν από ανεξάρτητη πηγή.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Μόσχας, στις αρχές των αυτονομιστών του Λουχάνσκ, Ρόντιον Μιρόσνικ, τα ρωσικά στρατεύματα έχουν ήδη αποκόψει τον τελευταίο δρόμο, που συνδέει το Λισιτσάνσκ με τη δύση. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, τουλάχιστον 5.000 Ουκρανοί έχουν τώρα περικυκλωθεί.

#Ukraine - #Lysychansk #Zolote Front

RF / Allies took the whole Zolote area - AFU (if there is still any present - because the speedy advance tells me the south was mostly abandoned) is now boxes in the blue area. pic.twitter.com/GKnIhwKost