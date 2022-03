«Όχι στον πόλεμο» βροντοφώναξαν οι Λαμπαδηφόροι της Νάξου

«Όχι στον πόλεμο» βροντοφώναξαν το Σάββατο το βράδυ οι Λαμπαδηφόροι της Νάξου …που τίμησαν το έθιμο και ξεχύθηκαν στους δρόμους του κάστρου και την παραλία.

Χωρίς κάποια ιδιαίτερη οργάνωση, οι «φανατικοί» της Λαμπαδηφορίας έβαψαν τα πρόσωπά τους, ντύθηκαν με λευκά σεντόνια και στάχυα, πήραν δάδες στα χέρια και ότι κρουστά είχαν και άρχισαν να φωνάζουν ρυθμικά «Εεε, Οοο!! Εεε, Οοοοο!!we say “No” to the War».

Οι περισσότεροι Λαμπαδηφόροι συγκεντρώθηκαν πίσω από το κάστρο, στην παιδική χαρά του Αγίου Μηνά και ανηφόρησαν προς το κάστρο όπου συναντήθηκαν και με άλλους Λαμπαδηφόρους και όλοι μαζί με αλαλαγμούς, κραυγές και υπό τη συνοδεία κρουστών κατευθύνθηκαν μέσα από τα σοκάκια, στην κεντρική παραλιακή οδό.

Στη συνέχεια κατέληξαν στην κεντρική πλατεία της παραλίας όπου έκαψαν το «Σκιάχτρο» χορεύοντας ξέφρενα …και με τις κραυγές τους ξόρκισαν το «κακό».

Ήταν μια όμορφη έκπληξη για τον κόσμο που βρίσκονταν εκείνη την ώρα έξω, αφού όλοι γνώριζαν ότι λόγω της πανδημίας το δρώμενο δεν θα πραγματοποιηθεί.

Μπορεί οι Λαμπαδηφόροι να μην ήταν πολλοί, μπορεί να μην οργανώθηκε όπως τα προ κορωνοϊού χρόνια η εκδήλωση, όμως έδωσαν ζωντάνια και χρώμα στο τελευταίο Σαββατόβραδο της Αποκριάς.

Να σημειωθεί ότι οργανωμένα, οι Λαμπαδηφορίες της Νάξου έχουν να πραγματοποιηθούν από το 2019.

