Πανεπιστημιακοί από όλον τον κόσμο με επιστολή στον Guardian υποστηρίζουν τη συμφωνία των Πρεσπών

Με κοινή επιστολή τους στη βρετανική εφημερίδα Guardian δεκάδες προσωπικότητες και πανεπιστημιακοί εκφράζουν την υποστήριξή τους στην «ιστορική και δίκαιη», όπως τονίζουν, συμφωνία της 17ης Ιουνίου που υπογράφηκε ανάμεσα στην Ελλάδα και την ΠΓΔΜ, η οποία -όπως σημειώνουν «τερματίζει μια διένεξη που κακοφόρμιζε τα τελευταία 25 χρόνια».



«Η κάθε πλευρά είχε να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες της άλλης. Για την Ελλάδα ήταν ο γεωγραφικός προσδιορισμός στο σύνθετο νέο όνομα (Βόρεια Μακεδονία), η εφαρμογή του erga omnes για κάθε χρήση εσωτερικά και διεθνώς και η αξίωση ότι το σύνταγμα της ΠΓΔΜ θα τροποποιηθεί ανάλογα. Για την Βόρεια Μακεδονία, η αποδοχή της ύπαρξης της μακεδονικής γλώσσας ως μέρος της σλαβικής οικογένειας γλωσσών (γεγονός που αναγνωριζόταν εδώ και χρόνια από τον ΟΗΕ και την Ελλάδα), ο ορισμός της εθνικότητας ως Μακεδόνες/πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας και κυρίως η έναρξη ενταξιακών συνομιλιών με το ΝΑΤΟ και την ΕΕ» προσθέτουν οι πανεπιστημιακοί που υπογράφουν την επιστολή.



«Όταν ολοκληρωθεί αυτή η νομικά δεσμευτική συμφωνία θα έχει λύσει ένα ζήτημα αμφισβητούμενης πολιτικής ταυτότητας, κάτι το οποίο είναι τόσο κοινό σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες και θα προσφέρει ένα πρότυπο για την μελλοντική επίλυση άλλων παρατεταμένων διενέξεων» υπογραμμίζουν.



«Όμως η συμφωνία αντιμετωπίζει ακόμη μεγάλα εμπόδια και στις δύο χώρες, όπου οι σκληροπυρηνικοί και οι εξτρεμιστές κινητοποιούνται εναντίον της. Η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας, συγκεκριμένα, χρειάζεται όλα τα κόμματα να εκπληρώσουν την δέσμευσή τους αν είναι να κερδίσει το δημοψήφισμα για την έγκριση της συμφωνίας το φθινόπωρο» τονίζουν επίσης.



«Αυτές τις κρίσιμες στιγμές που η Ευρώπη αντιμετωπίζει την άνοδο του ακροδεξιού εθνικισμού και ρατσισμού και επικίνδυνοι αναθεωρητισμοί ξαναέρχονται στην επιφάνεια στα Βαλκάνια και την Ευρώπη, διαιρώντας τους ανθρώπους σε "προδότες" και "πατριώτες", είναι σημαντικότερο από ποτέ να υποστηριχθούν αυτοί που αναλαμβάνουν το ρίσκο για την συμφιλίωση. Υποστηρίζουμε αυτήν την δίκαιη συμφωνία και καλούμε όλες τις πλευρές να εκπληρώσουν το δικό τους μέρος της συμφωνίας» καταλήγουν οι υπογράφοντες την επιστολή:



Costas Douzinas Birkbeck, University of London

Judith Butler University of California, Berkeley

Jean Luc Nancy Philosopher, Strasbourg

Barbara Spinelli Member of the European parliament

Wendy Brown University of California, Berkeley

Joanna Bourke Birkbeck, University of London

Luciana Castellina Rome

Frieder Otto Wolf Freie Universität Berlin

Catherine Malabou Kingston University

Claude Calame EHESS, Paris

Bo Stråth University of Helsinki

Susan Buck-Morss City University of New York

Sandro Mezzadra University of Bologna

Patrice Maniglier Université Paris Nanterre

Elsa Stamatopoulou Columbia University

Niccolo Milanese European Alternatives

Giacomo Marramao Roma Tre University in Rome

Edouard Delruelle Université de Liège

Peter Schöttler Freie Universität Berlin

Ulrike Guérot Danube University Krems, Austria

Ahmet Insel Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Philippe Büttgen Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Yves Sintomer Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, CSU-Cresppa

Emily Apter New York University

Oscar Guardiola-Rivera Birkbeck, University of London

Albena Azmanova University of Kent

Louis Wolcher University of Washington

Jean-Numa Ducange University of Rouen

Michal Kozlowski University of Warsaw

José Luis Villacañas Universidad Complutense de Madrid

Gilles Manceron Historian, Paris

Diogo Sardinia Paris University

Bertrand Ogilvie Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis

Yves Sintomer Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis

Franck Fischbach Univesite de Strasbourg

Teresa Pullano University of Basel

Matthieu de Nanteuil University of Louvain

Pietro de Matteis University of Cambridge

Guillaume Sibertin-Blanc Université Paris 8 Saint-Denis

Stefan Jonsson Linköping University

Manuela Bojadzijev University of Berlin

Rada Ivekovic College International de Philosophie, Paris