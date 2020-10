Πανικός και καταστροφές στη Σμύρνη από τον σεισμό

Και στην Τουρκία έγινε αισθητή η σεισμική δόνηση των 6,7 ρίχτερ που σημειώθηκε στη Σάμο το μεσημέρι της Παρασκευής, με μεγάλες καταστροφές στη Σμύρνη και πανικό να επικρατεί στους δρόμους.

Χρήστες του Twitter ανάρτησαν βίντεο και φωτογραφίες που δείχνουν την στιγμή του σεισμού, με καταστροφές σε κτήρια και κόσμο να έχει βγει στους δρόμους και να τρέχει πανικόβλητος. Εκφράζονται φόβοι για τραυματίες, ωστόσο για την ώρα δεν υπάρχουν επίσημες αναφορές σχετικά με θύματα.

Δείτε ζωντανή εικόνα από την Σμύρνη

Χρήστες του Twitter από τη Σμύρνη ανέβασαν βίντεο από τον σεισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Δείτε μίνι τσουνάμι που σημειώθηκε σε λιμάνι στη Σμύρνη ως αποτέλεσμα του σεισμού:

🚨 MORE:

footage of the harber in #izmir #Turkey.



Also: #tsunami warning issued for the Greek islands of #Samos pic.twitter.com/n8L2PrUhly