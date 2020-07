Πατέρας του Μπόρις Τζόνσον για το ταξίδι στην Ελλάδα: «Δεν περιφρονώ τους κανόνες»

Μία μέρα μετά τις επικρίσεις για το ταξίδι του στην Ελλάδα εν μέσω απαγορεύσεων των πτήσεων από τη Βρετανία λόγω κορωνοϊού, ο πατέρας του βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, Στάνλεϊ, δικαιολογείται υποστηρίζοντας πως δεν αγνόησε τις ταξιδιωτικές οδηγίες της χώρας του για τον Covid-19.

Όπως ισχυρίζεται, μετέβει στην κατοικία του στο Πήλιο για να τα περάσει χρόνο ήσυχα και να την οργανώσει, ενώ τόνισε ότι δεν παραβιάζει τους κανόνες για τον κορωνοϊό.

«Δεν ξέρω για την αντίδραση στη Βρετανία. Έχω έρθει εδώ για να περάσω χρόνο ήσυχα και να οργανώσω το σπίτι. Δεν είμαι στο 100% της ταχύτητάς μου», ανέφερε σε δηλώσεις του στο OPEN και συμπλήρωσε: «Δεν ανέβασα τις φωτογραφίες στο Instagram για να δείξω πως περιφρονώ και παραβιάζω τους κανόνες. Ήταν πάντα απόλυτα ξεκάθαρο από την ελληνική κυβέρνηση ότι το μόνο που απαγορευόταν ήταν οι αφίξεις με απευθείας πτήσεις από την Αγγλία. Τότε διάβασα στον ελληνικό Τύπο, νομίζω πως ήταν ο υπουργός Τουρισμού που το επιβεβαίωσε».

Στη συνέχεια ο πατέρας του Βρετανού πρωθυπουργού, Μπόρις Τζόνσον, αναφέρεται στην αγάπη του για τη χώρα μας και τους λόγους που σχεδόν συνέχεια επισκέπτεται την Ελλάδα. «Ηταν πάντοτε πολύ μεγάλη μου χαρά να έρχομαι στην Ελλάδα. Ας ανοίξουμε αυτή τη γέφυρα όσο πιο γρήγορα γίνεται», σημειώνει.

🚨EXCLUSIVE: The Prime Minister’s father has ignored the Foreign Office travel warning to visit his holiday home in Greece.



Speaking from the balcony of his villa last night, Stanley Johnson urged his son to sort out air bridges and said Brits pose ‘no danger’ to Greece. pic.twitter.com/0EiZU2MMsW