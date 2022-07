Πέφτει σήμερα το βράδυ ο κινεζικός πύραυλος

Η Ελλάδα είναι μια από τις επτά χώρες στις οποίες υπάρχει πιθανότητα να πέσουν συντρίμμια του κινεζικού πυραύλου Long March 5 μετά την ανεξέλεγκτη είσοδο του στην ατμόσφαιρα της Γης.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιστημόνων τα κομμάτια του θηριώδους πυραύλου, ο οποίος έχει μήκος 30 μέτρων και μάζα περίπου 22 τόνων, θα εισέλθουν στην ατμόσφαιρα εντός ενός χρονικού «παραθύρου» που υπολογίζεται ότι ξεκινά περίπου στις 11 το βράδυ του Σαββάτου, με τα θραύσματα να φτάνουν στην επιφάνεια του πλανήτη λίγο αργότερα.

Με βάση τις ίδιες εκτιμήσεις, τα πιθανότερα σημεία πρόσκρουσης βρίσκονται σε μια περιοχή που εκτείνεται από τις Αζόρες και κινείται ανατολικά, φτάνοντας έως και στην Ελλάδα. Οι υπόλοιπες χώρες που κινδυνεύουν από τα συντρίμμια είναι, συνεπώς, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Μάλτα, η Ιταλία και η Βουλγαρία. Για ό,τι αφορά τη χώρα μας, επικρατέστερα σημεία πρόσκρουσης φαίνονται, σύμφωνα με τα επιστημονικά μοντέλα, η Βόρειος Ελλάδα και η Κρήτη.

Φυσικά, δεν θεωρείται καθόλου δεδομένο ότι συντρίμμια του κινεζικού πυραύλου θα πέσουν σε κατοικημένη περιοχή, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης στην οποία εκτιμάται ότι θα γίνουν οι προσκρούσεις τους καλύπτεται από θάλασσα.

Σε ανακοίνωση του ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) αναφέρει ότι τα συντρίμμια «μπορεί να επανεισέλθουν στη γήινη ατμόσφαιρα με έναν ανεξέλεγκτο τρόπο, στο διάστημα μεταξύ της 30ης και 31ης Ιουλίου» και προσθέτει ότι η μάζα του «τον καθιστά ένα από τα μεγαλύτερα κομμάτια συντριμμιών που επιστρέφουν στη Γη τα τελευταία χρόνια, γι’ αυτό και χρειάζεται προσεκτική παρακολούθηση». Ο EASA ανέφερε στην ίδια προειδοποίηση ότι δεν είναι εύκολο να προβλεφθεί το ακριβές σημείο που θα «πέσουν» τα συντρίμμια -κάτι το οποίο θα ξεκαθαρίσει λίγο πριν την επανείσοδο.

Ο EASA εκτιμά ότι το «παράθυρο» επανεισόδου του πυραύλου στην ατμόσφαιρα είναι από τις 23:53 του Σαββάτου και για τα επόμενα περίπου 347 λεπτά, δηλαδή έως τις 6 το πρωί της Κυριακής.

⚠️Update: the re-entry window of object CZ-5B has narrowed down to 2022-07-30 20:53:53 UTC ±347 min. The #EUSST sensors network keeps monitoring the object closely and Operations Centres are performing analyses. Stay tuned!



Read more: https://t.co/b7Ja0QuSIz #CZ5B #LongMarch5B pic.twitter.com/Pz1EfwOP9z