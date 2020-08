Πλήρης αλληλεγγύη στην Ελλάδα από τους ΥΠΕΞ της ΕΕ

Την πλήρη αλληλεγγύη τους προς την Ελλάδα και την Κύπρο απέναντι στις προκλήσεις της Τουρκίας εξέφρασαν οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο έκτακτο συμβούλιο της Παρασκευής.

Τέσσερα θέματα βρέθηκαν στην ατζέντα του έκτακτου Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την προεδρία του Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ.

Σχετικά με τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, μετά τις πρόσφατες προκλήσεις της Άγκυρας, οι υπουργοί Εξωτερικών των «27» εξέφρασαν την πλήρη αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ελλάδα.

Αναφορικά με ενδεχόμενες κυρώσεις της Ευρώπης κατά της Τουρκίας, το ζήτημα θα συζητηθεί στις 28 Αυγούστου, κατά το επόμενο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ένωσης.

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, παρουσίασε στους Ευρωπαίους ομολόγους του με εικόνες την τουρκική παραβατικότητα.

Στο τραπέζι των συζητήσεων βρέθηκαν επίσης οι προεδρικές εκλογές της Λευκορωσίας, οι εξελίξεις στον Λίβανο μετά τις πολύνεκρες καταστροφικές εκρήξεις στη Βηρυτό, καθώς και η κατάσταση στη Βενεζουέλα.

Η τουρκική παραβατικότητα στο επίκεντρο της συνάντησης Νίκου Δένδια-Μάικ Πομπέο

Συνάντηση με τον ομόλογό του των Ηνωμένων Πολιτειών Μάικ Πομπέο είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στη Βιέννη. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, η τουρκική παραβατικότητα, καθώς και εταιρική σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ.

I met with @SecPompeo. Talks on strong 🇬🇷🇺🇸 partnership, developments in #EasternMediterranean, Turkish illegal actions jeopardizing regional stability. #Vienna pic.twitter.com/TyElzHqgD0