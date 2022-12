Πώς τα «γεράκια» του στρατού προστατεύουν την Αττική

Ρεπορτάζ: Χρήστος Μαζάνης

Κάμερα: Γιώργος Δαγαλάκης

Παραγωγή: Zougla.gr 2022

«Εκπαιδευόμαστε όπως θα πολεμήσουμε. Η αντιαεροπορική προστασία της Αττικής είναι πλήρης. Όλοι οι εχθρικοί στόχοι κλειδώνονται και εξουδετερώνονται», αναφέρουν στην κάμερα της «Ζούγκλας» τα στελέχη της 180 μοίρας Κατευθυνόμενων Βλημάτων «HAWK» στο Καπανδρίτι.

Ο φακός της ηλεκτρονικής μας εφημερίδας επισκέφθηκε τη διοίκηση της Μοίρας αλλά και πυροβολαρχίες εντός της Αττικής, προκειμένου να καταγράψει από κοντά την απαιτητική εκπαίδευση αλλά και την ετοιμότητα του αντιαεροπορικού πυροβολικού, την ώρα που η Τουρκία εκτοξεύει συνεχώς απειλές διαμηνύοντας πως θα βάλει με βαλλιστικό πύραυλο ο οποίος θα φτάσει μέχρι την Αθήνα.

«Τα αντιαεροπορικά συστήματα ΗΑWK προστατεύουν κρίσιμες περιοχές της ελληνικής επικράτειας. Η 180 Μοίρα έχει ευθύνη για την “ομπρέλα” της αντιαεροπορικής προστασίας σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια μαζί με τα συστήματα PATRIOT της Πολεμικής Αεροπορίας», λέει ο διοικητής της Μοίρας, Αντισυνταγματάρχης Ιάκωβος Σέργης και προσθέτει:

«Όλα τα Ελληνικά αντιαεροπορικά συστήματα HAWK έχουν εκσυγχρονιστεί σε επίπεδο PHASE 3. Σκοπός της Μοίρας HΑWK είναι η πλήρης αντιαεροπορική προστασία των περιοχών ευθύνης της, σε συνεργασία με τiς υπόλοιπες δυνάμεις αεράμυνας, με βλήματα εδάφους- αέρος. Ο πύραυλος μπορεί να πλήξει στόχο σε εμβέλεια 42 χιλιομέτρων και να τον καταστρέψει».

Σήμερα οι Ένοπλες Δυνάμεις διαθέτουν 42 συστήματα HAWK τα οποία συγκροτούν δύο Μοίρες (την180 και την 181) με επτά Πυροβολαρχίες συνολικά. Οι πυροβολαρχίες βρίσκονται σε ετοιμότητα 24ώρες το 24ωρο ενώ τα στελέχη είναι έτοιμα για βολή κατά του εχθρικού στόχου «battle station» μέσα σε λίγα λεπτά από τον συναγερμό «Blazing Skies». Όπως αναφέρουν στη «Ζούγκλα» τα στελέχη, «η εκπαίδευση του προσωπικού στο Καπανδρίτι Αττικής είναι συνεχής και αξιολογείται».

«Οι πύραυλοι μπορούν να πλήξουν εχθρικά αεροσκάφη, ελικόπτερα, βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η αποστολή των συστημάτων είναι η προστασία κυρίως των στρατηγικών στόχων», προσθέτουν.

«Η διοίκηση της πυροβολαρχίας κατά την επιχείρηση εξάλειψης του εχθρικού στόχου βρίσκεται σε επικοινωνία και με την Πολεμική Αεροπορία», τονίζουν χαρακτηριστικά.

Αν και η ονομασία του συστήματος φαίνεται ότι προέρχεται από το γεράκι (HAWK), στην πραγματικότητα προκύπτει από τα αρχικά «Homing All the Way Killer».

Σημειώνεται πως τo 2021 για πρώτη φορά εκτελέστηκε στην Ελλάδα αντιβαλλιστική βολή από διασυνδεδεμένα Αντιαεροπορικά Συστήματα HAWK και PATRIOT τα οποία κατέρριψαν στόχο που προσομοίαζε με Τακτικό Βαλλιστικό Πύραυλο σε σενάριο υψηλής δυσκολίας.

