Πρεσβεία ΗΠΑ: Προγράμματα καινοτομίας και ειδικοί στην ψηφιακή επικοινωνία στην 83η ΔΕΘ

Το Φόρουμ Digital Influencers Hub είναι ένα διήμερο γεγονός που θα επικεντρωθεί στις τρέχουσες τάσεις και τις τελευταίες εξελίξεις στο «influencer marketing» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στον τρόπο με τον οποίο οι ψηφιακές τεχνολογίες πληροφοριών ανασχηματίζουν την επικοινωνία και την κοινωνική συμπεριφορά σε όλο τον κόσμο. Το Φόρουμ Digital Influencers Hub διοργανώνεται με την υποστήριξη της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, στο πλαίσιο της 83ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η τιμώμενη χώρα.Στις 13-14 Σεπτεμβρίου 2018 στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης (Βελλίδειο)Μπορείτε να εγγραφείτε στη διεύθυνση: https://www.eventbrite.com/e/digital-influencers-hub-tickets-48976803939 Η πρώτη ημέρα του Φόρουμ θα επικεντρωθεί σε διάφορα θέματα, σε σχέση με την εμφάνιση των «digital influencers» και τον αντίκτυπό τους:• Πως γίνεσαι influencer. Ψηφιακά εργαλεία και πλατφόρμες για την επίτευξη επιρροής. Διαπολιτισμική μάθηση και εμπειρία• Ανάπτυξη του influencer. Δημιουργία και διαχείριση κοινοτήτων• Επιρροή του influencer. Χρησιμοποιώντας ψηφιακή δύναμη για κοινωνικό καλό• Τι σημαίνει αυτή η διαταραχή; Οι influencers ως διαμορφωτές που φιλτράρουν στην πληροφόρηση.Η δεύτερη ημέρα θα επικεντρωθεί στους αρνητικούς influencers και το ζήτημα της καταπολέμησης της παραπληροφόρησης και της προπαγάνδας.Δημοσιογράφοι, ειδικοί σε θέματα της κοινωνίας των πολιτών και επαγγελματίες της επικοινωνίας θα έρθουν σε επαφή με συναδέλφους τους που συμμετέχουν από περισσότερες από 30 χώρες για 2 ημέρες, εστιάζοντας στην επίδραση των influencers καθώς διαμορφώνουν το νέο καθεστώς πληροφόρησης. Όλες οι συζητήσεις θα γίνουν στα αγγλικά.Οι συμμετέχοντες θα διερευνήσουν θέματα όπως η παραγωγή και η κατανάλωση περιεχομένου. πλατφόρμες επιρροής και marketing. Ενδυνάμωση ιδεών στην ψηφιακή εποχή. κινητή αφήγηση ιστοριών. influencers και κοινωνική αλλαγή. καταπολέμηση της παραπληροφόρησης • τι μπορούν να διδάξουν στα μέσα ενημέρωσης οι influencers. πώς να γελούν με την εξουσία, μεταξύ άλλων.Κάποιοι από τους βασικούς ομιλητές:• Mr. Keith McElwais, CEO & Viral Media authority at @WhiteGloveMedia & @PranksNetwork, New York, US• Ms. Annousa Mela, Fashion and Beauty Influencer, Athens, Greece• Mr. Alex Negrete, cross-platform creator (9.2 M fans), Founder Rise 9, Los Angeles, U.S.• Mr. Grigoris Zarifopoulos, Country Manager, Google Hellas, Athens, Greece• Meirav Harel, FinTech Wizard 4 Investment & Trading Interfaces, Banking & Blockchain, Tel Aviv, Israel• Ms. Emma-Lacey Bordeaux, D.C. Editor, CNN, Washington DC, U.S.• Mr. Farai Monro, Creative Director, Magamba Network, Zimbabwe• Kathryn Geels, Program Director Accelerator, European Journalism Center, London, Great Britain• Mr. Dimitris Kalavros-Gousiou, Co-Founder/Partner, Found.ation and Curator of TEDxAthens, Athens, Greece• Ms. Alan Soon, Co-founder & CEO, Splice Newsroom, Singapore• Mr. Akilnathan Logeswaran, Advisory Council Member, World Economic Forum Global Shapers, Berlin, Germany• Katie Sanders, Deputy Director, Politifact, Tampa, United States• Mr. Jakub Gornicki, Head Outriders, Blogger, Poland• Ms. Noa Gafni,CEO and Founder, Trust Collab, Melbourne, AustraliaΕκπρόσωποι του State Department και της Πρεσβείας των ΗΠΑ θα απευθύνουν χαιρετισμούς.Το Φόρουμ χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ και διοργανώνεται από το Digital Communication Network, έναν διεθνή οργανισμό που συνδέει τους επαγγελματίες της ψηφιακής εποχής με το World Learning, μια διεθνή ΜΚΟ με σκοπό την ενδυνάμωση των ανθρώπων και την ενίσχυση των θεσμών. Το Φόρουμ ταιριάζει με το θέμα του Αμερικανικού Περιπτέρου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με τίτλο "Αξιοποιώντας τη Δύναμη της Καινοτομίας και της Δημιουργικότητας".Για όλες τις πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη και θέματα τύπου, επικοινωνήστε με το Γραφείο Τύπου της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στο 210 480466.Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε την σελίδα στο Facebook: https://www.facebook.com/events/297661874327891/ Στο πλαίσιο των εορτασμών της ΔΕΘ όπου η Αμερική είναι η τιμώμενη χώρα, η Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα με μεγάλη χαρά παρουσιάζει τη δημόσια έκθεση Αμερικανική Τέχνη Παντού - American Art Everywhere στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ξεκινώντας από τις 7 Σεπτεμβρίου, η Θεσσαλονίκη θα γεμίσει με έργα τέχνης διάσημων Αμερικανών καλλιτεχνών. Τα έργα θα βρίσκονται σε ολόκληρη την πόλη, από το αεροδρόμιο, μέχρι το λιμάνι και το δημαρχείο… ακόμα και στα αστικά λεωφορεία.Η έκθεση Αμερικανική Τέχνη Παντού έχει σχεδιαστεί για να προβάλει γνωστά έργα αμερικανικής τέχνης σε δημόσιους χώρους της πόλης. Σε λεωφορεία, δημόσια κτήρια και διαφημιστικές πινακίδες, επισκέπτες από όλο τον κόσμο που συμμετέχουν και επισκέπτονται την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα μπορούν να απολαύσουν έργα αμερικανικής τέχνης, διαχρονικής και καλλιτεχνικής αξίας, από το The Child’s Bath της Mary Cassatt μέχρι το I Love Liberty του Roy Lichtenstein.Η παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών ως Τιμώμενης Χώρας στη ΔΕθ 2018 εκτείνεται πέρα από τις εταιρείες και τα συνέδρια που παρουσιάζονται στο Αμερικανικό Περίπτερο. Το γεγονός αυτό αποτελεί ευκαιρία για να γιορτάσουμε το εύρος και το βάθος των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων, που περιλαμβάνουν και τους πολιτιστικούς δεσμούς που μοιράζονται οι δύο χώρες.Το θέμα του Αμερικανικού Περιπτέρου στην Έκθεση είναι η καινοτομία. Οι Αμερικανοί καλλιτέχνες διευρύνουν τα όριά τους εδώ και αιώνες και τα έργα που παρουσιάζονται στη θεσσαλονίκη τονίζουν αυτό το πνεύμα καινοτομίας - από την ρεαλιστική απεικόνιση της σύγχρονης αμερικανικής ζωής στο έργο του Edward Hopper μέχρι την ευρέως αναγνωρίσιμη εικόνα του American Gothic από τον Wood, και από την ένδοξη απεικόνιση του Ινδιάνου Chief Chippewa από τον Inman μέχρι την ποπ εικονογραφία του Roy Lichtenstein.Αυτή η δημόσια έκθεση είναι εμπνευσμένη από την έκθεση Art Everywhere, η οποία διοργανώθηκε το 2014 από σημαντικά μουσεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα επιλεγμένα έργα αντιπροσωπεύουν σημαντικά κομμάτια στην ιστορία της αμερικανικής τέχνης, τόσο από την άποψη των δημιουργών τους και των τεχνοτροπιών, όσο και από πλευράς θεμάτων, αναδεικνύοντας την ποικιλομορφία της αμερικανικής τέχνης και του πολιτισμού.Η Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα είναι υπερήφανη που συνεργάζεται με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τον Δήμο Θεσσαλονίκης, την HELEXPO και το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο για να παρουσιάσει σημαντικά αμερικανικά έργα τέχνης σε όλους τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης.Μια αναλυτική λίστα με τα έργα τέχνης είναι διαθέσιμη στο www.usatif2018.gr καθώς και μέσο της εφαρμογής “TIF USA 2018.”Για όλες τις πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη και θέματα τύπου, επικοινωνήστε με το Γραφείο Τύπου της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στο 210 480466.Μια σειρά προγραμμάτων από το Found.ation για την προώθηση της καινοτομίας, της τεχνολογίας και της start-up κουλτούραςΣτο πλαίσιο των εορτασμών της ΔΕΘ όπου τιμώμενη χώρα είναι η Αμερική, το Found.ation διοργανώνει, με την υποστήριξη της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, μια σειρά από προγράμματα και εκδηλώσεις που προβάλλουν την καινοτομία, την τεχνολογία και δημιουργικότητα. Σύμφωνα με το θέμα του Αμερικανικού Pavilion στο TIF, "Η αξιοποίηση της δύναμης της καινοτομίας και της δημιουργικότητας", η ομάδα του Found.ation οργανώνει: ένα Κέντρο Καινοτομίας που προσφέρει εργαστήρια, συνομιλίες και ευκαιρίες δικτύωσης. τη διάσκεψη κορυφής Tech Olympus, η οποία αναδεικνύει τις σχέσεις μεταξύ των καινοτόμων πνευμάτων και των πολιτισμών που βρίσκονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. και ένα Bootcamp καινοτομίας για να εμπνεύσει και να ενεργοποιήσει την ταλαντούχα start-up κοινότητα της Θεσσαλονίκης.Αυτή η σειρά προγραμμάτων και δεσμεύσεων που επιδιώκει το Found.ation στοχεύει στην προώθηση της αμερικανικής καινοτομίας, της τεχνολογίας και της start-up κουλτούρας και στην ανάδειξη της αμερικανικής αριστείας σε αυτούς τους τομείς. Αυτά θα είναι επίσης σημεία όπου οι επιχειρηματίες θα μπορούν να βρουν έμπνευση, όπου θα γεννηθούν ταλέντα τεχνολογίας και όπου οι ιδρυτές θα συναντήσουν τους επενδυτές και τους επόμενους συνεργάτες τους.Η σειρά προγραμμάτων είναι διαθέσιμη στο www.usatif2018.gr καθώς και μέσο της εφαρμογής “TIF USA 2018.,” και θα περιλαμβάνει:Η Σύνοδος Tech.Olympus παρέχει γνώσεις και ευκαιρίες για ιδρυτές και πρωτοπόρους. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα TED προσαρμοσμένο σε στυλ, με κορυφαίο περιεχόμενο που προκαλεί διάλογο στους τομείς της Καινοτομίας, της Τεχνολογίας, της Δημιουργικής Βιομηχανίας και της Πολιτικής Συμμετοχής.Το Κέντρο Καινοτομίας είναι ένα εργαστήριο καινοτομίας στην καρδιά του Αμερικανικού Περιπτέρου που θα διαθέτει μια ειδική «ψηφιακή αίθουσα διδασκαλίας» που θα φιλοξενεί εργαστήρια ψηφιακών δεξιοτήτων, μαθήματα κωδικοποίησης, συναντήσεις και ανοιχτές συζητήσεις. Κάθε απόγευμα θα φιλοξενούνται μια σειρά συνομιλιών για την καινοτομία - περιστασιακά ανοικτά σεμινάρια και εργαστήρια από VCs, καθιερωμένους τεχνολογικούς επιχειρηματίες και εξέχουσες προσωπικότητες του ευρύτερου οικοσυστήματος καινοτομίας εκκίνησης - οι οποίες αποσκοπούν στο να εμπνεύσουν και να συνδέσουν την επόμενη γενιά καινοτόμων.Business Engineering 101, Bootcamp Καινοτομίας είναι ένα εκπαιδευτικό hackathon για την αγροτική, ταξιδιωτική και αστική τεχνολογία για προγραμματιστές, σχεδιαστές, επιχειρηματίες και marketers, οι οποίοι θα δημιουργήσουν και θα αναπτύξουν τις ιδέες τους για μια σύντομη αλλά έντονη περίοδο στο OK! Thess Accelerator. Κάθε ομάδα έχει την ελευθερία να καινοτομεί, εργαζόμενη σε μια μοναδική ιδέα που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Οι Mentors θα υποστηρίξουν τις ομάδες σε όλο το Bootcamp καθοδηγώντας τη διαδικασία δημιουργίας και ανάπτυξης και οι κριτές θα καθορίσουν τους νικητές με βάση την πρόοδό τους. Το τελικό pitch θα διεξαχθεί το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου στις 10:00 π.μ. στην αίθουσα θεάτρου στο περίπτερο των Η.Π.Α.Eπιμέλεια: Χρήστος Μαζάνης